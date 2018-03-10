наверх
10.03.201809:56
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Евгений Перебийнис

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 185
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Евгений Перебийнис. Архивное фото
    Киев заинтересован в закупке военной техники в Чехии – посол
    03:36 19.01.2018
    266Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    Посол в Чехии Евгений Перебийнис заявил, что Прага в свою очередь заинтересована в продолжении экономического сотрудничества с Украиной.
    Сотрудник пограничной службы проводит паспортный контроль в аэропорту Киев
    После введения безвиза с ЕС украинский паспорт поднялся в рейтинге
    02:16 12.06.2017
    509Европа открывает для украинцев свои границы
    Первую строчку в рейтинге занимают Германия и Сингапур. Жители этих стран имеют право на безвизовый въезд в 159 стран. Далее разместились Швеция и Южная Корея с безвизовым режимом с 158 странами
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко назначил Перебийниса послом Украины в Латвии
    15:08 10.05.2015
    274
    Согласно информации, соответствующий указ № 261/2015 о назначении официального представителя МИД Евгения Перебийниса послом Украины в Латвии был подписал в воскресенье.
    Здание МИД Украины
    МИД: на Параде Победы в Москве не будет ни одного представителя Украины
    03:37 09.05.2015
    2042День Победы. Ветераны ВОВ - ветераны ОУН-УПА
    Украина никоим образом не будет представлена ​​в Москве, МИД открыто призывал мировых лидеров не ехать в Москву, заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Евгений Перебийнис.
    Эвакуация украинцев из Непала
    МИД: 46 украинцев все еще не вышли на связь в Непале
    10:45 07.05.2015
    196Землетрясение в Непале
    Согласно данным, самолетом Ил-76 в Украину вернулись 76 граждан Украины и 11 иностранцев, еще 35 наших соотечественников покинули Непал самостоятельно.
    Столица Непала после разрушительного землетрясения
    Ил-76 вылетел в Индию, откуда направится в Непал для эвакуации украинцев
    02:29 30.04.2015
    102Землетрясение в Непале
    В среду, 29 апреля, официальный представитель МИД Украины Евгений Перебийнис сообщил, что, по последним данным, в Непале могут находиться 196 украинцев.
    Здание МИД Украины
    Украина завершила второй этап либерализации визового режима с ЕС - МИД
    16:04 29.04.2015
    267Соглашение об ассоциации с ЕС: Украина нажала "паузу"
    Как уточнил спикер Министерства иностранных дел Евгений Перебийнис, власти надеются на положительную оценку ЕК по выполнению Украиной второй фазы плана действий программы либерализации визового режима.
    МИД Украины
    Киев будет содействовать работе в подгруппах по Донбассу - МИД
    15:18 29.04.2015
    71Особый статус Донбасса
    По словам Перебийниса, Киев присоединяется к призыву тройки ОБСЕ касательно наиболее быстрого проведения встречи рабочих подгрупп по Минску и готов приложить все усилия для того, чтобы первая встреча дала позитивные результаты.
    Землетрясение в Непале
    МИД до сих пор не может связаться с 56 украинцами в Непале
    15:17 29.04.2015
    23Землетрясение в Непале
    Как отмечается, в Непале могут находиться 196 украинцев. Украинский самолет для эвакуации готов к вылету, он должен был вылететь в среду днем, но рейс отложен на несколько часов из-за песчаной бури.
    Украинцы в Непале
    Пятеро украинцев эвакуированы из Непала - МИД
    13:11 28.04.2015
    303Землетрясение в Непале
    Согласно данным, в настоящее время установлена связь со 100 украинцами, находящимися в стране, связи нет еще с 77 гражданами.
    Туристы в Непале, ожидающие свои рейсы за пределами аэропорта Трибхуван
    Почти 80 украинцев, находящихся Непале, не выходят на связь - МИД
    09:49 28.04.2015
    71Землетрясение в Непале
    Согласно данным отечественного внешнеполитического ведомства, не выходили на связь 77 украинцев. Также известно, что польским самолетом было эвакуировано пять украинцев.
    Люди кремируют тела жертв землетрясения
    Перебийнис: МИД круглосуточно отслеживает информацию из Непала
    08:08 28.04.2015
    145Землетрясение в Непале
    На момент землетрясения в Непале, число жертв которого уже превысило 3,7 тысячи человек, находились и граждане Украины. Об этом в Twitter сообщил руководитель департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис.
    Землетрясение в Непале
    МИД не может установить связь с 83 украинцами в Непале
    10:17 27.04.2015
    75Землетрясение в Непале
    Евгений Перебийнис сообщил, что в списках МИД по украинцам в Непале - на данный момент 149 человек, из них 83 пока не выходили на связь. Продолжаются мероприятия по подготовке к эвакуации.
    Спасатели расчищают завалы
    Консул Украины выехал из Дели в Непал - МИД
    08:50 27.04.2015
    163Землетрясение в Непале
    По словам Евгения Перебийниса, Министерство иностранных дел готовит эвакуационные мероприятия для украинцев, которые находятся в Непале, где произошло разрушительное землетрясение.
    Разбор завалов в Непале
    На связь не вышел 91 украинец из 136 граждан, находящихся в Непале – МИД
    23:36 26.04.2015
    137Землетрясение в Непале
    МИД Украины призвал граждан, пребывающих в Непале, обращаться на "горячую линию" или в посольство Украины в Индии и сообщать о местонахождении или потере связи.
    Непальский военнослужащий стоит перед разрушенным храмом
    Более чем с 50 украинцами в Непале нет связи - МИД Украины
    18:43 26.04.2015
    219Землетрясение в Непале
    Согласно информации спикера МИД Украины Евгения Перебийниса, в Непале могут находиться 115 украинцев. Более чем с 50 из них после мощного землетрясения нет связи.
    Разрушенные здания
    МИД: 17 украинцев, находящихся в Непале, пока не вышли на связь
    13:41 26.04.2015
    87Землетрясение в Непале
    Сообщается, что "на горячую линию МИД и посольства Украины в Индии постоянно поступают звонки от родных и друзей тех граждан, которые на момент трагедии находились в Непале".
    Евгений Перебийнис. Архивное фото
    Киев не располагает данными о погибших гражданах Украины в Непале - МИД
    15:27 25.04.2015
    76Землетрясение в Непале
    По словам Евгения Перебийниса, на данный момент нет информации относительно украинских граждан, погибших и пострадавших в результате землетрясения, но информация проверяется.
    Украинские военные. Архивное фото
    МИД: с начала перемирия в Донбассе погибли 65 военных
    22:11 21.04.2015
    219Год АТО: причины и следствия
    С 15 февраля зафиксировано 2555 обстрелов и атак на позиции военных. Значительное количество подтверждается отчетами СММ ОБСЕ и Центра по контролю и координации (режима прекращения огня в Донбассе), заявил представитель МИД Украины Евгений Перебийнис.
    Американский и украинский военные на учениях Фиарлес Гардиан - 2015 во Львовской области
    Учения военных США и Украины обойдутся в $19 млн - МИД
    19:24 21.04.2015
    186
    Кроме самих бойцов в учениях примут участие 30 офицеров-инструкторов, которые впоследствии будут передавать опыт американских военных в качестве преподавателей.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги

    Персоны

    Организации