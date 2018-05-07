наверх
07.05.201820:58
Курсы валют НБУ
  • USD26.31+ 0.11
  • EUR31.49+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Видео

    Непогода в Симферополе: из-за ливня тротуары и дороги ушли под воду

    (обновлено: )235
    На крымскую столицу обрушился ливень с грозой и шквалистый ветер. С каждой минутой передвигаться по городу было все тяжелее – дороги и тротуары ушли под воду.
    Kerch.FM

    Так, в центре Симферополя текли настоящие дождевые "реки". На тротуарах воды было по щиколотку, на проезжей части и того больше. Люди, которых дождь застал на улице, старались спрятаться под крыши домов, передает корреспондент РИА Новости Крым

    Кадр из фильма No-One
    kino-teatr.ru
    "No-One": мистический Крым и бред в злободневных тонах

    Тем не менее симферопольский аэропорт и паромная переправа работали в штатном режиме. 

    О надвигающейся на Крым непогоде ранее сообщал Крымский гидрометцентр, а МЧС объявило на понедельник штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, грозовые дожди с градом и шквалистым ветром продлятся на полуострове до конца дня.

    Напомним, на смену экстремальной жаре в Украину пришла прохлада. В большинстве регионов температура опустилась до 21-23 градусов тепла. Ночами ожидается похолодание до плюс 13-15 градусов.

    Синоптики выпустили предупреждение о грозах и ливнях, которые ожидаются практически на всей территории Украины.


    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Украинские военнослужащие проверяют документы на КПП в Донбассе. Архивное фото
    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе
    Певец MELOVIN (Украина) на церемонии открытия 63-го международного конкурса песни Евровидение - 2018 в Лиссабоне
    Евровидение-2018. Как покажет себя Украина
    Смог и гарь на Виноградаре в Киеве
    Гори оно огнем. Масштабные пожары в Киеве
    Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович
    День Победы в Украине: без красного знамени и без памяти