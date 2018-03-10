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    Народный фронт (Украина)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 369
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    Андрей Коболев
    Чтобы не унес: в соцсетях выбрали награду главе "Нафтогаза"
    14:12 06.03.2018
    2636Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак просит президента наградить главу "Нафтогаза" Андрея Коболева "за победу в важном сражении настоящей войны". В украинском сегменте соцсетей - много версий, какой должна быть эта награда.
    Андрей Коболев. Архивное фото
    Тренд дня: "Премия Коболеву? Мало. Нужно памятник поставить"
    13:09 06.03.2018
    1970Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Блоггеры и политологи отреагировали на предложения народных избранников наградить Андрея Коболева после решения Стокгольмского арбитража по газу, напомнив о многомиллионных премиях топ-чиновников.
    Директор Ukrainian Politconsulting Group, эксперт-аналитик Дмитрий Разумков. Архивное фото
    БПП и НФ. Разумков: это все игра ради игры
    12:54 12.02.2018
    247
    Эксперт Дмитрий Разумков уверен, что коалиционные фракции не договорятся об объединении, а в ходе переговоров каждый будет тянуть одеяло на себя.
    Юрист, эксперт Центра политико-правовых реформ Александр Банчук. Архивное фото
    "Нацдружины" могут патрулировать только с полицией - Банчук
    13:16 08.02.2018
    204Радикальный экстремизм охватил Украину
    При образовании общественного формирования необходим четкий перечень его членов, без которого ни полиция, ни орган исполнительный местной власти не утвердит устав этого формирования, отметил эксперт Александр Банчук.
    Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
    Бандера вне польского закона. В Раде обратились к Дуде
    11:58 01.02.2018
    485Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    "Народный фронт" увидел в решении польского Сейма "опасные и тревожные симптомы политического эгоизма и расчета накануне нынешних местных выборов" в этой стране и призвал Анджея Дуду не подписывать поправки к закону.
    Виктория Сюмар. Архивное фото
    Деоккупация Донбасса. Призывая к войне с РФ, нужно быть готовым к ней - Сюмар
    17:31 16.01.2018
    3043Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    По словам нардепа Виктории Сюмар, закон о деоккупации Донбасса показывает политическую волю Украины к возможному самостоятельному освобождению оккупированных территорий.
    Народный депутат Евгений Дейдей. Архивное фото
    На нардепа Дейдея подали в суд из-за миллионных долгов
    06:47 05.01.2018
    627Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    По данным СМИ, бизнесмен и член партии "Народный фронт", депутатом от которой является и сам Евгений Дейдей, обратился с иском о взыскании задолженности с нардепа долга на сумму 3,5 млн грн.
    Заседание Верховной Рады. Архивное фото
    "Народный фронт" и БПП так и не договорились об объединении - нардеп
    06:33 16.12.2017
    317
    По словам члена парламентской фракции "Народный фронт" Андрея Тетерука, обе политические силы в парламенте имеют разные взгляды на объединительный процесс.
    Арсен Аваков и Арсений Яценюк. Архивное фото
    Аваков и Яценюк изменили позицию по НАБУ после встречи с послом США - СМИ
    16:05 07.12.2017
    2995Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    По информации источника в "Народном фронте", вечером в среду Арсений Яценюк, Арсен Аваков и Андрей Парубий встретились с послом США Мэри Йованович, "после чего у них изменилась риторика и пропало острое желание принять закон об убийстве НАБУ".
    Игорь Насалик
    Главу Минэнерго требуют уволить за бунт на волынской шахте
    10:29 30.11.2017
    263
    Народный депутат от "Народного фронта" зарегистрировал в парламенте проект поставновления об отставке главы Минэнерго.
    Съезд Народного фронта в Киеве
    Я люблю тебя до смерти. Что ждет союз БПП и "Народного фронта"
    08:06 26.11.2017
    1032Политикум: ты мне кум или не кум?
    У нынешних коалициантов - слишком много разногласий для объединения, но ситуация вынуждает их пока откровенно, публично, не ссорится. При этом никуда не исчез и, напротив, укрепляется "американский фактор".
    Николай Спиридонов. Архивное фото
    Спиридонов: у "фронтовиков" остался один-единственный выход
    11:48 17.11.2017
    1282
    Решение для "Народного фронта" – переформатироваться, изменить бренд и риторику, иначе в Раду им не пройти, уверен политэксперт Николай Спиридонов. Не поможет, добавляет он, даже силовой ресурс.
