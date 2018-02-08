НБУ запросил данные о счетах сотрудников канала Коломойского

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины запросил у государственного "ПриватБанка" данные о банковских счетах сотрудников телеканала "1+1", которые открыты в этом финансовом учреждении, канал расценил такой запрос как политическое давление, сообщается в четверг на сайте Телевизионной службы новостей (ТСН) телеканала.

"В нашем распоряжении оказался запрос Национального банка Украины, адресованный и.о. председателя правления Приватбанка с просьбой о раскрытии информации о движении по счетам топ-менеджеров, журналистов и ведущих "1+1", а также независимого продакшена, который производит часть контента для нашей медиагруппы. Мы рассматриваем этот запрос как прямое давление и попытку политического преследования накануне выборов", — говорится в сообщении.

По данным телеканала, информация о банковских счетах сотрудников охраняется банковской тайной и не может быть предоставлена регулятору.

Очередные президентские и парламентские выборы пройдут в Украине в 2019 году.

Телеканал "1+1" входит в медиагруппу "1+1 Media", принадлежащую экс-губернатору Днепропетровской области, бизнесмену Игорю Коломойскому.