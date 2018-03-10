В самом начале медиаскандала Антон Геращенко выразил поддержку Ивану Виннику, покинувшему студию ZIKa из-за появления в эфире чиновника времен Виктора Януковича Андрея Портнова. Однако после этого нардеп ни словом не обмолвился о ситуации.
По информации телканала, за 10 минут до эфира с экс-заместителем главы Администрации президента Андреем Портновым ведущей программы Наталье Влащенко позвонил депутат от "Народного фронта" и открыто ей угрожал.
По словам Артема Шевченко, прямое включение бывшего замглавы АП "это простая, бестолковая, но циничная и просчитанная тактика их совладельца Дыминского избежать ответственности по подозрению в совершении преступления".
СБУ задержала съемочную группу телеканала ZIK в Ровенской области. Пресс-служба телеканала утверждает, что СБУ задержала съемочную группу "под надуманным предлогом – проникновение на территорию режимного объекта".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".