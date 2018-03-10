"Дождю" в Украине не быть. Российский канал уличили в нарушении законодательства страны. Некоторые поговаривают, что все из-за рекламы, иные же говорят, что причина в "крымском вопросе"… А что думают об этом сами украинцы?
За последний год украинские СМИ все чаще заявляют о давлении со стороны властей и политических манипуляциях. Тем временем, власти отрицают какое-либо влияние, заверяя, что на стороне журналистов. РИА Новости Украина вспоминает последние громкие медиа-скандалы.
По заявлению Министерства госбезопасности самопровозглашенной ДНР, за нарушение закона ДНР, регламентирующего журналистскую деятельность на территории республики, журналисты телеканала "Дождь" выдворены на территорию Российской Федерации.
Пресс-служба телеканала сообщила, что корреспонденты "Дождя" Сергей Ерженков и Василий Полонский перестали выходить на связь в пятницу, 25 ноября. Полонский успел сообщить редакции, что съемочная группа задержана властями ДНР.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".