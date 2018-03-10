наверх
10.03.201806:21
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Александр Ткаченко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Александр Ткаченко
    Гендиректор "1+1" заявил о шантаже и манипуляции со стороны Нацсовета
    04:30 06.01.2017
    473Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    Александр Ткаченко заявил, что в действиях Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания присутствуют элементы шантажа и манипуляции, поэтому он не намерен "ставить точку в этой истории".
    Новости на телеканале 1+1
    Ткаченко: лицензия не может быть предметом шантажа, это незаконно
    11:43 30.12.2016
    50
    Генеральный директор "1+1 медиа" Александр Ткаченко заявил, что причиной невыдачи лицензии "не могут быть никакие запросы, которые вдруг возникли у Нацсовета".
    Александр Ткаченко
    Гендиректор "1+1": происходят разговоры "будьте лояльнее к президенту"
    14:17 29.12.2016
    299
    Как заявил Александр Ткаченко, было неожиданно узнать, что "председатель Нацсовета связывает ситуацию продления лицензии каналу "1+1" с национализацией "ПриватБанка".
    Логотип группы 1+1 медиа
    "1+1" и "Квартал 95" сочли заказной кампанией реакцию на шутку об Украине
    16:55 12.09.2016
    3601"Квартал" пошутил - скандал на весь мир
    Студия "Квартал 95" заявляет, что против коллектива развернута "кампания в лучших традициях грязных политических технологий". Генеральный директор группы "1+1 медиа" убежден, что призывы к запрету творческого коллектива противоречат свободе слова.
    Пульт от телевизора
    Госкино упрекнули в выдаче лицензии на российский сериал под видом украинского
    15:28 24.06.2015
    134Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    Под вывеской украинского сериала "Фактологическая экспертная служба: международный отдел уголовных расследований" нам подается фактически тот же российский сериал "Федеральная служба", заявил гендиректор телеканала "1+1" Александр Ткаченко.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
    0
    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
    Все теги