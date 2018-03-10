О том, что проходит допрос заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, сообщил народный депутат Украины Рефат Чубаров. По его словам, Джелялова вызвали в Центр по противодействию экстремизму.
По словам главы общественного движения "Русское единство" Елены Аксеновой, скульптура Екатерины II и ее сподвижников прибыла в Симферополь из подмосковного Жуковского и доставлена к месту установки монумента – в Парк культуры и отдыха.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".