Как уточнил спикер Министерства иностранных дел Евгений Перебийнис, власти надеются на положительную оценку ЕК по выполнению Украиной второй фазы плана действий программы либерализации визового режима.
По словам Перебийниса, Киев присоединяется к призыву тройки ОБСЕ касательно наиболее быстрого проведения встречи рабочих подгрупп по Минску и готов приложить все усилия для того, чтобы первая встреча дала позитивные результаты.
На момент землетрясения в Непале, число жертв которого уже превысило 3,7 тысячи человек, находились и граждане Украины. Об этом в Twitter сообщил руководитель департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис.
С 15 февраля зафиксировано 2555 обстрелов и атак на позиции военных. Значительное количество подтверждается отчетами СММ ОБСЕ и Центра по контролю и координации (режима прекращения огня в Донбассе), заявил представитель МИД Украины Евгений Перебийнис.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".