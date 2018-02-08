"Нацдружины" могут патрулировать только с полицией - Банчук

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

"Национальные дружины" не будут патрулировать улицы страны с оружием, заверяет координатор этого общественного объединения Игорь Михайленко. При этом факт, что при приеме новых членов у них спрашивают об имеющемся оружии, он объяснил возможным фактом агрессии извне. Организацию создали около года назад, сейчас она насчитывает около тысячи человек.

По словам учредителей, ее члены — это бывшие участники боевых действий, патриотическая молодежь и неравнодушные граждане. Действуют эти активисты в 13 городах Украины.

Могут ли "Нацдружины" патрулировать улицы городов с оружием или без, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал эксперт центра политико-правовых реформ Александр Банчук.

(текст публикуется на языке оригинала)

За законом що таке громадська організація? Це об'єднання громадян, що створюється для реалізації спільних інтересів. "Національні дружини"вкладаються у рамки цього визначення?

— Те, чим вони планують займатися, говорить про те, що на них поширюється закон про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону. Це трохи інша форма об'єднання громадян, ніж та, яка визначена законом про громадські об'єднання, тому що вона має іншу мету і там діють інші правила.

Що це значить у наших реаліях?

— Це значить, що від 2000 року діє такий закон про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону. Він передбачає, що група громадян, які мають певну ініціативу і мають бажання допомогти державі у вигляді поліції і державної прикордонної служби у виконанні їхніх повноважень, повинні сформувати громадське формування, розробити статут, положення про це формування, затвердити його у виконавчого органу місцевої ради і відповідного підрозділу або поліції, або прикордонної служби. Тільки тоді вони мають певний статус по цьому закону. Якщо ці дії не вчинені, то тоді є дуже велика, скажімо, ймовірність того, що ці дії можуть кваліфікуватись як незаконні. І якщо це навіть буде зі зброєю, то є відповідна стаття 260 у Кримінальному кодексі, яка називається участь у діяльності незаконних воєнізованих формувань.

Власне, про зброю йдеться у якому контексті? Хіба що у членів цієї організації може бути зброя.

— Відповідно до закону від 2000 року про громадські формування, що можуть застосовувати члени цих формувань? Вони, по-перше, зобов'язані патрулювати вулиці або, якщо ми говоримо про державний кордон, тільки разом з представниками влади, тобто, або з поліцейським, або з прикордонником, а самі вони не мають право це здійснювати. Тільки є виняток щодо сільської місцевості, це відповідно до закону. Друга річ — що вони можуть застосовувати під час цього патрулювання? Заходи фізичного впливу, тобто, фізичну силу і засоби індивідуального захисту, які мають сльозоточиву дію, тобто, йдеться про газові балончики. Це максимум, що, відповідно до закону, члени громадських формувань можуть застосовувати у своїй діяльності, коли вони разом з поліцією патрулюють вулиці.

Тобто, вони можуть бути не підпорядковані Нацполіції, але мають домовлятись все ж таки з поліцією, щоб ті виділяли їм людей?

— Домовленість і підпорядкування поліції полягає у двох моментах. Перше — затверджувати положення або статут про це формування уповноважена по закону поліція. Якщо територіальний підрозділ поліції не здійснив затвердження положення, це формування буде незаконне, це перша річ. Друга річ — навіть якщо затверджене положення, їм видали посвідчення, що вони є члени громадського формування з охорони громадського порядку, але вони не можуть самі здійснювати патрулювання, їм потрібно разом з поліцейськими це здійснювати. Такі вимоги закону зараз.

Координатор "Нацдружини" Ігор Михайленко каже, що йдеться не про патрулювання вулиць як таке, а про вирішення нагальних проблем. Зокрема, про захист водосховищ від браконьєрів, протидію вирубці лісів, боротьбу з нелегальними наливайками тощо.

— Усі ці дії можуть підпадати під те, що закон визначає як захист громадського порядку, в тому числі, ці незаконні наливайки. От вони знають, що в якомусь місці є незаконний МАФ, в якому розливають незаконно спиртні засоби. Але вони не повинні самі це здійснювати. Вони повинні подзвонити 102, повідомити про це і тільки чекати, що буде здійснено.

Інакше, як ви кажете, при підпорядкуванні поліції вони можуть застосовувати силу в тій же боротьбі з нелегальними наливайками.

— Так.

Чи відомо вам, як всередині структури контролюють членів у подібному громадському об'єднанні?

— Ще у радянські часи були дружинники. Закон 2000 року врегулював їхню діяльність. Закон також визначає вимоги до членів. Однією з вимог є те, що членом громадського формування не може бути особа, яка або була засуджена, або її було піддано адміністративному стягненню. Тому якщо особа, наприклад, вчинила адміністративне правопорушенню, і буде ця інформація, то цю особу потрібно виключати зі складу громадського формування. Ця відповідальність тоді лежить уже на керівництві відповідного громадського формування.

Там є свій порядок, а знову ж таки, можуть виганяти, якось відраховувати якось своїх голів? І за що саме?

— У будь-якому випадку ці питання врегульовуються у відповідному положенні про це формування. Закон тільки вимагає, як я вже сказав, щоб ці особи не мали судимості, вони повинні досягнути не менше 18 років. Якщо протягом виконання повноважень ці особи вчинили порушення, то тоді уже відповідальність керівництва - прийняти рішення про виключення з громадської організації такої особи, тобто, такий порядок. І, звичайно, ініціатива особи. Вона мала час, мала бажання, заявила про вступ у громадське формування. Потім вона розчарувалась у діяльності цього формування, вона може просто написати заяву і бути виключеною зі складу цього формування, але дуже важливо, що при формуванні або при утворенні цього формування має бути дуже чіткий перелік членів цього формування. Якщо цього немає, я думаю, ні поліція, ні орган виконавчий місцевої влади не затвердить положення чи статут цього формування. Ми говоримо так, як це по закону повинно бути.

За таких умов можуть відмовити у співпраці, затвердженні цієї організації?

— Так.

Зараз є всі підстави, наскільки я розумію, для розформування національних дружин?

— Абсолютно. У тій формі, в якій вони заявлені, знову ж, я не бачив, звичайно, їхніх документів і того, що вони планують робити, але є дуже великий ризик того, що заявлене ними не відповідає вимогам цього закону, про який я розказував.

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К слову, политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев подчеркнул, что созданием "Нацдружин" власть показывает, что контролирует улицы.

Спецкор ГС Александр Ивасивка сообщал, что "Нацдружины" обещают не отлавливать на улицах неукраинцев.