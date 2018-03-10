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    Байкал

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 14
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    Озеро Байкал. Архивное фото
    Массовая гибель нерп зафиксирована на Байкале
    06:05 31.10.2017
    466
    По данным местных специалистов, на телах нет механических повреждений, что говорит о том, что вряд ли животные убиты. При этом данных об эпидемии тоже не поступало.
    Падение метеорита в Байкал
    Падение метеорита в Байкал 
    11:56 28.10.2015
    765
    По оценкам российских ученых, начальная масса метеорита могла составлять порядка килограмма, размер - порядка 10 сантиметров. Болид зафиксировали станции в Тункинской долине.
    Виктор Янукович-младший
    Янукович-младший выехал на тонкий лед ради забавы и селфи - СМИ
    03:30 28.03.2015
    1169Убийство становится нормой: Калашников, Сухобок
    Когда машина уходила в воду, Янукович-младший, по данным СМИ, успел приоткрыть свою дверь, однако авто накренилось на левую, водительскую сторону.
    Виктор Янукович-младший
    Партия регионов подтвердила гибель сына Януковича
    14:51 23.03.2015
    3484Убийство становится нормой: Калашников, Сухобок
    В Партии регионов отметили, что младший сын экс-президента Украины любил "скорость и экстрим, он до конца был готов защищать свою гражданскую позицию и дорогие его сердцу идеалы".
    Машина уходит под лед. Видео
    Видео возможной гибели сына Януковича появилось в сети 
    05:43 23.03.2015
    112371Убийство становится нормой: Калашников, Сухобок
    На видео видно, что одного из пассажиров ушедшего под лед черного авто, вытаскивают из полыньи. Известно, что с Януковичем-младшим в авто было пятеро пассажиров, одного из них достали из полыньи.
    Виктор Янукович-младший. Архивное фото
    Сын Януковича не успел отстегнуть ремень безопасности и утонул - нардеп
    01:56 23.03.2015
    35342Убийство становится нормой: Калашников, Сухобок
    Сын беглого экс-президента заехал на лед пристегнутым ремнем безопасности, и когда машина накренилась на сторону водителя, "потерял драгоценные секунды, чтоб отстегнуться", сообщил нардеп Антон Геращенко.
    Министерство внутренних дел Украины
    Советник главы МВД подтвердил гибель сына Януковича
    22:02 22.03.2015
    10710Убийство становится нормой: Калашников, Сухобок
    По словам Геращенко, "судя по информации от тех людей, которые выжили в этой трагедии, он попал на то место, где старый лед граничит с новым льдом".
    Виктор Янукович младший
    Сын Януковича мог находиться в РФ с документами на другое имя - источник
    18:44 22.03.2015
    990Убийство становится нормой: Калашников, Сухобок
    По мнению источника, "Виктора Януковича могли признать нуждающимся в государственной защите и выдать ему новые документы на другое имя".
    Виктор Янукович младший (справа)
    МИД: РФ не дает официальной информации о гибели сына Януковича
    17:25 22.03.2015
    701Убийство становится нормой: Калашников, Сухобок
    По словам Евгения Перебыйниса, пока "информация путанная - официальной пока нет", РФ обещает предоставить данные только в понедельник-вторник.
    Нестор Шуфрич
    Шуфрич заявил о гибели младшего сына Януковича
    16:18 22.03.2015
    4693Убийство становится нормой: Калашников, Сухобок
    Украинские СМИ ранее сообщили о гибели на Байкале Виктора Януковича-младшего. Между тем в оперативном штабе на месте ЧС сообщили, что в результате ЧП на Байкале погиб уроженец Москвы Виктор Давыдов.
    Виктор Янукович младший
    МЧС РФ не подтверждает информацию о гибели сына Януковича
    14:23 22.03.2015
    1317Убийство становится нормой: Калашников, Сухобок
    В ГУ МЧС России по Иркутской области сообщили, что на акватории озера Байкал в районе северной оконечности острова Ольхон 20 марта под лед действительно ушел автомобиль с водителем и пятью пассажирами.
    Бутылки с минеральной водой
    РФ разрешила создание производств по розливу воды из озера Байкал
    12:58 11.03.2014
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    Российское правительство приняло подготовленное Минприроды постановление по отмене запрета на розлив питьевой воды и переработку дикорастущих растений на Байкале, сообщает министерство.
    Иркутские ученые нашли на Байкале ледники возрастом 100 тыс лет
    08:57 11.10.2013
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    Ледники возрастом около 100 тысяч лет обнаружили ученые на Баргузинском хребте (северное побережье Байкала), ранее считалось, что ледников в Восточной Сибири нет, сообщает пресс-служба Иркутского научного центра СО РАН.
    Теплоход выбросило волной на берег Байкала
    11:08 18.09.2013
    8
    Пострадавших и погибших из-за инцидента нет, восемь человек уже эвакуировали сотрудники ближайшей туристической базы, еще трое остаются на борту до сих пор. Утечки топлива не произошло.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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