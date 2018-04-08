Политолог о "приветах" Авакова для Порошенко перед президентскими выборами

По словам эксперта, Аваков не продемонстрировал, что готов выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах.

"Это такая "приветочка", в связи с тем, что пресс-служба Национального антикоррупционного бюро сообщила, что ведомство закончило досудебное расследование дела против сына Авакова", – сказал политолог во время традиционного пятничного заседания клуба политологов в пресс-центре РИА Новости Украина.

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Аваков, отметил эксперт, сам вряд ли вынашивает планы по президентству, потому что он фигура не избираемая – ему подходит роль назначенца, центра силы.

"Они (БПП и "НФ" – Ред.) прекрасно понимают, что если от них на выборы пойдет не один кандидат, то он заведомо проиграет. У него и так невысокие шансы,… а если не один кандидат – то они просто обречены", – подытожил Рудяков.