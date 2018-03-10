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    Национальные дружины

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 26
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    Националисты заблокируют дипучреждения России в день выборов президента РФ
    13:55 08.03.2018
    429Радикальный экстремизм охватил Украину
    Националисты из "Свободы", "Правого сектора" и "Национального корпуса" обещают устроить "коридор позора" пришедшим на избирательные участки в российских дипломатических учреждениях.
    Андрей Билецкий. Архивное фото
    Порошенко является ключевым вызовом и опасностью для Украины - Билецкий
    04:48 01.03.2018
    1644Пресс-конференция Порошенко: выборы, война, Мальдивы
    Внефракционный народный депутат, лидер партии "Национальный корпус" и Андрей Билецкий раскритиковал высказывания президента Петра Порошенко об организации "Национальные дружины".
    Члены Национальных дружин задержаны в Прикарпатье
    В лесу в Ивано-Франковской области задержаны вооруженные члены "Нацдружин"
    15:09 17.02.2018
    1853Радикальный экстремизм охватил Украину
    Полиция Ивано-Франковской области и депутат облсовета сообщают, что "Нацдружинники" едва не вступили в противостояние с местными жителями села Микуличин. Изъято шесть ружей и пистолет.
    Столкновения Национальных дружин и полиции возле Соломенского райсуда Киева
    Фотофакт: как "Нацдружины" "помогают" полиции поддерживать порядок
    14:12 16.02.2018
    1344
    Несколько недель назад советник главы МВД Зорян Шкиряк заявлял, что "это позитив – когда общественные формирования помогают правоохранительным органам". Под Соломенским судом "Нацдружины" окончательно опровергли его слова.
    Национальный корпус и Национальные дружины устроили драку под Соломенским судом
    "Нацдружины" устроили драку с титушками под зданием суда в Киеве 
    16:02 15.02.2018
    3112Суд отпустил Труханова, радикалы против
    Возле здания Соломенского суда в Киеве продолжаются беспорядки с участием "Национального корпуса" и "Национальных дружин". После столкновений с полицией они избили парней, которых назвали "титушками Труханова".
    Суд с Трухановым окружен Нацгвардией, рядом собрались нацдружинники
    К суду с Трухановым подтянулись нацдружинники
    14:52 15.02.2018
    393Суд отпустил Труханова, радикалы против
    По информации СМИ, "С14" и "Нацкорпус" в количестве 30 человек с применением силы прогнали неизвестных со двора Соломенского суда.
    Акция Национального корпуса и Национальных дружин в Киеве
    "Нацдружины" обратились к "умственно отсталым", "озабоченным" и "вате"
    03:39 10.02.2018
    7298Радикальный экстремизм охватил Украину
    Пресс-служба скандальной общественной организации "Национальные дружины", не стесняясь в выражениях, разместила пост с ответом на критику об одном из ранее опубликованных видео.
    Акция Национального корпуса в Киеве
    Цель и средства: националисты намерены держать украинцев в страхе
    18:43 09.02.2018
    3741Радикальный экстремизм охватил Украину
    Националисты продолжают нападать. На этот раз толпа из представителей "Нацкорпуса" и "Нацдружин" напала и избила антифашиста за листовки, призывающие сопротивляться нацистской оккупации.
    Национальные дружины в Киеве
    Кто ваша крыша, ребята? Нацдружины оказались над законом
    17:09 08.02.2018
    2891Радикальный экстремизм охватил Украину
    Пока официальные лица говорят о незаконности деятельности "Национальных дружин", глава "Нацкорпуса" Андрей Билецкий поведал о неких "уважительных причинах" для действий дружинников вне правового поля.
    Юрист, эксперт Центра политико-правовых реформ Александр Банчук. Архивное фото
    "Нацдружины" могут патрулировать только с полицией - Банчук
    13:16 08.02.2018
    204Радикальный экстремизм охватил Украину
    При образовании общественного формирования необходим четкий перечень его членов, без которого ни полиция, ни орган исполнительный местной власти не утвердит устав этого формирования, отметил эксперт Александр Банчук.
