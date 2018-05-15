Дело Яценюка и реинкарнация "Народного Фронта"

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Нацполиция начала уголовное производство по факту вмешательства в деятельность экс-премьер-министра, лидера партии "Народный фронт" Арсения Яценюка. Отмечается также, что "следствие рассматривает версию сговора группы лиц для реализации этого преступного замысла". И речь идет, в частности, и о беглом народном депутате Александре Онищенко.

Ранее депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко сообщил, что кампания против правительства Арсения Яценюка, расследованием которой занялись правоохранительные органы, сопровождалась размещением платных билбордов, проплаченными митингами и палаточными городками возле Кабмина.

Насколько существенен повод для начала расследования, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лесничий.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чому саме зараз правоохоронці вирішили зайнятися розслідуванням втручання у діяльність екс-прем'єра Яценюка?

— Все пов'язане з так званими плівками Онищенка, і свідченнями Онищенка, і книжкою Онищенка, тобто як тільки з'явилася ця інформація і стала широко обговорюватися в ЗМІ, правоохоронні органи мусили відреагувати, так само як і Яценюк звісно, йому було важливо все-таки поставити якусь галочку і підняти це питання, що от мене не просто відсторонили в зв'язку з якимись обставинами, негативами, а ось це була якась змова. Хоча звісно, що вся наша політична система — це історія про скупку голосів, про підкуп народних депутатів, про нечисті партійні і позапартійні кошти, про гречку, про бабусь так званих, які виходять на проплачені мітинги. Тобто тут чогось нового стосовно Яценюка не задіяли, того, чого не задіювали раніше проти як прем'єр-міністрів, так і звичайних політичних конкурентів. До слова сказати, якщо вже говорити про історію з такою цілеспрямованою кампанією проти Яценюка, то варто згадати історію, яку колись озвучив вже один колишній нардеп, який свідчив про те, що за вступ до партії Яценюка він заплатив комусь з оточення Яценюка чи ледь не йому самому суми в мільйонах доларів, і коли він не пройшов у парламент, то почав вимагати ці кошти назад. В зв'язку з цим теж була порушена справа, але, здається, вона нічим не закінчилася, хто там злякався — чи прокурори, чи сам заявник — судитися проти вже чинного прем'єр-міністра. Але що тут сказати, українська політика далека від святості і чистоти. Це якби десь в Європі хоча би десята доля цих скандалів, які звучать стосовно персоналій або ж навіть політичних партій були, це б звісно закінчилося кадровими висновками, відставками і тому подібними речами. У нас, в зв'язку з тим, що політики, як і політичні проекти, загоряються і гаснуть, роблять чи не щорічний ребрендінг, під вибори так точно робиться ребрендінг, можливо, там кілька партій, які це не роблять в силу зрозумілих причин, до політичної чистоти в цьому зв'язку дуже і дуже далеко у нас в країні.

В Італії на парламентських виборах той же Сільвіо Берлусконі, довкола якого було багато скандалів, знову отримав хороші результати. Тобто і в Європі по-різному буває?

— Італійська ситуація — особлива, але, якщо взяти історію з колишніми президентами Франції, де підіймали питання зловживання з виборчими фондами, то для них це загрожує конкретними кримінальними справами, там дуже серйозно за це беруться, через те демократія, вона на те і є, що працюють інститути і працює правоохоронна система, система законності. Тобто там ці виклики придушуються в зародку, невідворотність покарання працює настільки чітко, що наступним опинитися в цьому скандалі і отримати проблеми з законом нікому не хочеться. У нас в Україні, на жаль, про кнопкодавство, про політичну корупцію, про підкупи, про гречку тільки говорять, але нікого не карають.

Повертаючись до справи Яценюка, Ви говорили, що правоохоронці таким чином реагують на самого Онищенка, на появу його плівок та книжки про президента.

— Вони багато в чому скористалися моментом, але знаєте, якщо є юридична підстава, то система працює, хоча у нас подекуди підстав аж достатньо, але система абсолютно не працює. Звісно, що Яценюку і "Народному фронту" з їхніми рейтингами зараз вигідні будь-які формати, історії, які можуть якимось чином реінкарнувати їхні рейтинги, і зокрема отакі історії, які можуть виправдати ту ситуацію, що ми не такі погані, це просто вам так здалося, бо вас — дезінформували, населення я маю на увазі. І звісно, що активність поліції і Арсена Авакова, як представника "Народного фронту", так само абсолютно зрозуміла.

Читайте также: Параллельная реальность. В Украине начинает работу полиция Крыма

Яка імовірність того, що політична сила Яценюка буде самостійною на майбутніх парламентських виборах? Що ймовірніше — об'єднання з БПП чи переформатування в якусь іншу партію?

— З точки зору політичного існування зараз, при нинішніх рейтингах, окреме політичне життя "Народного фронту" суперечить законам фізики чи політичної фізики, тому що рейтингу в них немає, і підняти його там за якихось кілька місяців, як це було зроблено після Революції, навряд чи вийде, зараз немає тої революційної піднесеності. І через те всі ці історії стосовно об'єднання… мені здається, вся нинішня політична каша так звана, яка твориться навколо коаліції, уряду і багато решта інших якихось скандальних ситуацій, все це робиться задля банальної політичної мети. По-перше, це сформувати легіони передвиборчі на президентські вибори чинному президенту, по-перше. А, з іншого боку, на чашах терезів — політичне самозбереження членів нинішньої коаліції, бо зрозуміло, що з боку "Народного фронту" це питання єдиного проекту, а швидше — питання квот в єдиному проекті. З точки зору "любих друзів" по коаліції з БПП — це питання обнулення, максимального зниження квоти і долі "Народного фронту" в новому проекті, тому що, зрозуміло, рейтинг — невеликий, але ж представники "Народного фронту" — це чинні міністри, в яких — величезні ресурси, і не тільки політичні чи адміністративні, а ще й фінансові, через те така от "люба дружба", але лейтмотив її — єдиний, це політичне самозбереження, і що ближче до виборів, то воно актуальніше для всіх учасників цього процесу.

Между тем, политолог Руслан Бортник в эфире "ГС" заявил, что бездействие власти по "пленкам Онищенко" — признание вины фигурирующих в них персонажей.

По мнению Бортника, органы следствия должны изучить все обстоятельства, касающиеся опубликованных Александром Онищенко аудиозаписей, в том числе с участием якобы президента Петра Порошенко.