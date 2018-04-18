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    Аваков обсудил в США принятие закона об Антикоррупционном суде

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    Глава МВД Украины во время визита в Вашингтон прокомментировал рассмотрение законопроекта об Антикоррупционном суде: "В ближайшее время этот закон будет принят, и президент его подпишет", - сказал Аваков.
    Министр внутренних дел Арсен Аваков в США
    МВД Украины

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков продолжает во время визита в США обсудил с представителями американской администрации ситуацию вокруг законопроекта о Атикорупционном суд.

    Петр Порошенко и Арсен Аваков
    УНИАН
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    Кроме того, Аваков на встрече с заместителем государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Вессом Митчеллом затронул вопросы урегулирования конфликта в Донбассе и строительства "Северного потока-2".

    "Мы говорили о законопроектах, в том числе, об Антикоррупционном суде, который сейчас находится во втором чтении в парламенте. Я думаю, в ближайшее время комитетом будет подготовлен проект для внесения в зал, думаю, эксперты Венецианской комиссии, посмотрят, насколько он корректен и будет работать адекватно. В ближайшее время этот закон будет принят, и президент его подпишет", — цитирует "Укринформ" слова главы МВД Украины.

    Аваков назвал разговор с американской стороной "достойной" и "последовательной", в рамках которой "американцы не отходят в сторону от стратегической поддержки Украины".

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    Отвечая на вопрос, какую позицию высказала американская сторона, он заметил, что она — "такая же, как позиция Президента Украины, как позиция наших парламентариев в коалиции — принять этот закон".

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