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    Зорян Шкиряк

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 312
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    Фотофакт: как "Нацдружины" "помогают" полиции поддерживать порядок
    14:12 16.02.2018
    1344
    Несколько недель назад советник главы МВД Зорян Шкиряк заявлял, что "это позитив – когда общественные формирования помогают правоохранительным органам". Под Соломенским судом "Нацдружины" окончательно опровергли его слова.
    Суд над Михаилом Саакашвили в Киеве
    В МВД заявили, что никто из силовиков не приходил за Саакашвили
    18:14 09.02.2018
    183Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк считает заявление о попытке задержания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили работой пиарщиков политика для привлечения к нему внимания.
    Зорян Шкиряк о борьбе с коррупцией. Видео
    Шкиряк о коррупции: воруют и берут меньше, потому что боятся 
    03:54 30.01.2018
    180
    По словам советника главы МВД Арсена Авакова, "и у чиновников, и у государственных должностных лиц появилось самое главное - появился страх".
    Саакашвили на митинге около Верховной Рады
    Отказ Саакашвили предоставить образцы голоса говорит о его вине - МВД
    13:52 10.01.2018
    146Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Зорян Шкиряк заявил, что отказ Саакашвили передать на экспертизу образцы речи подтверждает факт его разговоров с бизнесменом Сергеем Курченко.
    Акция с требованием найти убийц Ирины Ноздровской в Киеве
    МВД: подозреваемый в убийстве Ноздровской задержан
    18:25 08.01.2018
    1148Дело Ноздровской: виновен ли подозреваемый?
    Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что правоохранители в рамках статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины задержали лицо, которое подозревается в совершении убийства Ноздровской.
    Сторонники Саакашвили штурмуют Октябрьский дворец в Киеве
    При штурме Октябрьского дворца пострадали более 30 силовиков
    18:14 17.12.2017
    1746Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    По словам Зоряна Шкиряка, сейчас ситуация под Октябрьским дворцом "полностью контролируема правоохранителями", сторонники Саакашвили переместились к Раде.
    Зорян Шкиряк
    Шкиряк признался, что тоже часто вылизывает тарелки
    12:38 09.12.2017
    923
    Советник главы МВД Зорян Шкиряк рассказал, что полностью поддерживает своего друга и соратника Антона Геращенко и сам всегда так делает, когда очень вкусно.
    Саакашвили. Архивное фото
    Силовики не будут мешать мирным акциям сторонников Саакашвили - МВД
    10:18 09.12.2017
    91
    Как заявил советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк,людям можно смело выходить на мирный протест или митинг, силовики будут пристально охранять протестующих и всячески способствовать нормальному проведению мирных акций протеста.
    Михаил Саакашвили вылез на крышу дома из-за обыска в его квартире
    Только прыжок Саакашвили с крыши способен поднять его рейтинг - Шкиряк
    12:13 05.12.2017
    256Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    "Саакашвили трус. Сегодня Мишка на крыше кричал, что прыгнет, но не прыгнул", - так оценил советник главы МВД Украины действия Саакашвили во время задержания.
    Министерство внутренних дел Украины
    В МВД предлагают ввести уголовную ответственность за оскорбление Майдана
    23:34 04.12.2017
    517Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    По словам советника министра внутренних дел Украины Зоряна Шкиряка, "есть глубокое убеждение, за оскорбление и порицание Революции достоинства давно нужно вводить уголовную ответственность".
    Зорян Шкиряк. Архивное фото
    Надо работать по закону. В МВД прокомментировали спецоперацию НАБУ
    10:22 01.12.2017
    159Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    Советник министра внутренних дел подчеркнул, что антикоррупционные органы и в частности НАБУ должны работать эффективно, но исключительно законным способом.
    Зорян Шкиряк. Архивное фото
    Шкиряк озвучил новые детали по взрыву в Никополе
    17:22 30.11.2017
    1754Днепр, Львов: взрывные события
    В связи с ремонтом помещения суд не был оборудован рамкой с металлоискателем. Поверхностный осмотр производился. Во время поверхностного осмотра в карманах не были выявлены запрещенные предметы.
