Телеканал ZIK сообщил об угрозах со стороны нардепов после эфира с Портновым

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КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. После выхода интервью экс-заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова телеканал ZIK заявил о давлении на его деятельность, сообщается на сайте канала.

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В заявлении говорится, что после эфира ведущей и генпродюсеру Наталье Влащенко стали поступать угрозы, а сегодня под студией телеканала запланированны провокации в форме акции бойкота, которые могут представлять опасность для здоровья и жизни работников ZIKа.

"Команда телеканала ZIK считает все прозвучавшие обвинения не чем иным, как прямой угрозой свободе слова в Украине, и просит публичной поддержки у тех, кто разделяет мнение, что журналистика должна оставаться журналистикой. Относительно скандального интервью с Портновым, то оно призвано стать очередным маркером полного фиаско Генпрокуратуры в арестах и ​​водворении в тюрьму экс-чиновников времен Януковича", — заявляет телеканал.

По словам Натальи Влащенко, за 10 минут до эфира ей позвонил депутат от "Народного фронта" и открыто ей угрожал.

"Угрозы эти звучали так: если вы выйдете в эфир, то я тебе не гарантирую, что не будут правые реагировать, что не будет проблем, что тебе не понадобится охрана, ты помнишь, что было с Бузиной и так далее. Я, честно говоря, была шокирована, потому что просто делаю свою работу как профессионал", — сказала Наталья Влащенко.

ZIK инициировал обращение за поддержкой к иностранным представительствам в Украине и международным организациям для защиты от давления.

Выступая ранее в эфире ZIKа, Портнов заявил, что "действующего президента осталось терпеть меньше года, до начала избирательной кампании". После этого студию телеканала покинул депутат от "Блока Петра Порошенко" Иван Винник. Позднее спикер МВД Украины Артем Шевченко опубликовал критический пост в адрес телеканала, назвав его политику реакцией владельца на возбужденное уголовное дело.