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    ZIK (телеканал)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Антон Геращенко. Архивное фото
    Скандал из-за Портнова и "наезды" на ZIK. Геращенко соблюдает молчание
    04:42 26.01.2018
    1269Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    В самом начале медиаскандала Антон Геращенко выразил поддержку Ивану Виннику, покинувшему студию ZIKa из-за появления в эфире чиновника времен Виктора Януковича Андрея Портнова. Однако после этого нардеп ни словом не обмолвился о ситуации.
    Андрей Портнов. Архивное фото
    Портнов - нардепу Геращенко: в чем твоя мораль, лицемерная тварь?
    02:33 25.01.2018
    31351Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    Юрист Андрей Портнов, который оказался в центре медиаскандала вокруг телеканала ZIK, обратился с чередой жестких вопросов к народному депутату Антону Геращенко.
    Журналист Наталья Влащенко
    Скандал из-за Портнова. Влащенко намекнула, от кого поступали угрозы
    00:49 25.01.2018
    1190Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    Журналистка и директор телеканала ZIK заявила, что фамилия депутата от "Народного фронта", который, по ее словам, угрожал праворадикалами, уже известна руководителям всех силовых ведомств.
    Акция с требованием закрыть канал и уволить Влащенко под офисом ZIK
    Фото дня. Националисты против СМИ: как в Киеве телеканал ZIK пикетировали
    20:13 24.01.2018
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    В среду в Киеве у телеканала ZIK было горячо. Несколько десятков националистов пришли агрессивно выразить свое несогласие с редакционной политикой канала.
    Акция с требованием закрыть канал и уволить Влащенко под офисом ZIK
    Активисты под телеканалом ZIK возмущались появлением Портнова в эфире 
    14:04 24.01.2018
    788Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    В Киеве активисты собрались у здания телеканала ZIK. Несколько десятков человек агрессивно выражали свое несогласие с редакционной политикой канала и требовали срочных кадровых решений.
    Прямой эфир телеканала ZIK с Андреем Портновым
    Телеканал ZIK сообщил об угрозах со стороны нардепов после эфира с Портновым
    11:28 24.01.2018
    1278Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    По информации телканала, за 10 минут до эфира с экс-заместителем главы Администрации президента Андреем Портновым ведущей программы Наталье Влащенко позвонил депутат от "Народного фронта" и открыто ей угрожал.
    Артем Шевченко
    Спикер МВД указал журналистам ZIK, что им делать после эфира с Портновым
    10:16 23.01.2018
    1774Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    По словам Артема Шевченко, прямое включение бывшего замглавы АП "это простая, бестолковая, но циничная и просчитанная тактика их совладельца Дыминского избежать ответственности по подозрению в совершении преступления".
    Ведущая Роксана Руно
    Уволившаяся телеведущая заявила, что отказалась делать программу с Медведчуком
    11:26 18.01.2018
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    По словам телеведущей Роксаны Руно, тема "заложников спасли благодаря Медведчуку", а спикер по ней сам Медведчук ей "не подходит, ни ей, ни каналу".
    Полиция проводит обыск во львовском офисе телеканала ZIK
    Полиция проводит обыск во львовском офисе телеканала ZIK
    18:34 06.09.2017
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    По информации телеканала, работа телестудии и информационного агентства частично заблокирована, "в действиях правоохранителей отсутствует какая-либо логика".
    Служба безопасности Украины
    СБУ заподозрила в диверсии журналистов телеканала ZIK
    14:13 25.04.2017
    234Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    СБУ задержала съемочную группу телеканала ZIK в Ровенской области. Пресс-служба телеканала утверждает, что СБУ задержала съемочную группу "под надуманным предлогом – проникновение на территорию режимного объекта".
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Саакашвили заявил, что стартовал со своим шоу на ТВ с высокими рейтингами
    15:28 06.04.2017
    447"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    По словам бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, премьерная программа "Другая Украина" на ZIK превысила обычный рейтинг этого времени дня в три раза.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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