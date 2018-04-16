Погребинский: "план Авакова" - безнадежен, но в нем есть скрытый смысл

Андрей Поликовський/iPress.ua

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Министр внутренних дел Арсен Аваков продолжает будоражить политическую жизнь страны. Сейчас министр начал рабочий визит в США. В частности, у него запланированы встречи с представителями государственного департамента и Федерального бюро расследований.

Также министр заявил, что в ходе визита будут обсуждаться политические вопросы.

Кроме этого Аваков дал развернутое интервью изданию "Украинская правда", где рассказал о собственном плане "по возвращению оккупированных районов Донецкой и Луганской областей под контроль украинской власти". Министр назвал свой план "тактикой мелких шагов, которым аплодируют все".

При этом Аваков заявил, что "хватит оглядываться на политические карьеры — надо быть государственниками!"

Безнадежный план и скрытый смысл

По мнению политолога, директора Киевского центра политических исселедований и конфликтологии Михаила Погребинского, за заявлениями Авакова скрыт какой-то смысл.

"Я не считаю Авакова каким-то идиотом, мне кажется, что он вполне неглупый человек. И он не может не понимать, что никаких миротворцев без согласия ЛНР/ДНР там не будет. Значит, весь его план — абсолютно бессмыслен. Потому что он не собирается с ними договариваться. Он же не говорит, что "я буду договариваться с Захарченко". Значит, с кем он будет договариваться? С американцами? С Совбезом (Советом Безопасности ООН — Ред.), где у России есть право вето? Или вообще игнорировать это все и завести миротворцев…", — рассказал эксперт в комментарии РИА Новости Украина.

Никакие миротворцы, продолжил Погребинский, не пойдут в Донбасс без согласия обеих сторон — ДНР/ЛНР и Москвы.

"Я считаю, что Аваков понимает это, что этого ничего не будет. Но он делает заявку политического характера, которая имеет смысл перехватывания инициативы. Возможно, надеясь, что он с этой инициативой может выйти на избирательную кампанию", — сообщил политолог.

В целом, дело это — безнадежное и Аваков не имеет шансов, уверен Погребинский.

"Президентские амбиции у него могут быть, но шансов у него нет — ни при каких обстоятельствах. Ставку на него американцы тоже не сделают по-моему мнению — они имеют достаточно информации о его бизнес-делах. Они скорее будут ставить на человека, который вообще не включен в нынешнюю политику, типа "Океана Эльзы" (Вакарчука) или кто-то в этом духе, вроде нынешнего министра финансов (Александра Данилюка — Ред.)", — заявил эксперт.

Аваков отдаляется от Порошенко

Аваков наверняка пытается спутать карты другим игрокам, считает Погребинский, заставить с ним считаться, чтобы не выпасть из игры.

"Потому что сейчас уже начинается не чисто силовая, а политическая игра. И он хочет в этой игре быть игроком", — отметил политолог.

В то же время Аваков впрямую дал понять, что он хочет дистанцироваться от Порошенко, догадываясь, что у него мало шансов.

"Поэтому у него есть инициатива поучаствовать в игре. Например, таким путем, как он рассказал. Я готов был бы на прямом эфире с ним пообщаться, чтобы вывести на чистую воду. Сказать ему, что если вы вменяемый человек, вы понимаете, что ваш план не имеет ровно никаких шансов на реализацию? А что за этим стоит?" — рассказал Михаил Погребинский.