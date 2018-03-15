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    Фотоленты

    На озере Байкал 50-летняя китаянка показала свою невероятную сексуальность

    (обновлено: )58120
    dailymail.co.uk/Zheng Guangyuan
    dailymail.co.uk/Zheng Guangyuan
    dailymail.co.uk/Zheng Guangyuan
    dailymail.co.uk/Zheng Guangyuan
    dailymail.co.uk/Zheng Guangyuan
    dailymail.co.uk/Zheng Guangyuan
    dailymail.co.uk/Zheng Guangyuan
    dailymail.co.uk/Zheng Guangyuan
    dailymail.co.uk/Zheng Guangyuan

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    50-летняя китаянка Лю Елин с невероятной фигурой решила удивить всех необычной фотосессией, местом для которой женщина выбрала озеро Байкал. В первый день весны, при температуре в 40 градусов ниже нуля, Елин позировала в купальнике. Чуть позже она искупалась в проруби, отметив, что ей нравится заниматься экстримом и бороться с экстремальными погодными условиями. Причем, она чувствует себя гораздо лучше, если делает это в купальнике.

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    "Мой бикини — мои доспехи. В нем я чувствую себя уверенной, здоровой и молодой, — говорит Елин. — Вы знаете, Китай относительно консервативен. Когда меня спрашивали, почему я так часто ношу бикини, я отшучиваюсь, что таким образом экономлю ткань для страны".

    Елин, у которой есть 23-летний сын – по профессии библиотекарь. По ее словам, секрет красоты предельно прост – купание зимой в озере, которое находится возле ее дома.

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    "Действительно, раздеваться на морозе холодно, но вы отлично чувствуете себя на протяжении дня после такого купания. И что еще важно, вы укрепляете здоровье", — заявила Елин, признаваясь, что ее часто принимают за подругу сына.

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