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    Политика

    "Нацдружины" взяли под охрану офис телеканала ZIK

    (обновлено: )42212
    "Национальные Дружины получили информацию о том, что телеканал ZIK оказался заложником недобросовестных интриг Банковой и оппозиции", - такова причина действий "Нацдружин", члены которых появились в офисе канала.
    Национальные дружины в офисе телеканала ZIK
    Фото facebook.com/ndrugua/

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Представители "Национальных дружин" находятся в офисе телеканала ZIK, чтобы "защитить свободу слова", говорится в сообщении Нацдружин в Facebook.

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    Радио Свобода
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    Ранее руководство телеканала заявило, что готовится рейдерский захват их офиса, который расположен в Октябрьском дворце в Киеве. Полиция уже расторгла договор на охрану с каналом ZIK.

    "Свобода нуждается в защите. Свобода слова — ценность, которую надо защищать в первую очередь. Национальные Дружины получили информацию о том, что телеканал ZIK оказался заложником недобросовестных интриг Банковой и оппозиции — готовятся провокации, жертвами которых могут стать простые журналисты, работники и гости телеканала, или даже случайные прохожие. Национальные Дружины отмечают о своей готовности помогать любым украинским СМИ, которые испытывают на себе давление со стороны этой власти", — говорится в заявлении "Нацдружин".

    "Мы не позволим провокаций. О ходе событий вокруг телеканала обещаем информировать в режиме реального времени", — обещают "Нацдружины".

    Фото facebook.com/ndrugua/
    "Национальные дружины" в офисе телеканала ZIK

    Опубликовано также официальное письмо ZIK с просьбой защитить канал: "По информации из надежных источников, за организацией захвата стоит Администрация Президента, однако осуществляться атака на телеканал будет руками подконтрольных ей радикальных организаций", — говорится в нем.

    Напомним, что по ходатайству Генпрокуратуры львовскому бизнесмену, владельцу ZIK и президенту футбольного клуба "Карпаты" Петру Дыминскому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Дыминского подозревают в совершении смертельного ДТП, в результате которого погибла женщина.

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