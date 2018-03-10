Сын беглого экс-президента заехал на лед пристегнутым ремнем безопасности, и когда машина накренилась на сторону водителя, "потерял драгоценные секунды, чтоб отстегнуться", сообщил нардеп Антон Геращенко.
В ГУ МЧС России по Иркутской области сообщили, что на акватории озера Байкал в районе северной оконечности острова Ольхон 20 марта под лед действительно ушел автомобиль с водителем и пятью пассажирами.
Ледники возрастом около 100 тысяч лет обнаружили ученые на Баргузинском хребте (северное побережье Байкала), ранее считалось, что ледников в Восточной Сибири нет, сообщает пресс-служба Иркутского научного центра СО РАН.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".