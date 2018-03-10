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    Симферополь

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 86
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    В Крыму из-за поломки лифта погибли женщина и ребенок
    Женщина и ребенок погибли в Симферополе из-за поломки лифта
    16:45 02.03.2018
    337
    Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после гибели женщины с ребенком в лифте в симферопольской многоэтажке.
    Беременная девушка, которая умерла в Симферополе
    В Крыму умерла беременная, которую медики отказались лечить
    15:44 22.01.2018
    554
    Умерла беременная гражданка России Татьяна Пименова. Медики из больницы им. Семашко выгнали ее ночью на мороз в одних тапочках. Дома у Татьяны температура поднялась под 40.
    Салат Оливье
    Донбасс, Крым. Журналисты узнали, где был дешевле новогодний стол
    09:16 08.01.2018
    1014
    Самым дорогим новогодним столом оказался стол в Симферополе. Там на оливье, шампанское и оливье пришлось потратить более 500 гривен.
    Федеральная антимонопольная служба России
    Российский чиновник найден мертвым в Крыму
    09:35 08.11.2017
    353
    Глава крымского управления Федеральной антимонопольной службы найден мертвым у себя дома. Правоохранители вскоре озвучат подробности происшествия.
    Последствия обстрела Донецка
    Симферополь усилит помощь Донецку
    13:20 31.08.2017
    364
    Председатель Симферопольского горсовета Виктор Агеев отметил, что депутаты согласны оплачивать часть путевок на отдых в Крыму для детей Донецка.
    Донецк. Архивное фото
    Донецк и Симферополь стали городами-побратимами
    17:03 26.08.2017
    310
    Донецк и Симферополь, став городами-побратимами, настроены на разностороннее сотрудничество, в частности, в производственной и туристической отраслях.
    Прибытие поезда Победы в рамках торжественных мероприятий, посвященных 73-й годовщине освобождения Симферополя от немецко-фашистских захватчиков
    Поезд Победы прибыл в Симферополь в день освобождения города
    20:07 13.04.2017
    546
    Паровоз серии "Л" производства 1953 года прибыл в четверг в Симферополь. Его состав укомплектован платформами с установленными муляжами орудий времен войны и крытыми вагонами-теплушками.
    Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов
    В Крыму вызвали на допрос замглавы Меджлиса - Чубаров
    10:06 13.03.2017
    82
    О том, что проходит допрос заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, сообщил народный депутат Украины Рефат Чубаров. По его словам, Джелялова вызвали в Центр по противодействию экстремизму.
    Акция у памятника Тараса Шевченко в Симферополе. Архивное фото
    В Крыму почтили память Тараса Шевченко чтением его стихов
    12:08 09.03.2017
    188
    Сообщается, что собравшиеся на акцию читали стихи из творчества поэта, пели украинские песни, закончилось мероприятие возложением цветов к памятнику Шевченко.
    Глава ДНР Александр Захарченко (слева) и глава ЛНР Игорь Плотницкий на пресс-конференции
    Захарченко: ДНР и ЛНР не готовы к объединению
    13:15 18.01.2017
    386
    Глава самопровозглашенной республики предложил избрать Херсонес местом заключения нового договора об объединении территорий Украины с Россией – аналога подписанной в 1654 году Переяславской Рады.
    Международный аэропорт Симферополь
    В понедельник открывается прямое авиасообщение из Сочи в Симферополь
    02:30 02.01.2017
    238
    Аэрофлот со 2 января приступает к выполнению прямых регулярных рейсов по маршруту Сочи – Симферополь - Сочи. Бронирование и продажа авиабилетов были открыты в ноябре.
    Валерия Лутковская в ходе посещения СИЗО в Симферополе
    Лутковская прибыла в Симферопольское СИЗО
    15:45 26.12.2016
    234
    По словам главы секретариата омбудсмена Украины Богдана Крикливенко, Валерия Лутковская и ее российская коллега Татьяна Москалькова находятся на территории изолятора.
    Самолет. Архивное фото
    В Симферополе задержаны десятки авиарейсов из-за военных учений
    09:54 08.09.2016
    132
    Сообщается, что утром в четверг задерживается прилет 33 рейсов в Крым из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Екатеринбурга, Сургута, Уфы, Нижневартовска, Челябинска.
    Памятника Тарасу Шевченко в Симферополе
    Памятник Шевченко в Крыму раскрасили желтой и синей краской
    16:46 20.07.2016
    1822
    Сообщается, что в центре Симферополя неизвестные раскрасили памятник желтой и синей краской, нарисовали на нем герб Украины и написали "Слава Україні", раскрасили усы поэта.
    Отправка памятника Екатерине II в Крым. Архивное фото
    Десятиметровый памятник Екатерине II доставлен в Симферополь
    21:31 13.06.2016
    535
    По словам главы общественного движения "Русское единство" Елены Аксеновой, скульптура Екатерины II и ее сподвижников прибыла в Симферополь из подмосковного Жуковского и доставлена к месту установки монумента – в Парк культуры и отдыха.
    В Симферополе облили краской мемориальную доску Сталину
    В Симферополе облили краской мемориальную доску Сталину
    12:00 18.05.2016
    282На металлолом. Украина против советских памятников.
    Представитель Компартии РФ сообщил, что эту же мемориальную доску Иосифу Сталину в Симферополе уже оскверняли в марте 2016 года. По его словам, речь идет о провокации.
    На месте обрушения крыши в Симферополе
    В центре Симферополя произошло обрушение крыши в жилой многоэтажке 
    16:25 24.03.2016
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    Обрушение крыши одного из жилых домов произошло в четверг в Симферополе. По предварительной информации, причиной инцидента стал ураганный ветер. Подробнее смотрите в фоторепортаже.
    Главный архитектор Симферополя Эрнст Мавлютов
    На главного архитектора Симферополя совершено нападение - СМИ
    01:12 16.03.2016
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    Как пишут СМИ, в настоящее время следователи устанавливают заказчика нападения на главного архитектрора города Эрнста Мавлютова и проверяют информацию о втором нападавшем.
    Атака на Симферопольский региональный Меджлис
    В Симферополе напали на здание Меджлиса
    11:52 07.03.2016
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    Координатор Комитета по защите прав крымскотатарского народа, член Меджлиса Эскендер Бариев сообщил, что в помещении Меджлиса разбили стекло, а акции против крымскотатарского народа продолжаются.
    Неизвестные осквернили мемориальную доску, открытую год назад в Симферополе в честь советского вождя Иосифа Сталина
    В Крыму облили краской мемориальную доску Сталину
    10:29 07.03.2016
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    Как следует из фотографий, которые распространила компартия, мемориальную доску доску разрисовали красной краской, а рядом большими буквами написали слово "ПАЛАЧ".
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    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
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    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    В Крыму из-за поломки лифта погибли женщина и ребенок
    Женщина и ребенок погибли в Симферополе из-за поломки лифта
    16:45 02.03.2018
    337
    Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после гибели женщины с ребенком в лифте в симферопольской многоэтажке.
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