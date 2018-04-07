Карасев: Аваков и Яценюк похоронят "Народный фронт"

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Между президентской вертикалью и вертикали "Народного фронта" обсуждаются планы на следующие выборы. Это подтвердил министр внутренних дел Арсен Аваков. В интервью изданию LIGA.net Аваков заявил, что не видит Петра Порошенко единым кандидатом от коалиции. Отвечая на вопрос, позволяет ли нынешний рейтинг и репутация президента говорить о нем как о едином кандидата от правящей коалиции, глава МВД сказал, что вздрагивает, когда слышит о такой идее.

Аваков отметил, что является сторонником парламентской республики. По его мнению, это устранило бы дуализм власти в стране и сократило бы количество противоборствующих группировок.

Какой будет грядущая избирательная кампания, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог, политтехнолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

(Текст публикуется на языке оригинала)

Аваков показав себе в цьому інтерв’ю потенційним учасником виборчої гонки і частково заявив про те, що в нього є якісь наміри, чи ми неправильно його зрозуміли?

— Ми всі учасники, ми всі ж обирати будемо, а він — один із учасників, який буде брати участь у визначенні формату виборів, і він про це говорив в інтерв’ю. Чи це буде єдиний кандидат від виконавчої влади, чи це буде декілька кандидатів, далі, чи робити потрібно ставку виключно на президентські вибори, тому що у нас же президентські вибори, потім — парламентські вибори і, до речі, всі висувають кандидатів, таких лідерів партій, які потім мають свій результат на президентських виборах, на виборах в жовтні 2019 року в парламент, конвертувати ці голоси уже у фракційне представництво. Це теж треба розуміти. До речі, дуже коректне і розумне інтерв’ю, і це свідчить про те, що ми рухаємось від президентської, не важливо, де факто чи де юре, системи до парламентської логіки політичної системи країни.

Питання виникає в контексті того, чому такі заяви лунають знову? Це означає, що "Народний фронт" готовий до активності в цьому напрямку чи ні?

— По-перше, дійсно, треба визначатись виконавчій владі, що є одна команда і вона працює на кандидата, діючого президента, чи це буде декілька кандидатів, а це, відповідно, немає гарантій перемоги. Це означає падаючі шанси на перемогу діючого президента. Тому треба, якщо це так, робити ставку на парламентські вибори. Наприклад, може "Народний фронт" брати участь у президентських виборах окремо, Володимир Гройсман, у нього є рейтинг відповідний, він може лідером "Народного фронту", у нього ж немає такої машини, яка є у "Народного фронту", але у "Народного фронту" немає електорального кандидата, електорального лідера, який би міг "Народний фронт" провести через цю кампанію президентства і потім парламентську кампанію. Є Арсеній Яценюк. У нього немає рейтингу, але в нього є інше – він тримає цю партійну машину, по-друге, 82% ключових посад в державі – це представники "Народного фронту". У Яценюка є міжнародні зв’язки і у Вашингтоні, у Брюсселі. Це дуже важливо для майбутнього "Народного фронту". Якщо діючий президент хоче, щоб була єдина команда, йому потрібно прогарантувати представникам "Народного фронту" місце у владі після президентських виборів, якщо Порошенко виграє. Але оскільки Петро Олексійович не завжди все виконував, то немає довіри. Тому "Народний фронт", очевидно, не вважає за необхідне сьогодні на 100% домовлятись з діючим президентом про розподіл посад після президентських виборів, які треба ще виграти, аби не було так, що новий президент, коли прийде до влади, він переможе, це його оновлений мандат, нова легітимність, його підтримав народ, навіщо потім ділити владу з якоюсь партією, або з"Народним фронтом", або з Аваковим, або з Яценюком, і таке інше.

Ви сказали про кілька лідерів "Народного фронту", які фактично можуть піти в президенти, взяти участь як кандидати, також сказали про їх співробітництво з БПП і президентом.

Украинское фото Вадим Карасев. Архивное фото

— Ні. Я не говорив. Я говорив від "Народного фронту" може піти тільки Гройсман. Ні Аваков, ні Турчинов, ні Яценюк, у них — 1%. Що, вони підуть отримати 1% на президентських виборах? Цей 1%, це буде похоронний дзвін по цим політикам і "Народному фронту". Тому така ситуація. Дивіться, в Польщі Качинський він — лідер партії, але він не прем’єр, не президент. Він допомагає бути Дуді президентом, а прем’єрів міняє. Така схема може бути в "Народного фронту", коли Яценюк — реальний лідер, або реальні лідери — Аваков, Яценюк, Турчинов, а є лідери публічні, так сказати, медійні, електоральні, публічні, такі, як Гройсман, наприклад, у якого є рейтинг. Можливо, ще когось підтягнуть, не знаю. Це питання ще не вирішено. Але таку схему по польській моделі я не виключаю для "Народного фронту", де реальний лідер — Яценюк.

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В принципі, "Народний фронт" може підтримувати на майбутніх президентських виборах президента Порошенка?

— Ще раз говорю, якщо були гарантії якісь і шанси дуже високі, і причому б без "Народного фронту" Порошенко б не перемагав, тоді можна було б домовитись. По-перше, шансів поки що не бачать серйозних, і, по-друге, ніхто не впевнений, що після перемоги на президентських виборах президент не відмовиться від частини своїх домовленостей, хоча він тоді буде переможцем і він тоді буде диктувати свої правила, а "Народний фронт" не готовий до парламентських виборів, у них немає ні лідера, тому що невідомо, що буде тоді з рейтингом Гройсмана, немає в Яценюка рейтингу, в Авакова немає рейтингу, а от на президентських виборах, якщо вони будуть вкладатись в Гройсмана і Гройсман буде тягнути "Народний фронт", але при цьому не маючи реальний вплив на "Народний фронт" як партійну машину, то тут є ще якийсь варіант для того, щоб зберегти і "Народний фронт", і ключових політиків "Народного фронту" в українській політиці після президентських і парламентських виборів. Якщо ні, тоді Аваков може з кимось іншим домовитись. Він — політик впливовий і хоча не має електорального рейтингу, але він має вплив на ті політичні процеси, які невидимі, і це дуже важливий є актив, і сам Аваков — актив для будь-якого реального кандидата в президенти.

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Между тем, в интервью "ГС" эксперты заявили, что попадание Петра Порошенко во второй тур выборов — все менее вероятно. Так, политолог Николай Давидюк отметил, что к осени многие из "сказочных замков" будут разрушены, и будет кристаллизоваться более правдоподобный устойчивый рейтинг поддержки кандидатов в президенты.