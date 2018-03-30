Украинскому телеканалу грозит наказание за показ "Служебного романа"

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Национальный совет Украины по вопросам радио и телевещания назначил проверку телеканалу "1+1" из-за трансляции фильма "Служебный роман" с участием актрисы Алисы Фрейндлих, которая внесена в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности страны.

"Регулятор на заседании 29 марта назначил внеплановую проверку ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1", город Киев, из-за трансляции фильма с участием актрисы Алисы Фрейндлих, которая внесена в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности", — говорится в сообщении.

По данным регулятора, по результатам мониторинга вещания телеканала "1+1" 8 и 10 марта в эфире показали фильм "Служебный роман", одну из главных ролей в котором исполнила Алиса Фрейндлих.

Ранее Нацсовет назначил внеплановые проверки телеканалам "Интер" и "СТБ" из-за трансляции в праздничные дни фильмов "Москва слезам не верит", "Кавказская пленница и "Ирония судьбы" с участием артистов, которые "угрожают национальной безопасности" страны.