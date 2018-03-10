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    Владимир Константинов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 97
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    Флаги Украины и России
    Крым о разрыве дипотношений Москвы и Киева: дурь чистая
    10:35 09.11.2017
    840Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что возможный разрыв дипломатических отношений не пойдет на пользу двум странам.
    Владимир Константинов
    Украина перестала существовать как государство - глава парламента Крыма
    14:49 15.03.2017
    554
    По словам главы крымского парламента Владимира Константинова, после того, как Украину покинули тогдашние президент и правительство, к власти пришли "вооруженные люди".
    Владимир Константинов
    Крым готов выслушать претензии Киева после признания его частью РФ
    13:45 19.10.2016
    1176Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Как заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, судебное разбирательство, инициированное Украиной, стоит воспринимать как "политические вопросы и чистый пиар".
    Самбо. Архивное фото
    В школах Крыма хотят ввести урок самбо
    12:22 04.10.2016
    200
    Как заявил Константинов, предложение ввести в крымских школах урок самбо - хорошая инициатива, потому что это не сложно организовать, это не стоит больших денег, но имеет очень большой эффект.
    Михаил Горбачев
    Горбачева пригласили в Крым
    15:54 23.05.2016
    268
    Владимир Константинов также заявил, что к Михаилу Горбачеву неоднозначное отношение, так как у него не хватило силы воли предотвратить распад Советского Союза.
    Владимир Константинов
    В Крыму раскритиковали "зависимость детей от английского языка"
    20:23 20.05.2016
    618
    Константинов задался вопросом - "для чего учить то, что тебе в жизни никогда не пригодится или пользуешься очень мало", используя для этого "время, деньги государства и личные деньги".
    Владимир Константинов
    Глава парламента Крыма получил повестку на допрос из прокуратуры Украины
    19:21 27.10.2015
    385
    По мнению председателя Государственного совета Крыма Владимира Константинова, поведение украинских властей не отвечает нормам международного права и здравому смыслу.
    Отдых в Крыму
    Крым между Украиной и Россией
    17:24 17.03.2015
    4218Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    Год назад Киев своей патриотической риторикой "вытолкал" Крым из состава Украины. Киев не желал слушать "какую-то" провинцию, а в который раз решил навязать свой взгляд на гуманитарные ценности, но столкнулась с противодействием.
    На месте ДТП в Константиновке Донецкой области
    Хроника 16 марта: волнения в Константиновке, возвращение Путина
    09:17 17.03.2015
    4320Трагедия в Константиновке
    Накануне в Константиновке Донецкой области бойцы ВСУ на броневике сбили насмерть восьмилетнюю девочку. На месте ДТП начался стихийный митинг, позже беспорядки были зафиксированы и в других районах города.
    Виктор Шокин
    Шокирующая активность генпрокурора Шокина
    16:22 18.02.2015
    1775
    Ударными темпами взялся за работу новоназначенный генпрокурор Украины Виктор Шокин. В его планы входит расследовать все резонансные дела в кратчайшие сроки.
    Хлеб
    В Крыму считают, что доходы "Крымхлеба" шли силовикам в Донбассе
    16:34 06.11.2014
    165
    Начальник управления по антикоррупционным проверкам комитета по противодействию коррупции Крыма Дмитрий Простаков сообщил, что доходы одного из самых больших производителя хлебобулочной продукции в Крыму, шли на поддержку силовиков в Донбассе.
    Владимир Константинов
    Константинов: власти Крыма готовы помогать становлению "ДНР" и "ЛНР"
    10:42 04.11.2014
    179
    По мнению председателя Владимира Константинова, выборы в Донбассе 2 ноября повторяют все то, что было весной 2014 года в Крыму.
    Митинг-концерт Мы вместе! - Владимир Константинов, Сергей Аксенов и Алексей Чалый
    Заведены уголовные дела на руководителей Крыма - СБУ
    13:50 24.10.2014
    436Украина. Политический кризис
    Уголовные дела заведены на председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова и главы республики Сергея Аксенова.
    Владимир Константинов
    Национализация имущества Коломойского в Крыму оправданна - Константинов
    12:42 03.09.2014
    264Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    "Это решение (о национализации имущества Коломойского - ред.) крайне важное, потому как осталась уйма неудовлетворенных вкладчиков, тех людей, которым не вернули депозиты", - сказал глава госсовета республики.
    Владимир Константинов
    Константинов: главу Крыма будет выбирать парламент
    11:06 09.07.2014
    75Присоединение Крыма к РФ
    "Глава республики будет избираться в парламенте республики. Это главное и принципиальное в этом законопроекте, а все остальные детали, процедура назначения будут урегулированы при втором чтении", - сказал председатель госсовета республики Владимир Константинов.
    Глава ВС Крыма Владимир Константинов
    Константинов назвал бредом заявление Порошенко о возвращении Крыма
    17:57 07.06.2014
    512Присоединение Крыма к РФ
    "Раз он (Порошенко) говорит так, то пусть говорит, если ему так сказали хозяева", - сказал Константинов в субботу журналистам в Ливадийском дворце.
    Набережная Ялты
    Фестиваль "Великое русское слово" стартует в Крыму
    09:41 06.06.2014
    127
    Открытие памятника Сергию Радонежскому и ряд мероприятий, посвященных русскому языку и литературе, состоятся в рамках VIII Международного фестиваля "Великое русское слово".
    Владимир Константинов
    Константинов: в Крым прибыли уже тысячи беженцев из Украины
    12:49 04.06.2014
    1080Спецоперация на востоке Украины
    Тысячи беженцев из юго-восточных регионов Украины, по оценкам председателя государственного совета Крыма Владимира Константинова, уже находятся в Крыму.
    Сергей Аксенов
    Госсовет Крыма рассмотрит сложение Аксеновым полномочий депутата
    11:50 20.05.2014
    27Присоединение Крыма к РФ
    Врио главы Крыма - председатель совета министров республики Сергей Аксенов написал заявление о досрочном прекращении полномочий депутата государственного совета республики, сообщил во вторник председатель госсовета Владимир Константинов.
    Владимир Константинов
    Константинов раскритиковал работу лидеров крымско-татарского Меджлиса
    11:51 30.04.2014
    8Присоединение Крыма к РФ
    Председатель госсовета Крыма Владимир Константинов раскритиковал лидеров крымско-татарского Меджлиса за затягивание вопросов по трудоустройству населения.
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