    Съезд Народного фронта в Киеве
    "Партия войны" в Украине - колосс на глиняных ногах
    09:57 15.11.2017
    1765
    Агрессивная позиция и громкие заявления позволяют наращивать рейтинг, зарабатывать на военных бюджетах и прикрывать собственные промахи, списывая все на войну и врагов.
    Арсений Яценюк на съезде Народного фронта в Киеве
    У НФ практически нет шансов на будущих выборах - Дьяченко
    08:08 13.11.2017
    580Политикум: ты мне кум или не кум?
    Директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко в эфире "ГС" заявила: Арсений Яценюк сам виноват в том, что карманы его сторонников на выборах 2014-го опустели.
    Аваков на съезде сообщил, как добродушный Турчинов стал кровавым пастором. Видео
    Аваков на съезде поведал, как добродушный Турчинов стал "кровавым пастором" 
    04:30 12.11.2017
    4681Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова
    Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил на съезде партии "Народный Фронт" в Киеве, что 22% народного доверия, оказанные партии, не были потрачены впустую. Партийным лидерам пришлось принимать непопулярные решения в тяжелые для страны времена.
    Золотарев: украинские политики не готовы к грядущим глобальным изменениям. Видео
    Американцы с помощью НАБУ начали воспитывать "партию войны" - эксперт 
    04:34 06.11.2017
    1076Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова
    По словам политолога, директора аналитического Центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, американцы с помощью НАБУ "начали воспитывать нашу партию войны и принуждать ее к примерному политическому поведению".
    Дело о рюкзаках: за что Аваков получил черную метку — мнение Золотарева. Видео
    "Дело о рюкзаках" Авакова связано с выполнением минских соглашений - эксперт 
    02:45 05.11.2017
    939Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова
    По словам политолога, директора аналитического Центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, реанимации "дела рюкзаков" предшествовал визит спецпредставителя США в Украине Курта Волкера.
    Обыски у сына Арсена Авакова Александра
    "Гибридная война" политиков. Как ответит НФ на задержание сына Авакова
    14:39 01.11.2017
    1524Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова
    В ситуации политического обострения "Народный фронт" не будет добиваться досрочных выборов, поскольку у этой партии большие проблемы с рейтингом. Это означает, что в НФ будут искать другие способы давления на Петра Порошенко, считают эксперты.
    Игорь Лапин
    "Майдан" Саакашвили. В прилегающих дворах раздают деньги за участие в акции - нардеп
    11:52 19.10.2017
    3132Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    По словам народного депутата Сергея Лапина, среди митингующих под Верховной Радой хватает тех, кто совершенно не понимая смысла требований, пришел просто заработать денег.
    Верховная рада
    Обязательное использование украинского. В Раде требуют рассмотреть закон
    14:00 03.10.2017
    456
    Как заявил депутат от партии "Народный фронт" Николай Княжицкий, законопроект о функционировании украинского языка как государственного уже поддержан комитетом Верховной Рды по вопросам культуры и духовности.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Андрей Коболев
    Чтобы не унес: в соцсетях выбрали награду главе "Нафтогаза"
    14:12 06.03.2018
    2636
    Председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак просит президента наградить главу "Нафтогаза" Андрея Коболева "за победу в важном сражении настоящей войны". В украинском сегменте соцсетей - много версий, какой должна быть эта награда.
    Андрей Коболев. Архивное фото
    Тренд дня: "Премия Коболеву? Мало. Нужно памятник поставить"
    13:09 06.03.2018
    1970
    Блоггеры и политологи отреагировали на предложения народных избранников наградить Андрея Коболева после решения Стокгольмского арбитража по газу, напомнив о многомиллионных премиях топ-чиновников.
    Директор Ukrainian Politconsulting Group, эксперт-аналитик Дмитрий Разумков. Архивное фото
    БПП и НФ. Разумков: это все игра ради игры
    12:54 12.02.2018
    247
    Эксперт Дмитрий Разумков уверен, что коалиционные фракции не договорятся об объединении, а в ходе переговоров каждый будет тянуть одеяло на себя.
    Юрист, эксперт Центра политико-правовых реформ Александр Банчук. Архивное фото
    "Нацдружины" могут патрулировать только с полицией - Банчук
    13:16 08.02.2018
    204
    При образовании общественного формирования необходим четкий перечень его членов, без которого ни полиция, ни орган исполнительный местной власти не утвердит устав этого формирования, отметил эксперт Александр Банчук.
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