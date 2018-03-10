По данным суда, истец просит суд отменить приказ Минкульта о включении Добронравова в "черный список", а также отменить запрет Госкино на фильмы и сериалы с участием актера. Первое судебное заседание запланировано 15 февраля.
Согласно судебным материалам, должностные лица "ПриватБанка", путем злоупотребления своим служебным положением в течение 2014 завладели чужим имуществом, а именно государственными средствами Национального банка.
За последний год украинские СМИ все чаще заявляют о давлении со стороны властей и политических манипуляциях. Тем временем, власти отрицают какое-либо влияние, заверяя, что на стороне журналистов. РИА Новости Украина вспоминает последние громкие медиа-скандалы.
Александр Ткаченко заявил, что в действиях Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания присутствуют элементы шантажа и манипуляции, поэтому он не намерен "ставить точку в этой истории".
Накануне Нацсовет продлил лицензию телеканала "1+1" на семь лет, США высылают из страны 35 российских дипломатов, в Сирии вступил в силу режим прекращения огня, а во время пожара в Киеве погибли четверо малолетних детей.
Согласно заявления партии "Батькивщина", особенно поражает то, что угроза независимой журналистской деятельности идет от президента Петра Порошенко, который имеет непосредственное отношение к медийному бизнесу.
Национальный совет Украины по вопросам теле- и радиовещания просит "не искать во всем политическую составляющую", подчеркивая, что лицензия канала "1+1" на аналоговое вещание была продлена на семь лет еще 15 декабря.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".