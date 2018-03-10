Несколько недель назад советник главы МВД Зорян Шкиряк заявлял, что "это позитив – когда общественные формирования помогают правоохранительным органам". Под Соломенским судом "Нацдружины" окончательно опровергли его слова.
Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что правоохранители в рамках статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины задержали лицо, которое подозревается в совершении убийства Ноздровской.
Как заявил советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк,людям можно смело выходить на мирный протест или митинг, силовики будут пристально охранять протестующих и всячески способствовать нормальному проведению мирных акций протеста.
Фамилии народных избранников и высокопоставленных чиновников Украины в последнее время часто мелькают в криминальных новостях. Накануне в Киеве избили советника главы МВД Зоряна Шкиряка. Как отреагировали на это украинцы в соцсетях?
Накануне под зданием Высшего специализированного суда Киева избили советника главы МВД Зоряна Шкиряка, НАБУ нагрянуло с обысками к министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, а в Луганск перестанут подавать воду.
В Киеве возле здания Высшего специализированного суда Киева митингующие устроили потасовку с советником главы МВД Зоряном Шкиряком. Кто из народных избранников был бит разгневанной толпой – в обзоре РИА Новости Украина.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Несколько недель назад советник главы МВД Зорян Шкиряк заявлял, что "это позитив – когда общественные формирования помогают правоохранительным органам". Под Соломенским судом "Нацдружины" окончательно опровергли его слова.
Митингующие проводят пикет у здания МВД Украины в Киеве, требуя отставки министра внутренних дел Арсена Авакова и генпрокурора Виктора Шокина. К митингующим вышел советник главы МВД Зорян Шкиряк и ответил на их вопросы.
Исполняющий обязанности главы Госслужбы ЧС Украины уже пять дней, как улетел в Непал для эвакуации украинцев, оказавшихся там в момент землетрясения. Самолет Ил-76 поломался, а посадку чартера откладывали несколько раз.
Французские спасатели обнаружили бортовые самописцы разбившегося на юго-востоке страны немецкого лайнера А320. Один из "черных ящиков" разбившегося на юге Франции Airbus A320 авиакомпании Germanwings получил повреждения.
Народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук пострадал в результате взрыва в Соломенском районе Киева. Происшествие произошло возле офиса телеканала "Эспрессо". Ряд экспертов высказали сомнение, что Мосийчук был истинной целью теракта.
Бывший заместитель генпрокурора Украины и соратник экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакавишли Давид Сакварелидзе и советник главы МВД Зорян Шкиряк обрушились с резкой критикой друг на друга в прямом эфире одного из телеканалов.
Информация об убийстве главы "Оплота" Евгения Жилина до сих пор официально не подтверждена и его смерть может оказаться инсценировкой. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.
В случае, если следующим президентом США станет кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон, Украина может получить летальное оружие. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.
По словам советника главы МВД, во время переаттестации будет постепенно осуществляться очистка полицейских рядов от недобросовестных работников и, вместе с тем, будет всячески поддерживаться работа профессионалов.
Временно исполняющий обязанности председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Зорян Шкиряк заявил на расширенной коллегии МВД, что в его подразделении начался процесс тотальной люстрации.
Временно исполняющий обязанности главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Зорян Шкиряк поделился в эфире "Громадского телевидения" ближайшими планами работы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.