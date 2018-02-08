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    Политика

    НБУ запросил данные о счетах сотрудников канала Коломойского

    (обновлено: )195
    По данным телеканала "1+1", информация о банковских счетах сотрудников охраняется банковской тайной и не может быть предоставлена Национальному банку.
    Игорь Коломойский. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины запросил у государственного "ПриватБанка" данные о банковских счетах сотрудников телеканала "1+1", которые открыты в этом финансовом учреждении, канал расценил такой запрос как политическое давление, сообщается в четверг на сайте Телевизионной службы новостей (ТСН) телеканала.

    Игорь Коломойский. Архивное фото
    Украинское фото
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    "В нашем распоряжении оказался запрос Национального банка Украины, адресованный и.о. председателя правления Приватбанка с просьбой о раскрытии информации о движении по счетам топ-менеджеров, журналистов и ведущих "1+1", а также независимого продакшена, который производит часть контента для нашей медиагруппы. Мы рассматриваем этот запрос как прямое давление и попытку политического преследования накануне выборов", — говорится в сообщении.

    По данным телеканала, информация о банковских счетах сотрудников охраняется банковской тайной и не может быть предоставлена регулятору.

    Очередные президентские и парламентские выборы пройдут в Украине в 2019 году.

    Телеканал "1+1" входит в медиагруппу "1+1 Media", принадлежащую экс-губернатору Днепропетровской области, бизнесмену Игорю Коломойскому.

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