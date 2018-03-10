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    1+1 (телеканал)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 41
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    Национальный банк Украины
    НБУ объяснил, зачем ему счета сотрудников телеканала Коломойского
    04:40 09.02.2018
    705
    По данным НБУ, запрос по движению средств на счетах сотрудников медиахолдинга был сделан в рамках проверки деятельности "ПриватБанка", которым ранее руководил Игорь Коломойский.
    Игорь Коломойский. Архивное фото
    НБУ запросил данные о счетах сотрудников канала Коломойского
    17:05 08.02.2018
    322
    По данным телеканала "1+1", информация о банковских счетах сотрудников охраняется банковской тайной и не может быть предоставлена Национальному банку.
    Кадр из сериала Сваты
    Дело о "Сватах": суд просят исключить Добронравова из "черного списка"
    17:55 29.01.2018
    1151СБУ "убрала" свата: прозрение Зеленского
    В понедельник, 29 января Окружной административный суд Киева вынес промежуточное решение по жалобе телеканала "1+1" на решения Министерства культуры и Госкино о запрете к показу сериала "Сваты".
    Актер Федор Добронравов
    На власти Украины подали в суд из-за запрета Добронравова и "Сватов"
    11:46 10.01.2018
    614СБУ "убрала" свата: прозрение Зеленского
    По данным суда, истец просит суд отменить приказ Минкульта о включении Добронравова в "черный список", а также отменить запрет Госкино на фильмы и сериалы с участием актера. Первое судебное заседание запланировано 15 февраля.
    Игорь Коломойский. Архивное фото
    Медиагруппа Коломойского прокомментировала арест его активов
    14:31 22.12.2017
    305Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Медиагруппа "1+1" заявила, что решение Высокого суда Англии об аресте активов Коломойского никак не повлияет на ее деятельность - она "продолжает свою операционную деятельность в обычном режиме".
    Телеведущая Наталья Мосейчук
    "Вы - дно". Телеведущая Мосейчук жестко ответила "радикалу" Лозовому
    07:30 15.12.2017
    8809
    Андрея Лозового возмутило то, что ведущая политического ток-шоу "Право на власть" Наталья Мосейчук забыла дату выхода фракции "Радикальной партии" из парламентской коалиции.
    Андрей Лозовой
    Скандальный "радикал". Нардеп Лозовой обозвал известную телеведущую
    03:13 15.12.2017
    2617
    Член фракции "Радикальной партии Олега Ляшко" в своем посте в Facebook несколько раз нелицеприятно высказался в адрес известной телеведущей Натальи Мосейчук. В соцсети разгорелась дискуссия.
    Кадр из сериала Сваты
    Телеканал "1+1" жестко прокомментировал запрет сериала "Сваты"
    00:34 30.11.2017
    2689СБУ "убрала" свата: прозрение Зеленского
    Телеканал "1+1", на котором выходил ранее запрещенный сериал "Сваты", призывает провести открытую дискуссию "по поводу необходимости определения четких критериев для принятия подобных решений".
    ПриватБанк
    Стало известно, какие объекты недвижимости арестовал суд по делу "ПриватБанка"
    11:58 13.09.2017
    311Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Согласно судебным материалам, должностные лица "ПриватБанка", путем злоупотребления своим служебным положением в течение 2014 завладели чужим имуществом, а именно государственными средствами Национального банка.
    Пульт от телевизора. Архивное фото
    СМИ, как кость в горле. В Украине зачистка или очистка медиарынка?
    15:32 13.01.2017
    600Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    За последний год украинские СМИ все чаще заявляют о давлении со стороны властей и политических манипуляциях. Тем временем, власти отрицают какое-либо влияние, заверяя, что на стороне журналистов. РИА Новости Украина вспоминает последние громкие медиа-скандалы.
    Александр Ткаченко
    Гендиректор "1+1" заявил о шантаже и манипуляции со стороны Нацсовета
    04:30 06.01.2017
    473Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    Александр Ткаченко заявил, что в действиях Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания присутствуют элементы шантажа и манипуляции, поэтому он не намерен "ставить точку в этой истории".
