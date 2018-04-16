Аваков прибыл в США: заявление министра

"В ходе нашего визита будут, безусловно, как политические вопросы, так и те, что касаются деятельности МВД. Ключевое – противодействие российской гибридной войне. Мы готовы перенимать опыт многих передовых стран, но в вопросе противодействия гибридной войне России весь мир должен учиться у нас. Во-вторых, усиление сотрудничества с Федеральным бюро в противодействии организованной преступности, в частности российской, и ее влиянию на процессы в мире. Это очень важно, учитывая события в Солсбери, химические атаки на мирное население в Сирии и вмешательства в избирательные процессы и киберугрозы", — заявил Аваков.

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Как сообщает пресс-служба МВД, программа пятидневного визита включает также посещение центра, где обучают агентов ФБР — академию Квантико, и ряд встреч по поводу совместных действий американских и украинских правоохранителей в борьбе с организованной преступностью.

В воскресенье Аваков возложил цветы к Мемориалу жертвам Голодомора — Геноцида 1932-1933 годов в Вашингтоне.

Ранее генеральному прокурору Украины Юрию Луценко в аэропорту Амстердама не дали совершить пересадку в самолет в Нью-Йорк из-за аннулированной американской визы.