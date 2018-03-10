Александр Ткаченко заявил, что в действиях Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания присутствуют элементы шантажа и манипуляции, поэтому он не намерен "ставить точку в этой истории".
Студия "Квартал 95" заявляет, что против коллектива развернута "кампания в лучших традициях грязных политических технологий". Генеральный директор группы "1+1 медиа" убежден, что призывы к запрету творческого коллектива противоречат свободе слова.
Под вывеской украинского сериала "Фактологическая экспертная служба: международный отдел уголовных расследований" нам подается фактически тот же российский сериал "Федеральная служба", заявил гендиректор телеканала "1+1" Александр Ткаченко.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".