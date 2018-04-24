наверх
24.04.201821:49
Курсы валют НБУ
  • USD26.13- 0.05
  • EUR31.97- 0.25
Рубрики
Ещё
    Политика

    Луценко двусмысленно высказался по поводу Антикоррупционного суда

    Тема:

    Ситуация с НАБУ далека от разрешения (189)

    (обновлено: )28410
    По словам генпрокурора Юрия Луценко, в долгосрочной перспективе каждый суд в Украине должен стать антикоррупционным для НАБУ, СБУ, Нацполиции и для Генпрокуратуры.
    Юрий Луценко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Антикоррупционный суд должен быть независимой структурой, в том числе, от президента и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), однако он не будет панацеей для Украины, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко во время антикоррупционной дискуссии в Европейском парламенте в Брюсселе.

    Читайте также: От сумы да тюрьмы… Пиар довел Луценко до суда

    Генпрокурор заявил, что антикоррупционный суд должен быть абсолютно независимой структурой от любых воздействий, в том числе даже от президента и от НАБУ. Однако по мнению Луценко нельзя забывать, что антикоррупционный суд не может рассматриваться как панацея.

    Генпрокурор также отметил, что правосудие должно быть гарантировано для каждого, и в долгосрочной перспективе каждый суд в Украине должен стать антикоррупционным для НАБУ, СБУ, Нацполиции и для Генпрокуратуры.

    Ранее сообщалось, что Окружной административный суд Киева открыл производство в отношении законности демонстрации на радио и телевидении рекламных роликов о деятельности генерального прокурора Юрия Луценко.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Участие президента Петра Порошенко в мероприятиях по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины. Архивное фото
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Наезд на пешеходов в Торонто
    Торонто. Смертельный наезд авто на пешеходов
    Александр Онищенко. Архивное фото
    Онищенко: новая партия компромата
    Лидер протестного движения "Мой шаг" Никол Пашинян
    Майдан по-армянски. Саргсян подал в отставку