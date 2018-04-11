Аваков приготовил очередную сказку по Донбассу - Бизяев

РИА Новости Украина

Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал о вероятном варианте развития ситуации в Донбассе. В частности, по его словам, один из них — полицейская операция с привлечением миротворцев. К этой спецоперации готовятся силы МВД.

При этом ранее президент Петр Порошенко заявил, что антитеррористическая операция в Донбассе закончится в мае, после чего начнется другой формат обороны страны. Он напомнил, что Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, согласно которому внедряются "более новые меры по применению вооруженных сил".

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"Мы делаем это, потому что видим резкий рост уровня угрозы на востоке нашего государства", — отметил Порошенко, подчеркнув, что "порох надо держать сухим".

Наряду с этим, спустя неделю президент объявил, что самые тяжелые времена для страны уже в прошлом.

Политаналитик Руслан Бизяев отметил, что заявление Авакова по развитию ситуации свидетельствует о смене риторики "партии войны".

"Как только стало понятно, что "большим дядям" глубоко плевать на рефлексии "партии войны", так сразу некоторые ключевые, (я бы даже сказал очень ключевые), украинские игроки начали менять риторику. Лидер гонки в данном случае-второй человек в Украине Арсен Борисович Аваков. "Сегодня мы рассматриваем несколько вариантов развития сценария на востоке. Мы понимаем, что освобождение территории Донбасса и восстановление контроля над восточной границей будет полицейской операцией с привлечением миротворческих сил, а не военной. Силы МВД – полиция и гвардия – готовятся к этому варианту", – подчеркнул Аваков", — уточнил Бизяев на своей странице в Facebook.

Facebook Руслана Бизяева Комментарий Руслана Бизяева

По мнению Бизяева, с привлечением миротворцев будет принят закон об амнистии, а также не неподноктрольных территориях проведут выборы, после чего парламент примет особый статус для Донбасса. И только после этого граница на Востоке перейдет под контроль Украины. Как отметил эксперт, ключевым вопросом здесь остаются сроки выполнения данного плана.

"Вот собственно и все. Миротворцы — Закон об амнистии — Согласование проведения выборов в ОРДИЛО — Выборы — Принятие ВР ряда законов для реального функционирования особого статуса Донбасса — Передача границы под контроль Украины. А какую очередную сказку при этом расскажут "патриотам" и в какую именно обертку весь этот процесс завернут — уже не суть важно. Важно другое — смогут ли все выполнить в оговоренные сроки. Это да — интрига", — подытожил Бизяев.

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