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    Женщина и ребенок погибли в Симферополе из-за поломки лифта

    (обновлено: )15902
    Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после гибели женщины с ребенком в лифте в симферопольской многоэтажке.
    В Крыму из-за поломки лифта погибли женщина и ребенок
    Крым-инфо

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Женщина и маленький ребенок погибли из-за поломки лифта в многоэтажном доме в Симферополе. Трагедия произошла на улице Балаклавской, 81 днем в пятницу.

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    Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщbk Следственный комитет РФ.

    "По факту гибели женщины и ребенка при падении лифта в Симферополе возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Назначены необходимые экспертизы", — говорится в сообщении.

    Прокуратура республики Крым с привлечением специалистов управления Ростехнадзора проводит проверку обстоятельств поломки лифта в симферопольской многоэтажке.

    "На месте происшествия находится прокурор Центрального района города Симферополя Максим Анисин для координации действий правоохранительных и контролирующих органов. Ход проверки находится на личном контроле прокурора республики Крым", — сообщили в ведомстве.

    Жильцы подъезда подтвердили, что лифт часто был неисправен и требовал ремонта.

    "Лифт находился в плохом состоянии, скрипел, свистел. Я просил, остановите этот лифт. Мне говорили, чтобы не волновался, что разберутся. А потом мне пришел ответ, что лифт может эксплуатироваться до 2020 года. Это нам надо было ждать еще 2 года, чтобы люди застревали", — сказал один из жильцов Иван Семилетко. По его словам, лифт эксплуатировался около 20 лет.

    Ранее сообщалось, что лифт с шестью рабочими упал утром во вторник в винницком торговом центре Sky Park, никто не пострадал.

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