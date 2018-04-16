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    Аваков в США похвастался опытом борьбы с гибридной войной

    Тема:

    Донбасс: "пасхальное" перемирие (439)

    (обновлено: )20801
    По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, в Укране готовы перенимать опыт многих передовых стран, но в вопросе противодействия гибридной войне со стороны России весь мир должен учиться у Киева.
    Министр внутренних дел Арсен Аваков в США
    МВД Украины

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Украина способна научить весь мир сопротивляться Москве в гибридной войне, заявил украинский министр внутренних дел Арсен Аваков.

    Арсен Аваков. Архивное фото
    УНИАН
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    "Мы готовы перенимать опыт многих передовых стран, но в вопросе противодействия гибридной войне со стороны России весь мир должен учиться у нас", — сказал глава МВД.

    Накануне чиновник начал рабочий визит в США, в рамках которого встретится с представителями Госдепартамента, ФБР и конгресса.

    Аваков также возложил на Россию ответственность за инцидент в Солсбери и обвинил Москву в кибератаках и вмешательстве в избирательные процессы по всему миру.

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