Бужанский: сейчас право на насилие - у шантрапы, уродующей патриотизм

РИА Новости Украина

Ситуация вокруг телеканала ZIK стремительно накаляется. Накануне с пикетом под канал пришли радикалы "Братства" Дмитрия Корчинского. Собравшиеся с Корчинским скандировали "Свободу Зику!" и "Руки прочь от Зика!". Как объяснили в громкоговорители сами пикетчики, по их данным, готовится продажа телеканала Виктору Медведчуку и участники акции намерены не допустить этого.

Сам Корчинский и вовсе пригрозил уничтожить телеканал, подчеркнув, что в настоящее время наблюдается "концентрация промосковских медиа в одних руках для облегчения управления".

На ZIK заявили, что информация Корчинского по продаже канала Медведчуку, не соответствует действительности и таких переговоров не было. При этом уже после появления под каналом радикалов "Братства" Корчинский пришел на ZIK на телеэфир.

Креативный продюсер канала Наталья Влащенко спросила у гостя студии, что означают его слова про "окончательное уничтожение": "Вы будете сжигать телеканал? Вы будете расстреливать журналистов? Вы будете еще какие-то акции совершать?". Корчинский в ответ заявил, что в "Братстве" исключительно "творческие люди", которые занимаются искусством, и они не способны никого уничтожать, но на их призыв соберутся активисты, чтобы прекратить существование телеканала.

Влащенко после этого потребовала от Авакова и генерального прокурора Юрия Луценко отреагировать на угрозы уничтожить канал. Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко также осудил блокаду канала и призвал правоохранителей провести расследование.

Блогер Максим Бужанский отметил, что равнодушен к телеканалу, но ситуация выходит за рамки только одного ZIK.

"Дело не только в ZIK,к которому я абсолютно равнодушен. Дело не только в Наташа Влащенко, к которой я абсолютно неравнодушен. Дело не в Интере, не в Ньюсване, не в Стране.юа. Дело в том, что ни один человек, который уважает себя, никогда не позволит толпе решать за себя, что ему можно смотреть и читать, а что нельзя", — прокомментировал Бужанский в Facebook.

По его мнению, ни одна власть, которая себя уважает, не позволит толпе решать, чему работать, а чему нет.

"Те, кто был за Майдан, вы же не этого хотели, верно? (Ну скажите, что этого, очень жду!) Те, кто был против, вам же еще тогда было мерзко, правда? Так откуда ж берется поддержка у этой гнуси, кто те храбрые 2-3 сотни человек, лайкающие Корчинского?" — задается вопросом Бужанский.

Блоггер акцентировал, что власть в итоге уродует понятие патриотизма.

Facebook Максима Бужанского Скриншот с Facebook

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"Я никогда не проголосую за власть, которая либо делегирует кому-то своё монопольное право на насилие, всякой шантрапе, уродующей слово патриот, либо отказывается им пользоваться", - подытожил Бужанский.