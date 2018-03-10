Первая профильная смена по русскому языку для иностранных школьников открылась 9 августа и торжественно закроется 25 августа. В крымский детский центр прибыли почти 170 школьников из 18 стран мира, сообщается на сайте Института Пушкина.
Досудебное расследование в уголовном производстве начато 1 апреля прокуратурой АР Крым по факту "незаконного завладения должностными лицами незаконно созданного органа - Совета министров Республики Крым".
Роспотребнадзор регулярно отслеживает ситуацию с готовностью к приему детей объектов международного детского центра "Артек" в Крыму, где открыты только три лагеря из десяти, наибольшее число нареканий вызывает состояние пищеблока.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минобрнауки совместно с другими заинтересованными ведомствами и организациями до 28 июля 2014 года доработать концепцию развития международного детского центра "Артек".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".