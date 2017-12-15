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    Общество

    "Вы - дно". Телеведущая Мосейчук жестко ответила "радикалу" Лозовому

    (обновлено: )1218161
    Андрея Лозового возмутило то, что ведущая политического ток-шоу "Право на власть" Наталья Мосейчук забыла дату выхода фракции "Радикальной партии" из парламентской коалиции.
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    Телеведущая Наталья Мосейчук
    Facebook Натальи Мосейчук

    КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. Ведущая телеканала "1+1" Наталья Мосейчук ответила на оскорбления в свой адрес, исходящие от члена фракции "Радикальной партии Олега Ляшко" Андрея Лозового. 

    Андрей Лозовой
    Facebook Андрея Лозового
    Нардеп-"радикал" Лозовой посвятил Савченко пост с сексуальным подтекстом

    Ранее Лозовой на своей странице в Facebook оскорбил Мосейчук, обвинив в распространении ложной информации. Как сообщало РИА Новости Украина, скандального нардепа-"радикала" возмутило то, что ведущая политического ток-шоу "Право на власть" забыла дату выхода его фракции из парламентской коалиции. 

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    "Я имею право забыть дату выхода "радикалов" из коалиции. И Господин Олег (Ляшко — Ред.) меня исправил. Благодарна. И еще… Господин Лозовой, Вы-дно", — написала Мосейчук под постом нардепа.

    Лозовой, в свою очередь, решил продолжить дискуссию: "От Вас критику считаю лучшим комплиментом, спасибо. Вы имеете право не помнить, но не имеете права утверждать свою ложь как истину в последней инстанции (перебивая, доказывая и т.д.). Вы лгали людям — покайтесь и извинитесь".

    Также он пообещал рассказать некоему Игорю, вероятно, имея в виду владельца телеканала бизнесмена Игоря Коломойского. 

    Facebook Андрея Лозового
    Комментарии Натальи Мосейчук и Андрея Лозового

    Примечательно, что хотя комментарии и опубликованы на странице Лозового, пост Мосейчук набрал в десятки раз больше лайков.

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