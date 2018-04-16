Аваков в США похвастался опытом борьбы с гибридной войной

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Украина способна научить весь мир сопротивляться Москве в гибридной войне, заявил украинский министр внутренних дел Арсен Аваков.

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"Мы готовы перенимать опыт многих передовых стран, но в вопросе противодействия гибридной войне со стороны России весь мир должен учиться у нас", — сказал глава МВД.

Накануне чиновник начал рабочий визит в США, в рамках которого встретится с представителями Госдепартамента, ФБР и конгресса.

Аваков также возложил на Россию ответственность за инцидент в Солсбери и обвинил Москву в кибератаках и вмешательстве в избирательные процессы по всему миру.