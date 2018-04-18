Портнов о Mercedes Гаврилюка: это конец Майдана и никчемной революции

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. После ситуации с нардепом Михаилом Гаврилюком ("Народный фронт"), которого уличили в том, что он разъезжает на дорогом внедорожнике Mercedes, предназначенном для зоны АТО в Донбассе, участники Майдана обязаны признать события конца 2013 — начала 2014 года "госпереворотом". Такое мнение, комментируя заявление самого "казака Гаврилюка", высказал скрывающийся за рубежом экс-заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.

"Депутат Народного Фронта, член партии Парубия и Пашинского, символ Майдана, герой революции и АТО, образец достоинства, моральный авторитет и казак Гаврилюк в одном лице обнаружился на Мерседесе. Именно на Мерседесе. Пояснил это фигурант так:" мы ездим на Мерседесе, для того, чтобы собирать у людей картошку и груши. Мы собираем провизию на Мерседесе, чтобы не ездить на Газеле или Фольксвагене", — написал Портнов на своей странице в Facebook.

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По мнению скандального политика, "это знаковое событие нельзя недооценивать". "Это — политический конец вашего Майдана и финиш ваших принципов, лозунгов, достоинства и идеалов. Превращение одного из ваших главных символов в задр…ное воровское быдло ознаменовало потерю вами морального права упоминать о ваших погибших героях и о вашей никчемной революции. Теперь вы просто сами обязаны называть свой майдан переворотом, а большинство своих героев — дешёвым, маргинальным и воровским быдлом", — эмоционально прокомментировал экс-чиновник.

Facebook Андрея Портнова Комментарий Андрея Портнова о Михаиле Гаврилюке

Напомним, ранее народный депутат Михаил Гаврилюк подтвердил, что действительно пользуется автомобилем волонтерской организации.