    Национальный совет Украины по вопросам телерадиовещания. Архивное фото
    Нацсовет сообщил о выдаче каналу "1+1" бланка продления лицензии
    17:53 05.01.2017
    132
    Бланк лицензии телеканала "1+1" уже подписан, сообщил на пресс-конференции в четверг глава Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Номер "Вечернего Квартала" про Авакова вырезали из эфира "1+1" - СМИ
    08:35 02.01.2017
    17779
    Сообщается, что в номере "Квартала" Арсена Авакова сыграл Юрий Крапов, одетый в стиле гламурного рэп-испонителя: в шубе, с золотыми цепями и в окружении молодых девушек.
    Новости на телеканале 1+1
    Ткаченко: лицензия не может быть предметом шантажа, это незаконно
    11:43 30.12.2016
    50
    Генеральный директор "1+1 медиа" Александр Ткаченко заявил, что причиной невыдачи лицензии "не могут быть никакие запросы, которые вдруг возникли у Нацсовета".
    Глава Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко
    Телеканал "1+1" получит бланк продления лицензии до 6 января - Нацсовет
    09:58 30.12.2016
    177Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    Как сообщил Юрий Артеменнко, Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания обратился к каналу "1+1" с просьбой подтвердить то, что конечный бенефициарный владелец не изменился.
    Логотип группы 1+1 медиа
    Хроника 29 декабря: скандал с лицензией "1+1", США высылают 35 дипломатов РФ
    09:09 30.12.2016
    321
    Накануне Нацсовет продлил лицензию телеканала "1+1" на семь лет, США высылают из страны 35 российских дипломатов, в Сирии вступил в силу режим прекращения огня, а во время пожара в Киеве погибли четверо малолетних детей.
    Флаги БЮТ и партии Батькивщина
    "Батькивщина" заявила об ущемлении властями свободы слова в Украине
    00:43 30.12.2016
    197Новый политсезон. Чем дальше, тем горячее
    Согласно заявления партии "Батькивщина", особенно поражает то, что угроза независимой журналистской деятельности идет от президента Петра Порошенко, который имеет непосредственное отношение к медийному бизнесу.
    Национальный совет Украины по вопросам телерадиовещания. Архивное фото
    Нацсовет продлил лицензию телеканала "1+1" на семь лет
    15:30 29.12.2016
    549
    Национальный совет Украины по вопросам теле- и радиовещания просит "не искать во всем политическую составляющую", подчеркивая, что лицензия канала "1+1" на аналоговое вещание была продлена на семь лет еще 15 декабря.
    Александр Ткаченко
    Гендиректор "1+1": происходят разговоры "будьте лояльнее к президенту"
    14:17 29.12.2016
    299
    Как заявил Александр Ткаченко, было неожиданно узнать, что "председатель Нацсовета связывает ситуацию продления лицензии каналу "1+1" с национализацией "ПриватБанка".
    Руслан Бортник
    Бортник: "1+1" постепенно перейдет под контроль окружения президента
    13:35 29.12.2016
    546
    Продление лицензии "1+1" в окружении президента используют, чтобы оказать дополнительное давление на Коломойского, поскольку ситуация по "Привату" еще не решена, считает политолог Руслан Бортник.
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    Национальный банк Украины
    НБУ объяснил, зачем ему счета сотрудников телеканала Коломойского
    04:40 09.02.2018
    705
    По данным НБУ, запрос по движению средств на счетах сотрудников медиахолдинга был сделан в рамках проверки деятельности "ПриватБанка", которым ранее руководил Игорь Коломойский.
    Игорь Коломойский. Архивное фото
    НБУ запросил данные о счетах сотрудников канала Коломойского
    17:05 08.02.2018
    322
    По данным телеканала "1+1", информация о банковских счетах сотрудников охраняется банковской тайной и не может быть предоставлена Национальному банку.
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