    Нацдружины в Украине: что разрешено и что запрещено
    "Нацдружины" в Украине: что разрешено и запрещено 
    09:39 08.02.2018
    2002
    В Украине уже год действует общественная организация "Национальные дружины". Принятие присяги 600 дружинниками вызвало тревогу об их деятельности по отношению к обычным людям. В инфографике РИА Новости Украина - подробности о деятельности "Нацдружин".
    Андрей Билецкий. Архивное фото
    Членом "Национальных дружин" можно стать с 14 лет - нардеп
    01:39 08.02.2018
    505Радикальный экстремизм охватил Украину
    Внефракционный народный депутат и бывший командир батальона "Азов" Андрей Билецкий уточнил, что "членом общественной организации можно быть с 14 лет при согласии родителей".
    Андрей Билецкий о Национальных дружинах. Видео
    Билецкий назвал "уважительную причину" ношения балаклав в "Нацдружинах" 
    00:13 08.02.2018
    2140Радикальный экстремизм охватил Украину
    По словам лидера "Национального корпуса", в "Национальных дружинах" состоят люди, которые выехали либо из Крыма, либо с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.
    Акция Национального корпуса в Киеве
    "Нацдружины" рассказали о финансировании и форме, похожей на "беркутовскую"
    14:02 06.02.2018
    698
    Как рассказал один из основателей ОО "Национальные дружины" Юрий Капля, себестоимость одной куртки обходится в 600 гривен. Сама организация существует за счет помощи от представителей бизнеса, которые симпатизируют азовскому движению.
    Акция Национального корпуса в Киеве
    ТОП тем Украины: "Нацдружины" в тонусе и проблемы пенсионеров
    19:12 05.02.2018
    1007
    Нужны ли Украине "Национальные дружины", как возят пенсионеров в городских маршрутках, а также необычная история винницкого школьника-борца с мусором и прикарпатских коллекционеров кирпичей — в обзоре регионов от РИА Новости Украина.
    Политический эксперт Сергей Быков. Архивное фото
    Быков: "Нацдружины" - попытка власти приручить праворадикалов
    17:34 05.02.2018
    654Радикальный экстремизм охватил Украину
    "Нацдружинников" будут направлять на выполнение любых задач без объяснения причин, считает глава Института публичной политики и консалтинга "Инполит" Сергей Быков.
    Акция Национального корпуса в Киеве
    Из Харькова: дружинники из народа, рассмотрим мировой опыт
    18:44 03.02.2018
    1573
    Монополия на насилие все же в большинстве случаев остается у государства – во всяком случае, тогда, когда культурный уровень страны не может быть ограничителем для "дружинников".
    Депутат Верховной Рады Валерий Карпунцов. Архивное фото
    В БПП перечислили угрозы, исходящие о "Национальных дружин"
    06:56 02.02.2018
    1117Радикальный экстремизм охватил Украину
    По словам народного депутата от пропрезидентской фракции Валерия Карпунцова, в Уголовном кодексе есть статья, которая предусматривает ответственность за создание незаконных вооруженных формирований, подобных "Нацдружинам".
    Акция Национального корпуса в Киеве. Архивное фото
    Нардеп сообщил, как нацдружинники помогали принять бюджет Черкасс
    19:04 01.02.2018
    925Радикальный экстремизм охватил Украину
    По словам главы партии "Национальный корпус" внефракционного народного депутата Андрея Билецкого, от присутствия на заседании горсовета людей в форме и с закрытыми лицами в итоге "никто не пострадал".
    Акция Национального корпуса в Киеве
    В МВД просят не бояться "Нацдружин": монополия на силу - у государства
    06:43 01.02.2018
    401Радикальный экстремизм охватил Украину
    Спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко подчеркнул, что в Украине "никаких других альтернативных парамилитарных образований быть не может, за порядком следит полиция и Нацгравдия".
