"Вы - дно". Телеведущая Мосейчук жестко ответила "радикалу" Лозовому

КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. Ведущая телеканала "1+1" Наталья Мосейчук ответила на оскорбления в свой адрес, исходящие от члена фракции "Радикальной партии Олега Ляшко" Андрея Лозового.

Ранее Лозовой на своей странице в Facebook оскорбил Мосейчук, обвинив в распространении ложной информации. Как сообщало РИА Новости Украина, скандального нардепа-"радикала" возмутило то, что ведущая политического ток-шоу "Право на власть" забыла дату выхода его фракции из парламентской коалиции.

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"Я имею право забыть дату выхода "радикалов" из коалиции. И Господин Олег (Ляшко — Ред.) меня исправил. Благодарна. И еще… Господин Лозовой, Вы-дно", — написала Мосейчук под постом нардепа.

Лозовой, в свою очередь, решил продолжить дискуссию: "От Вас критику считаю лучшим комплиментом, спасибо. Вы имеете право не помнить, но не имеете права утверждать свою ложь как истину в последней инстанции (перебивая, доказывая и т.д.). Вы лгали людям — покайтесь и извинитесь".

Также он пообещал рассказать некоему Игорю, вероятно, имея в виду владельца телеканала бизнесмена Игоря Коломойского.

Facebook Андрея Лозового Комментарии Натальи Мосейчук и Андрея Лозового

Примечательно, что хотя комментарии и опубликованы на странице Лозового, пост Мосейчук набрал в десятки раз больше лайков.