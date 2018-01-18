Уволившаяся телеведущая заявила, что отказалась делать программу с Медведчуком

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Ведущая Роксана Руно, ушедшая с канала ZIK, сообщила в Facebook о том, что руководство канала "настоятельно просило" ее пригласить в эфир или организовать включение по телефону Виктора Медведчука.

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"Тема "заложников спасли благодаря Медведчуку", а спикер по ней сам Медведчук мне не подходит. Ни мне, ни каналу. Я НЕ буду приглашать его в студию, выводить его звонком или "спускать" ведущим (которые и не подозревали о таком возможном счастье, как и многом другом). Да, это позиция, как меня попросили уточнить в ответ, и разговор при свидетелях. Я не принимаю от руководства такие настоятельные просьбы", — написала Руно.

Ранее сообщалось, что лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук заявил, что состоявшийся обмен пленными в Донбассе вселяет оптимизм в вопросе урегулирования ситуации в регионе.