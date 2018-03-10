Год назад Киев своей патриотической риторикой "вытолкал" Крым из состава Украины. Киев не желал слушать "какую-то" провинцию, а в который раз решил навязать свой взгляд на гуманитарные ценности, но столкнулась с противодействием.
Накануне в Константиновке Донецкой области бойцы ВСУ на броневике сбили насмерть восьмилетнюю девочку. На месте ДТП начался стихийный митинг, позже беспорядки были зафиксированы и в других районах города.
Начальник управления по антикоррупционным проверкам комитета по противодействию коррупции Крыма Дмитрий Простаков сообщил, что доходы одного из самых больших производителя хлебобулочной продукции в Крыму, шли на поддержку силовиков в Донбассе.
"Это решение (о национализации имущества Коломойского - ред.) крайне важное, потому как осталась уйма неудовлетворенных вкладчиков, тех людей, которым не вернули депозиты", - сказал глава госсовета республики.
"Глава республики будет избираться в парламенте республики. Это главное и принципиальное в этом законопроекте, а все остальные детали, процедура назначения будут урегулированы при втором чтении", - сказал председатель госсовета республики Владимир Константинов.
Врио главы Крыма - председатель совета министров республики Сергей Аксенов написал заявление о досрочном прекращении полномочий депутата государственного совета республики, сообщил во вторник председатель госсовета Владимир Константинов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".