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    Политика

    Скандальный "радикал". Нардеп Лозовой обозвал известную телеведущую

    (обновлено: )93562
    Член фракции "Радикальной партии Олега Ляшко" в своем посте в Facebook несколько раз нелицеприятно высказался в адрес известной телеведущей Натальи Мосейчук. В соцсети разгорелась дискуссия.
    Андрей Лозовой
    Facebook Андрея Лозового

    КИЕВ, 15 дек — РАИ Новости Украина. Народный депутат от "Радикальной партии Олега Ляшко" Андрей Лозовой грубо высказался в адрес ведущей телеканала "1+1" Натальи Мосейчук. Нардепа-"радикала" возмутили заявления телеведущей во время ток-шоу "Право на власть" об участии его политсилы в парламентской коалиции. 

    "Наталья Мосейчук сейчас тупо врет в прямом эфире. РПЛ вышла из коалиции 1 сентября 2015 — за полгода почти до "Самопомочи" и "Батькивщины". Стенограммы не горят. Это дно", — написал Лозовой на своей странице в Facebook.

    Facebook Андрея Лозового
    Комментарий Андрея Лозового в адрес Натальи Мосейчук

    Он также прокомментировал ошибку, которую допустила Мосейчук, обращаясь к внефракционному народному депутату Тарасу Батенко. "Тараса Батенко она называет Игорем (по Фрейду). Запуталась в "темниках". Вот дура. Хоть бы извинилась перед зрителями", — добавил скандальный парламентарий, вероятно, намекая на владельца телеканала бизнесмена Игоря Коломойского.

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    На комментарий Лозового отреагировал коллега Мосейчук и соведущий политического ток-шоу Сергей Иванов. Он также н стеснялся в выражениях.

    "Только что нардеп Андрей Лозовой, очевидно, пытаясь угодить своему лидеру (Олегу Ляшко — Ред.), который был у нас на программе, вылил в ФБ кучу грязи на наталья Мосейчук. Не обижайтесь, Андрей, но не вам, коррумпированное животное с "мамиными" квартирами, делать ей замечания, да еще и в такой форме. А вспоминать Фрейда — тем более. Потому что он по вам плачет. Простите, друзья, но я не мог оставить эту дикость без внимания", — написал Иванов у себя в Facebook

    Facebook Сергея Иванова
    Комментарий Сергея Иванова в адрес Андрея Лозового

    На этот пост вскоре отозвался и сам "радикал", написав в комментарии "Зря". Что именно имел в виду Лозовой, не уточняется, однако его появление под постом Иванова было крайне негативно встречено подписчиками последнего. 

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