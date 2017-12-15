Скандальный "радикал". Нардеп Лозовой обозвал известную телеведущую

КИЕВ, 15 дек — РАИ Новости Украина. Народный депутат от "Радикальной партии Олега Ляшко" Андрей Лозовой грубо высказался в адрес ведущей телеканала "1+1" Натальи Мосейчук. Нардепа-"радикала" возмутили заявления телеведущей во время ток-шоу "Право на власть" об участии его политсилы в парламентской коалиции.

"Наталья Мосейчук сейчас тупо врет в прямом эфире. РПЛ вышла из коалиции 1 сентября 2015 — за полгода почти до "Самопомочи" и "Батькивщины". Стенограммы не горят. Это дно", — написал Лозовой на своей странице в Facebook.

Facebook Андрея Лозового Комментарий Андрея Лозового в адрес Натальи Мосейчук

Он также прокомментировал ошибку, которую допустила Мосейчук, обращаясь к внефракционному народному депутату Тарасу Батенко. "Тараса Батенко она называет Игорем (по Фрейду). Запуталась в "темниках". Вот дура. Хоть бы извинилась перед зрителями", — добавил скандальный парламентарий, вероятно, намекая на владельца телеканала бизнесмена Игоря Коломойского.

Читайте также: Нардеп-"радикал" Лозовой посвятил Савченко пост с сексуальным подтекстом

На комментарий Лозового отреагировал коллега Мосейчук и соведущий политического ток-шоу Сергей Иванов. Он также н стеснялся в выражениях.

"Только что нардеп Андрей Лозовой, очевидно, пытаясь угодить своему лидеру (Олегу Ляшко — Ред.), который был у нас на программе, вылил в ФБ кучу грязи на наталья Мосейчук. Не обижайтесь, Андрей, но не вам, коррумпированное животное с "мамиными" квартирами, делать ей замечания, да еще и в такой форме. А вспоминать Фрейда — тем более. Потому что он по вам плачет. Простите, друзья, но я не мог оставить эту дикость без внимания", — написал Иванов у себя в Facebook.

Facebook Сергея Иванова Комментарий Сергея Иванова в адрес Андрея Лозового

На этот пост вскоре отозвался и сам "радикал", написав в комментарии "Зря". Что именно имел в виду Лозовой, не уточняется, однако его появление под постом Иванова было крайне негативно встречено подписчиками последнего.

Читайте также: Лозовой и собака. Соцсети об "избиении" нардепа