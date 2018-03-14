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    В Раде зарегистрировали проект постановления о "Северном потоке-2"

    (обновлено: )771010
    Автором законодательной инициативы по "Северному потоку-2" является председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.
    Заседание Верховной Рады
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Фракция "Народный фронт" зарегистрировала проект постановления "Об Обращении Верховной Рады Украины к международному сообществу о недопустимости строительства газопровода Nord Stream2 и монополии РФ на газовых рынках мира".

    Северный поток - 2. Архивное фото
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    Дискуссия вокруг "Северного потока - 2" и газовые проблемы Украины и ЕС

    Об этом во время заседания парламента заявил председатель фракции Максим Бурбак, сообщает Укринформ.

    "В постановлении, которое зарегистрировал "Народный фронт" (№8111), говорится о том, что в соответствии со статьей 274 Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом и статьи 6 Договора об учреждении Энергетического сообщества нам надо провести консультации между Украиной и Еврокомиссией по недопущению построения газопровода "Северный поток — 2". Обращаемся к Президенту Украины, правительству Украины безотлагательно начать консультации с нашими европейскими партнерами", — сказал Бурбак.

    В то же время он обратился к спикеру Парубию с просьбой поручить профильному комитету немедленно рассмотреть зарегистрированное постановление, чтобы парламент 15 марта мог проголосовать по этому вопросу.

    Согласно информации, обнародованной на сайте ВР, проект постановления №8111 зарегистрирован в парламенте 13 марта 2018. Автором законодательной инициативы является Максим Бурбак.

    Ранее в марте главы парламентов Литвы, Латвии, Польши в своем обращении потребовали от парламентов европейских государств "активно вступить в дискуссию, от которой зависит сохранность прозрачного энергетического рынка ЕС", сообщала пресс-служба спикера литовского парламента Виктораса Пранцкетиса. Ранее это обращение подписали Украина и Молдавия. 

    Читайте также: Дискуссия вокруг "Северного потока — 2" и газовые проблемы Украины и ЕС

    Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год из РФ через Балтийское море до Германии рядом с действующим "Северным потоком", общей стоимостью в 9,5 миллиарда евро. "Газпром" — единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2 AG. Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — обязались профинансировать проект суммарно на 50%. При этом участники планируют 70% инвестиций покрыть за счет привлечения проектного финансирования.

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