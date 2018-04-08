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    Политолог о "приветах" Авакова для Порошенко перед президентскими выборами

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    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова (117)

    (обновлено: )15120
    По мнению директора Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павла Рудякова, заявления главы МВД Арсена Авакова демаршевого характера были фактически лично адресованы Петру Алексеевичу Порошенко.
    РИА Новости Украина

    По словам эксперта, Аваков не продемонстрировал, что готов выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах. 

    "Это такая "приветочка", в связи с тем, что пресс-служба Национального антикоррупционного бюро сообщила, что ведомство закончило досудебное расследование дела против сына Авакова", – сказал политолог во время традиционного пятничного заседания клуба политологов в пресс-центре РИА Новости Украина.

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    Аваков, отметил эксперт, сам вряд ли вынашивает планы по президентству, потому что он фигура не избираемая – ему подходит роль назначенца, центра силы. 

    "Они (БПП и "НФ" – Ред.) прекрасно понимают, что если от них на выборы пойдет не один кандидат, то он заведомо проиграет. У него и так невысокие шансы,… а если не один кандидат – то они просто обречены", – подытожил Рудяков.

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