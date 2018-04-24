Луценко двусмысленно высказался по поводу Антикоррупционного суда

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Антикоррупционный суд должен быть независимой структурой, в том числе, от президента и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), однако он не будет панацеей для Украины, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко во время антикоррупционной дискуссии в Европейском парламенте в Брюсселе.

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Генпрокурор заявил, что антикоррупционный суд должен быть абсолютно независимой структурой от любых воздействий, в том числе даже от президента и от НАБУ. Однако по мнению Луценко нельзя забывать, что антикоррупционный суд не может рассматриваться как панацея.

Генпрокурор также отметил, что правосудие должно быть гарантировано для каждого, и в долгосрочной перспективе каждый суд в Украине должен стать антикоррупционным для НАБУ, СБУ, Нацполиции и для Генпрокуратуры.

Ранее сообщалось, что Окружной административный суд Киева открыл производство в отношении законности демонстрации на радио и телевидении рекламных роликов о деятельности генерального прокурора Юрия Луценко.