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Акция Национального корпуса и Национальных дружин в Киеве
    "Нацдружины" обратились к "умственно отсталым", "озабоченным" и "вате"
    03:39 10.02.2018
    7298
    Пресс-служба скандальной общественной организации "Национальные дружины", не стесняясь в выражениях, разместила пост с ответом на критику об одном из ранее опубликованных видео.
    Акция Национального корпуса в Киеве
    Цель и средства: националисты намерены держать украинцев в страхе
    18:43 09.02.2018
    3741
    Националисты продолжают нападать. На этот раз толпа из представителей "Нацкорпуса" и "Нацдружин" напала и избила антифашиста за листовки, призывающие сопротивляться нацистской оккупации.
    Национальный корпус и Национальные дружины устроили драку под Соломенским судом
    "Нацдружины" устроили драку с титушками под зданием суда в Киеве 
    16:02 15.02.2018
    3112
    Возле здания Соломенского суда в Киеве продолжаются беспорядки с участием "Национального корпуса" и "Национальных дружин". После столкновений с полицией они избили парней, которых назвали "титушками Труханова".
    Национальные дружины в Киеве
    Кто ваша крыша, ребята? Нацдружины оказались над законом
    17:09 08.02.2018
    2891
    Пока официальные лица говорят о незаконности деятельности "Национальных дружин", глава "Нацкорпуса" Андрей Билецкий поведал о неких "уважительных причинах" для действий дружинников вне правового поля.
    Нацдружины в Украине: что разрешено и что запрещено
    "Нацдружины" в Украине: что разрешено и запрещено 
    09:39 08.02.2018
    2002
    В Украине уже год действует общественная организация "Национальные дружины". Принятие присяги 600 дружинниками вызвало тревогу об их деятельности по отношению к обычным людям. В инфографике РИА Новости Украина - подробности о деятельности "Нацдружин".
    Члены Национальных дружин задержаны в Прикарпатье
    В лесу в Ивано-Франковской области задержаны вооруженные члены "Нацдружин"
    15:09 17.02.2018
    1853
    Полиция Ивано-Франковской области и депутат облсовета сообщают, что "Нацдружинники" едва не вступили в противостояние с местными жителями села Микуличин. Изъято шесть ружей и пистолет.
    Андрей Билецкий. Архивное фото
    Порошенко является ключевым вызовом и опасностью для Украины - Билецкий
    04:48 01.03.2018
    1644
    Внефракционный народный депутат, лидер партии "Национальный корпус" и Андрей Билецкий раскритиковал высказывания президента Петра Порошенко об организации "Национальные дружины".
    Столкновения Национальных дружин и полиции возле Соломенского райсуда Киева
    Фотофакт: как "Нацдружины" "помогают" полиции поддерживать порядок
    14:12 16.02.2018
    1344
    Несколько недель назад советник главы МВД Зорян Шкиряк заявлял, что "это позитив – когда общественные формирования помогают правоохранительным органам". Под Соломенским судом "Нацдружины" окончательно опровергли его слова.
    Посольство РФ в Киеве после пикета. Архивное фото
    Националисты заблокируют дипучреждения России в день выборов президента РФ
    13:55 08.03.2018
    429
    Националисты из "Свободы", "Правого сектора" и "Национального корпуса" обещают устроить "коридор позора" пришедшим на избирательные участки в российских дипломатических учреждениях.
    Суд с Трухановым окружен Нацгвардией, рядом собрались нацдружинники
    К суду с Трухановым подтянулись нацдружинники
    14:52 15.02.2018
    393
    По информации СМИ, "С14" и "Нацкорпус" в количестве 30 человек с применением силы прогнали неизвестных со двора Соломенского суда.
    Юрист, эксперт Центра политико-правовых реформ Александр Банчук. Архивное фото
    "Нацдружины" могут патрулировать только с полицией - Банчук
    13:16 08.02.2018
    204
    При образовании общественного формирования необходим четкий перечень его членов, без которого ни полиция, ни орган исполнительный местной власти не утвердит устав этого формирования, отметил эксперт Александр Банчук.
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