В Раде зарегистрировали проект постановления о "Северном потоке-2"

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Фракция "Народный фронт" зарегистрировала проект постановления "Об Обращении Верховной Рады Украины к международному сообществу о недопустимости строительства газопровода Nord Stream2 и монополии РФ на газовых рынках мира".

Об этом во время заседания парламента заявил председатель фракции Максим Бурбак, сообщает Укринформ.

"В постановлении, которое зарегистрировал "Народный фронт" (№8111), говорится о том, что в соответствии со статьей 274 Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом и статьи 6 Договора об учреждении Энергетического сообщества нам надо провести консультации между Украиной и Еврокомиссией по недопущению построения газопровода "Северный поток — 2". Обращаемся к Президенту Украины, правительству Украины безотлагательно начать консультации с нашими европейскими партнерами", — сказал Бурбак.

В то же время он обратился к спикеру Парубию с просьбой поручить профильному комитету немедленно рассмотреть зарегистрированное постановление, чтобы парламент 15 марта мог проголосовать по этому вопросу.

Согласно информации, обнародованной на сайте ВР, проект постановления №8111 зарегистрирован в парламенте 13 марта 2018. Автором законодательной инициативы является Максим Бурбак.

Ранее в марте главы парламентов Литвы, Латвии, Польши в своем обращении потребовали от парламентов европейских государств "активно вступить в дискуссию, от которой зависит сохранность прозрачного энергетического рынка ЕС", сообщала пресс-служба спикера литовского парламента Виктораса Пранцкетиса. Ранее это обращение подписали Украина и Молдавия.

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Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год из РФ через Балтийское море до Германии рядом с действующим "Северным потоком", общей стоимостью в 9,5 миллиарда евро. "Газпром" — единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2 AG. Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — обязались профинансировать проект суммарно на 50%. При этом участники планируют 70% инвестиций покрыть за счет привлечения проектного финансирования.