    Зорян Шкиряк. Архивное фото
    В МВД считают, что в Украине безопаснее, чем в ЕС и США
    15:22 20.11.2017
    213
    По словам Шкиряка, ни в одной европейской стране, где случались террористические акты, никто из граждан не обвинял полицию и спецслужбу, и тем самым не мешал расследованию.
    Смертельное ДТП в Киеве с участием сотрудника МВД
    Смертельное ДТП в Киеве. Сотрудника МВД задержали до решения суда
    03:30 14.11.2017
    532
    По словам советника министра внутренних дел Зоряна Шкиряка, задержанный будет находиться под стражей до решения суда, который определит дальнейшую меру пресечения.
    Операция по изъятию взрывчатки в Киеве 12 ноября 2017
    Изъятая в Киеве взрывчатка готовилась для теракта - МВД
    10:08 13.11.2017
    301Днепр, Львов: взрывные события
    Сообщается, что возле столичного супермаркета была задержана машина и двое мужчин, которые перевозили более шести килограммов пластида с детонаторами.
    В Киеве толпа избила советника главы МВД Зоряна Шкиряка
    Любовь народная – не очень благородная: соцсети о нападении на Шкиряка
    15:32 07.11.2017
    3595
    Фамилии народных избранников и высокопоставленных чиновников Украины в последнее время часто мелькают в криминальных новостях. Накануне в Киеве избили советника главы МВД Зоряна Шкиряка. Как отреагировали на это украинцы в соцсетях?
    В Киеве толпа избила советника главы МВД Зоряна Шкиряка
    Хроника 6 ноября: "план Маршалла" для Украины, нападение на Шкиряка, обыск у Омеляна
    09:16 07.11.2017
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    Накануне под зданием Высшего специализированного суда Киева избили советника главы МВД Зоряна Шкиряка, НАБУ нагрянуло с обысками к министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, а в Луганск перестанут подавать воду.
    В Киеве толпа избила советника главы МВД Зоряна Шкиряка
    "И до тебя добрались!". Зорян Шкиряк попал под раздачу в Киеве
    20:15 06.11.2017
    6436
    В Киеве возле здания Высшего специализированного суда Киева митингующие устроили потасовку с советником главы МВД Зоряном Шкиряком. Кто из народных избранников был бит разгневанной толпой – в обзоре РИА Новости Украина.
    В Киеве толпа избила советника главы МВД Зоряна Шкиряка
    Живее всех живых: Шкиряк рассказал о своем самочувствии после нападения
    15:18 06.11.2017
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    Зорян Шкиряк отметил, что относится к произошедшему инциденту "спокойно и с пониманием". Советник также сообщил, что не намерен обращаться в полицию из-за случившего инцидента.
    В Киеве толпа избила советника главы МВД Зоряна Шкиряка
    В Киеве под судом избили советника главы МВД
    13:30 06.11.2017
    2931
    Зоряна Шкиряка у входа в здание суда окружила толпа примерно из сотни человек. После этого советника министра принялись бить, выкрикивая: "Наконец, мы до тебя добрались!".
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    Столкновения Национальных дружин и полиции возле Соломенского райсуда Киева
    Фотофакт: как "Нацдружины" "помогают" полиции поддерживать порядок
    14:12 16.02.2018
    1344
    Несколько недель назад советник главы МВД Зорян Шкиряк заявлял, что "это позитив – когда общественные формирования помогают правоохранительным органам". Под Соломенским судом "Нацдружины" окончательно опровергли его слова.
    Суд над Михаилом Саакашвили в Киеве
    В МВД заявили, что никто из силовиков не приходил за Саакашвили
    18:14 09.02.2018
    183
    Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк считает заявление о попытке задержания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили работой пиарщиков политика для привлечения к нему внимания.
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