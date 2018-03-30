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    Украинскому телеканалу грозит наказание за показ "Служебного романа"

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    Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты (610)

    (обновлено: )31115
    Алиса Фрейндлих, которая исполнила в "Служебном романе" одну из главных ролей, внесена в Украине в список лиц, угрожающих национальной безопасности. После трансляции фильма с ее участием каналу "1+1" грозят санкции.
    Алиса Фрейндлих и Андрей Мягков в фильме Эльдара Рязанова Служебный роман
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Национальный совет Украины по вопросам радио и телевещания назначил проверку телеканалу "1+1" из-за трансляции фильма "Служебный роман" с участием актрисы Алисы Фрейндлих, которая внесена в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности страны.

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    "Регулятор на заседании 29 марта назначил внеплановую проверку ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1", город Киев, из-за трансляции фильма с участием актрисы Алисы Фрейндлих, которая внесена в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности", — говорится в сообщении.

    По данным регулятора, по результатам мониторинга вещания телеканала "1+1" 8 и 10 марта в эфире показали фильм "Служебный роман", одну из главных ролей в котором исполнила Алиса Фрейндлих.

    Ранее Нацсовет назначил внеплановые проверки телеканалам "Интер" и "СТБ" из-за трансляции в праздничные дни фильмов "Москва слезам не верит", "Кавказская пленница и "Ирония судьбы" с участием артистов, которые "угрожают национальной безопасности" страны.

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