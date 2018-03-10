Председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак просит президента наградить главу "Нафтогаза" Андрея Коболева "за победу в важном сражении настоящей войны". В украинском сегменте соцсетей - много версий, какой должна быть эта награда.
При образовании общественного формирования необходим четкий перечень его членов, без которого ни полиция, ни орган исполнительный местной власти не утвердит устав этого формирования, отметил эксперт Александр Банчук.
"Народный фронт" увидел в решении польского Сейма "опасные и тревожные симптомы политического эгоизма и расчета накануне нынешних местных выборов" в этой стране и призвал Анджея Дуду не подписывать поправки к закону.
По информации источника в "Народном фронте", вечером в среду Арсений Яценюк, Арсен Аваков и Андрей Парубий встретились с послом США Мэри Йованович, "после чего у них изменилась риторика и пропало острое желание принять закон об убийстве НАБУ".
У нынешних коалициантов - слишком много разногласий для объединения, но ситуация вынуждает их пока откровенно, публично, не ссорится. При этом никуда не исчез и, напротив, укрепляется "американский фактор".
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил на съезде партии "Народный Фронт" в Киеве, что 22% народного доверия, оказанные партии, не были потрачены впустую. Партийным лидерам пришлось принимать непопулярные решения в тяжелые для страны времена.
По словам политолога, директора аналитического Центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, американцы с помощью НАБУ "начали воспитывать нашу партию войны и принуждать ее к примерному политическому поведению".
В ситуации политического обострения "Народный фронт" не будет добиваться досрочных выборов, поскольку у этой партии большие проблемы с рейтингом. Это означает, что в НФ будут искать другие способы давления на Петра Порошенко, считают эксперты.
Как заявил депутат от партии "Народный фронт" Николай Княжицкий, законопроект о функционировании украинского языка как государственного уже поддержан комитетом Верховной Рды по вопросам культуры и духовности.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак просит президента наградить главу "Нафтогаза" Андрея Коболева "за победу в важном сражении настоящей войны". В украинском сегменте соцсетей - много версий, какой должна быть эта награда.
При образовании общественного формирования необходим четкий перечень его членов, без которого ни полиция, ни орган исполнительный местной власти не утвердит устав этого формирования, отметил эксперт Александр Банчук.