Непогода в Симферополе: из-за ливня тротуары и дороги ушли под воду

Так, в центре Симферополя текли настоящие дождевые "реки". На тротуарах воды было по щиколотку, на проезжей части и того больше. Люди, которых дождь застал на улице, старались спрятаться под крыши домов, передает корреспондент РИА Новости Крым.

Тем не менее симферопольский аэропорт и паромная переправа работали в штатном режиме.

О надвигающейся на Крым непогоде ранее сообщал Крымский гидрометцентр, а МЧС объявило на понедельник штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, грозовые дожди с градом и шквалистым ветром продлятся на полуострове до конца дня.

Напомним, на смену экстремальной жаре в Украину пришла прохлада. В большинстве регионов температура опустилась до 21-23 градусов тепла. Ночами ожидается похолодание до плюс 13-15 градусов.

Синоптики выпустили предупреждение о грозах и ливнях, которые ожидаются практически на всей территории Украины.



