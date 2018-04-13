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    Аваков заявил о подготовке плана действий для любого сценария в Донбассе

    Тема:

    Донбасс: "пасхальное" перемирие (430)

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    По словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, освобождение территории Донбасса и восстановление контроля над восточной границей будет полицейской операцией с привлечением миротворческих сил, а не военной.
    Арсен Аваков
    пресс-служба МВД Украины

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. МВД Украины готовит план действий для любого сценария развития событий в Донбассе, заявил в пятницу министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

    Арсен Аваков. Архивное фото
    УНИАН
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    "МВД, силы Нацгвардии, Нацполиции разрабатывают сценарий для любого развития событий", ‑ приводит слова Авакова пресс-служба МВД на своем сайте.

    По его словам, Киев рассматривает "несколько вариантов развития сценария на востоке".

    "Мы понимаем, что освобождение территории Донбасса и восстановление контроля над восточной границей будет полицейской операцией с привлечением миротворческих сил, а не военной. Силы МВД ‑ полиция и гвардия ‑ готовятся к этому варианту", ‑ подчеркнул министр внутренних дел.

    Ранее Аваков заявил, что подразделения МВД готовятся к "деоккупации Донбасса", и что минский процесс по урегулированию конфликта в Донбассе является "странным" и "не внушает надежд" на решение проблем региона.

    За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

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    Президент Петр Порошенко в феврале заявил, что ждет в кратчайшие сроки, до 1 апреля, предложений от главы Минобороны о смене формата спецоперации в Донбассе и кандидатуру командующего объединенными силами в соответствии с подписанным им законом о реинтеграции Донбасса.
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