Парубий объяснил, как Антикоррупционный суд связан с повышением тарифов

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. В случае создания Антикоррупционного суда в Украине повышение тарифов для населения может быть отсрочено, заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

Он напомнил, что МВФ ставит вопросом №1 для Украины создание Антикоррупционного суда с учетом рекомендаций Венецианской комиссии.

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"Я веду достаточно интенсивные переговоры с МВФ и со странами Большой семерки, сегодня я виделся с секретарем Венецианской комиссии, — о том, что если нам удастся принять закон об Антикоррупционном суде, учтя ключевые требования Венецианской комиссии, мы будем иметь шанс, завоевав доверие в отношениях с МВФ, договориться о поэтапности или отсрочке поднятия тарифов", — сказал Парубий в эфире телеканала "1+1".

По его словам, по вопросу создания Антикорсуда "происходит активная и плотная работа". Ранее спикер Рады уже называл наиболее дискуссионные пункты в обсуждении данного вопроса.

В конце прошлого года президент Петр Порошенко внес на рассмотрение парламента законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда. Президент заявлял, что в законопроекте есть ключевые рекомендации Венецианской комиссии. В частности, он предусматривает отдельные гарантии безопасности судей антикоррупционного суда, а также прозрачность набора судей на должности. Принятие закона о создании антикоррупционного суда является одним из требований для предоставления Украине очередного транша кредитования от МВФ.

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Евросоюз ранее официально выступил с критикой в ​​адрес администрации Порошенко из-за того, что он подал на обсуждение парламента законопроект об Антикоррупционном суде, противоречащий обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии. Президентский проект подвергся критике и со стороны Всемирного банка и МВФ.

Напомним, 1 марта Рада приняла законопроект об Антикоррупционном суде в I чтении.