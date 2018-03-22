В Симферополе выпал снег

КИЕВ, 22 мар – РИА Новости Украина. В Симферополе ночью выпал снег, покрывший улицы, деревья и автомобили, что за всю зиму случалось всего несколько раз, сообщает РИА Новости.

Ранее крымские метеорологи сообщали об ухудшении погодных условий.

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"До конца недели в Крыму сохранится неустойчивая, прохладная погода. Ночью в четверг очередной южный циклон вызовет на полуострове сильный мокрый снег, но уже днем осадки прекратятся. Температура воздуха ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, на южном берегу Крыма 0-5 градусов тепла, днем будет всего +1…+6 градусов", — говорится в сообщении крымского Гидрометцентра.

Небольшой мокрый снег и дождь в Крыму также ожидаются в пятницу.

"Ночные температуры не изменятся, днем потеплеет до +6…+11 градусов. В субботу также небольшие осадки, ночью —1…+4 градусов, днем +4…+9 градусов", — отметили синоптики.

Ранее сообщалось, что в Украине в четверг, 22 марта, сохранится холодная погода, а ночью температура опустится до —12 градусов.