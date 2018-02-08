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    "Нацдружины" могут патрулировать только с полицией - Банчук

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    Радикальный экстремизм охватил Украину (175)

    (обновлено: )11510
    При образовании общественного формирования необходим четкий перечень его членов, без которого ни полиция, ни орган исполнительный местной власти не утвердит устав этого формирования, отметил эксперт Александр Банчук.
    Юрист, эксперт Центра политико-правовых реформ Александр Банчук. Архивное фото
    Голос Столицы

    РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

    "Национальные дружины" не будут патрулировать улицы страны с оружием, заверяет координатор этого общественного объединения Игорь Михайленко. При этом факт, что при приеме новых членов у них спрашивают об имеющемся оружии, он объяснил возможным фактом агрессии извне. Организацию создали около года назад, сейчас она насчитывает около тысячи человек.

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    РИА Новости Украина
    "Нацдружины" в Украине: что разрешено и запрещено

    По словам учредителей, ее члены — это бывшие участники боевых действий, патриотическая молодежь и неравнодушные граждане. Действуют эти активисты в 13 городах Украины.

    Могут ли "Нацдружины" патрулировать улицы городов с оружием или без, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал эксперт центра политико-правовых реформ Александр Банчук.

    (текст публикуется на языке оригинала)

    За законом що таке громадська організація? Це об'єднання громадян, що створюється для реалізації спільних інтересів. "Національні дружини"вкладаються у рамки цього визначення?

     — Те, чим вони планують займатися, говорить про те, що на них поширюється закон про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону. Це трохи інша форма об'єднання громадян, ніж та, яка визначена законом про громадські об'єднання, тому що вона має іншу мету і там діють інші правила.

    Що це значить у наших реаліях?

    — Це значить, що від 2000 року діє такий закон про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону. Він передбачає, що група громадян, які мають певну ініціативу і мають бажання допомогти державі у вигляді поліції і державної прикордонної служби у виконанні їхніх повноважень, повинні сформувати громадське формування, розробити статут, положення про це формування, затвердити його у виконавчого органу місцевої ради і відповідного підрозділу або поліції, або прикордонної служби. Тільки тоді вони мають певний статус по цьому закону. Якщо ці дії не вчинені, то тоді є дуже велика, скажімо, ймовірність того, що ці дії можуть кваліфікуватись як незаконні. І якщо це навіть буде зі зброєю, то є відповідна стаття 260 у Кримінальному кодексі, яка називається участь у діяльності незаконних воєнізованих формувань.

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    Власне, про зброю йдеться у якому контексті? Хіба що у членів цієї організації може бути зброя.

    — Відповідно до закону від 2000 року про громадські формування, що можуть застосовувати члени цих формувань? Вони, по-перше, зобов'язані патрулювати вулиці або, якщо ми говоримо про державний кордон, тільки разом з представниками влади, тобто, або з поліцейським, або з прикордонником, а самі вони не мають право це здійснювати. Тільки є виняток щодо сільської місцевості, це відповідно до закону. Друга річ — що вони можуть застосовувати під час цього патрулювання? Заходи фізичного впливу, тобто, фізичну силу і засоби індивідуального захисту, які мають сльозоточиву дію, тобто, йдеться про газові балончики. Це максимум, що, відповідно до закону, члени громадських формувань можуть застосовувати у своїй діяльності, коли вони разом з поліцією патрулюють вулиці.

    Тобто, вони можуть бути не підпорядковані Нацполіції, але мають домовлятись все ж таки з поліцією, щоб ті виділяли їм людей?

    — Домовленість і підпорядкування поліції полягає у двох моментах. Перше — затверджувати положення або статут про це формування уповноважена по закону поліція. Якщо територіальний підрозділ поліції не здійснив затвердження положення, це формування буде незаконне, це перша річ. Друга річ — навіть якщо затверджене положення, їм видали посвідчення, що вони є члени громадського формування з охорони громадського порядку, але вони не можуть самі здійснювати патрулювання, їм потрібно разом з поліцейськими це здійснювати. Такі вимоги закону зараз.

    Координатор "Нацдружини" Ігор Михайленко каже, що йдеться не про патрулювання вулиць як таке, а про вирішення нагальних проблем. Зокрема, про захист водосховищ від браконьєрів, протидію вирубці лісів, боротьбу з нелегальними наливайками тощо.

    — Усі ці дії можуть підпадати під те, що закон визначає як захист громадського порядку, в тому числі, ці незаконні наливайки. От вони знають, що в якомусь місці є незаконний МАФ, в якому розливають незаконно спиртні засоби. Але вони не повинні самі це здійснювати. Вони повинні подзвонити 102, повідомити про це і тільки чекати, що буде здійснено.

    Інакше, як ви кажете, при підпорядкуванні поліції вони можуть застосовувати силу в тій же боротьбі з нелегальними наливайками.

    Акция Национального корпуса в Киеве
    Фото Facebook "Национального корпуса"
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    — Так.

    Чи відомо вам, як всередині структури контролюють членів у подібному громадському об'єднанні?

    — Ще у радянські часи були дружинники. Закон 2000 року врегулював їхню діяльність. Закон також визначає вимоги до членів. Однією з вимог є те, що членом громадського формування не може бути особа, яка або була засуджена, або її було піддано адміністративному стягненню. Тому якщо особа, наприклад, вчинила адміністративне правопорушенню, і буде ця інформація, то цю особу потрібно виключати зі складу громадського формування. Ця відповідальність тоді лежить уже на керівництві відповідного громадського формування.

    Там є свій порядок, а знову ж таки, можуть виганяти, якось відраховувати якось своїх голів? І за що саме?

    — У будь-якому випадку ці питання врегульовуються у відповідному положенні про це формування. Закон тільки вимагає, як я вже сказав, щоб ці особи не мали судимості, вони повинні досягнути не менше 18 років. Якщо протягом виконання повноважень ці особи вчинили порушення, то тоді уже відповідальність керівництва - прийняти рішення про виключення з громадської організації такої особи, тобто, такий порядок. І, звичайно, ініціатива особи. Вона мала час, мала бажання, заявила про вступ у громадське формування. Потім вона розчарувалась у діяльності цього формування, вона може просто написати заяву і бути виключеною зі складу цього формування, але дуже важливо, що при формуванні або при утворенні цього формування має бути дуже чіткий перелік членів цього формування. Якщо цього немає, я думаю, ні поліція, ні орган виконавчий місцевої влади не затвердить положення чи статут цього формування. Ми говоримо так, як це по закону повинно бути.

    За таких умов можуть відмовити у співпраці, затвердженні цієї організації?

    — Так.

    Зараз є всі підстави, наскільки я розумію, для розформування національних дружин?

    — Абсолютно. У тій формі, в якій вони заявлені, знову ж, я не бачив, звичайно, їхніх документів і того, що вони планують робити, але є дуже великий ризик того, що заявлене ними не відповідає вимогам цього закону, про який я розказував.

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    К слову, политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев подчеркнул, что созданием "Нацдружин" власть показывает, что контролирует улицы.

    Спецкор ГС Александр Ивасивка сообщал, что "Нацдружины" обещают не отлавливать на улицах неукраинцев.

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