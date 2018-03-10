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    Артек

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Международная смена по русскому языку открылась в Артеке (Крым)
    В "Артеке" открылась профильная смена по русскому языку
    14:23 17.08.2017
    203
    Первая профильная смена по русскому языку для иностранных школьников открылась 9 августа и торжественно закроется 25 августа. В крымский детский центр прибыли почти 170 школьников из 18 стран мира, сообщается на сайте Института Пушкина.
    Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
    Путин в Крыму встретится с детьми из Донбасса
    16:14 24.06.2017
    668
    Согласно информации, на встрече также будут присутствовать дети из США, Японии, Казахстана, Кыргызстана. Многие из них родились в смешанных семьях, где папа или мама имеют российское гражданство.
    Президент РФ Владимир Путин
    Путин в субботу посетит Крым, чтобы открыть смену в "Артеке"
    03:14 24.06.2017
    206
    По данным пресс-службы Кремля, Путин во время визита в Крым ознакомится с результатами реконструкции объектов инфраструктуры лагеря "Артек" и осмотрит ход работ по строительству лагеря "Солнечный".
    Международный детский центр Артек
    ГПУ: открыто производство из-за национализации "Артека" в Крыму
    15:48 03.04.2015
    415Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    Досудебное расследование в уголовном производстве начато 1 апреля прокуратурой АР Крым по факту "незаконного завладения должностными лицами незаконно созданного органа - Совета министров Республики Крым".
    Вениамин Каганов
    Программа развития "Артека" будет рассчитана до 2020 г - Каганов
    10:57 06.06.2014
    220Присоединение Крыма к РФ
    Программа развития международного детского центра "Артек" будет рассчитана до 2020 года, на ее финансирование планируется направить значительный объем средств федерального бюджета.
    Артек - международный детский центр в Крыму
    Роспотребнадзор имеет претензии к пищеблоку в "Артеке" в Крыму
    10:55 05.06.2014
    125Присоединение Крыма к РФ
    Роспотребнадзор регулярно отслеживает ситуацию с готовностью к приему детей объектов международного детского центра "Артек" в Крыму, где открыты только три лагеря из десяти, наибольшее число нареканий вызывает состояние пищеблока.
    Международный детский центр Артек
    Минобрнауки РФ доработает концепцию развития лагеря "Артек" в Крыму
    09:16 03.06.2014
    148Присоединение Крыма к РФ
    Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минобрнауки совместно с другими заинтересованными ведомствами и организациями до 28 июля 2014 года доработать концепцию развития международного детского центра "Артек".
    Дети. Архивное фото
    Эвакуированные из Славянска и Донецка дети отправятся на отдых в Форос
    16:34 30.05.2014
    42Восстановление Славянска
    Эвакуированные из Славянска и Донецка дети едут в автобусах в лагерь отдыха в Форос, в "Артек" они не поедут, сообщил РИА Новости источник в администрации детского лагеря "Артек".
    Дети, приехавшие из Москвы в Крым
    Эвакуированные дети из Славянска и Донецка прибыли в Симферополь
    16:17 30.05.2014
    64Восстановление Славянска
    Поезд с детьми из Славянска и Донецка, которые эвакуированы из мест боевых действий в "Артек", прибыл на вокзал в Симферополь, далее дети продолжат путь на автобусе.
    Артек - международный детский центр в Крыму
    Дети из Славянска и Донецка прибудут в "Артек" сегодня к 14.00
    11:30 30.05.2014
    159Восстановление Славянска
    Группа из 175 детей из городов Славянск и Донецк прибудет в пятницу около 14.00 в детский оздоровительный лагерь "Артек" в Крыму , чтобы переждать боевые действия.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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