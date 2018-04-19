Яценюк резко отреагировал на откровения Онищенко о деньгах НФ

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Бывший премьер-министр и глава партии "Народный фронт" Арсений Яценюк прокомментировал информацию, опубликованную о нем и его политической силе в книге олигарха Александра Онищенко.

Глава о предвыборных деньгах "Народного фронта" была опубликована в четверг "Страной".

На своей странице в Facebook Яценюк заявил, что "признание Онищенко — это продолжение грязной и циничной кампании против меня и Народного фронта" и указал "личные мотивы Онищенко" в публикации компромата на НФ.

"Это не первая его ложь в интересах спецслужб России, которые продолжают активно использовать Онищенко в своих интересах. Личные мотивы Онищенко понятны — Кабинет министров под моим руководством лишил его коррупционных схем и влияния в правительстве. Мое правительство уничтожило газовую коррупционную схему Онищенко, когда приняло решение ввести 70% ренты на так называемую совместную деятельность в газодобывающей сфере. Это именно та схема, по которой сейчас Онищенко привлекается к уголовной ответственности", — написал Яценюк.

Арсений Яценюк, facebook Пост Арсения Яценюка

Напомним, "Страна" опубликовала главу из книги Онищенко, где описана история о том, как партия "Народный фронт" с помощью коррупционной схемы "вытянула" из госбюджета 40 млн долларов, которые были направлены на ее дорогостоящую избирательную кампанию. В результате "Народный фронт" набрал большое количество голосов на выборах (первое место по партийным спискам) и стал второй по численности фракцией Рады. Это позволило Яценюку сохранить пост премьера, а его партии — войти в правительство и сохранить значительное влияние. Кроме того, в главе описана история, как Порошенко "травил" своего политического оппонента экс-премьер-министра Арсения Яценюка и системно дискредитировал его, организовав заказную пиар-кампанию.