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    Дождь (телеканал)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 14
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    Телеканал Дождь
    Провайдера из Донецкой области оштрафовали за трансляцию телеканала "Дождь"
    00:51 20.05.2017
    243Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    По результатам внеплановой проверки, на провайдера программной услуги ООО "Добро ТВ" из города Доброполье Донецкой области наложен штраф в размере 25% суммы лицензионного сбора.
    Журналисты, камера, пресс-конференция
    Комитет защиты журналистов требует от Украины разрешить вещание "Дождя"
    04:59 14.01.2017
    357Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Нина Огнянова назвала запрет "Дождя" "грубой цензурой", которая, по ее словам, "лишит русскоговорящих телезрителей в Украине "противовеса" подконтрольным государству российским СМИ".
    Freedom House
    Правозащитники Freedom House назвали запрет "Дождя" подрывом свободы СМИ
    18:43 13.01.2017
    148Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    По словам представителей американской правозащитной организации Freedom House, необходимо, чтобы украинцы имели доступ к независимому освещению событий в России.
    Телеканал Дождь
    "Дождь" начинается, не промочите ноги. Соцсети о запрете телеканала
    17:37 13.01.2017
    1128Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    "Дождю" в Украине не быть. Российский канал уличили в нарушении законодательства страны. Некоторые поговаривают, что все из-за рекламы, иные же говорят, что причина в "крымском вопросе"… А что думают об этом сами украинцы?
    Пульт от телевизора. Архивное фото
    СМИ, как кость в горле. В Украине зачистка или очистка медиарынка?
    15:32 13.01.2017
    600Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    За последний год украинские СМИ все чаще заявляют о давлении со стороны властей и политических манипуляциях. Тем временем, власти отрицают какое-либо влияние, заверяя, что на стороне журналистов. РИА Новости Украина вспоминает последние громкие медиа-скандалы.
    Протест журналиста телеканала Дождь. Видео
    Журналист канала "Дождь" демонстративно отрезал себе "украинский чуб" 
    15:19 13.01.2017
    5425Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию обязал провайдеров отключить российский телеканал "Дождь" из-за позиции по Крыму. Решение должно вступить в силу через месяц.
    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
    В Кремле прокомментировали запрет вещания телеканала "Дождь" в Украине
    17:23 12.01.2017
    1445Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    "Дождь" был исключен из списка каналов, разрешенных к трансляции в Украине, из-за нарушения рекламного законодательства и трансляции информации о том, что Крым является частью Российской Федерации.
    Телеканал Дождь
    Российский канал "Дождь" прокомментировал запрет в Украине
    15:55 12.01.2017
    655
    Генеральный директор "Дождя" Наталья Синдеева уточнила, что при изображении Крыма на карте как территории РФ канал "руководствуется российским законодательством".
    Мария Захарова
    МИД РФ обратится в ОБСЕ в связи с запретом в Украине телеканала "Дождь"
    13:48 12.01.2017
    521Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Нацсовет по теле- и радиовещанию Украины обязал провайдеров в течение месяца прекратить ретрансляцию российского телеканала "Дождь" в связи с признанием Крыма в эфире частью РФ.
    Национальный совет Украины по вопросам телерадиовещания. Архивное фото
    Нацсовет решил отключить российский телеканал "Дождь"
    13:07 12.01.2017
    1215Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Член Национального совета по теле- и радиовещанию Украины Сергей Костинский заявил, что журналисты телеканала "Дождь" регулярно нарушали украинское законодательство в вопросе Крыма.
    Ополченец ДНР
    Съемочная группа канала "Дождь" выдворена за пределы республики - ДНР
    23:16 25.11.2016
    814Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    По заявлению Министерства госбезопасности самопровозглашенной ДНР, за нарушение закона ДНР, регламентирующего журналистскую деятельность на территории республики, журналисты телеканала "Дождь" выдворены на территорию Российской Федерации.
    Логотип телеканала Дождь
    В Донецке пропала съемочная группа канала "Дождь"
    20:55 25.11.2016
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    Пресс-служба телеканала сообщила, что корреспонденты "Дождя" Сергей Ерженков и Василий Полонский перестали выходить на связь в пятницу, 25 ноября. Полонский успел сообщить редакции, что съемочная группа задержана властями ДНР.
    Виктор Янукович-младший
    Партия регионов подтвердила гибель сына Януковича
    14:51 23.03.2015
    3484Убийство становится нормой: Калашников, Сухобок
    В Партии регионов отметили, что младший сын экс-президента Украины любил "скорость и экстрим, он до конца был готов защищать свою гражданскую позицию и дорогие его сердцу идеалы".
    Здание Службы безопасности Украины
    В списке СБУ МИА "Россия сегодня" и все российские ТВ-каналы, кроме "Дождя"
    13:50 21.02.2015
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    Ранее источник в правоохранительных органах Украины сообщил РИА Новости, что более 100 российских СМИ попали в этот список СБУ.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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