Тренд дня: ракеты РФ и американские джавелины для Украины

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Оксана Максимова, РИА Новости Украина

В России заявили о новейших видах стратегического вооружения, поступивших в распоряжение страны. Как заявил президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, в состав стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты для подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей". Он добавил, что в РФ создана система "Авангард", способная совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность, на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз.

По его словам, Москва также начала разработку особых стратегических вооружений, не использующих баллистическую траекторию полета, и поэтому неуязвимых для систем противоракетной обороны. В послании Путин продемонстрировал кадры испытаний ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком, показал действие российской ракеты с ядерной энергоустановкой и комплекса "Сармат".

В Белом доме в ответ заявили, что выступление Путина подтвердило, что Россия разрабатывает "дестабилизирующие" оружейные системы в нарушение существующих обязательств, но с ядерным арсеналом США "ничто не сравнится".

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук считает, что Госдеп США формально одобрил продажу Украине "джавелинов" в ответ на заявление Путина о новой ядерной ракете, способной обойти американские ПРО. Все это, по его мнению, согласовано в рамках "Большой сделки" и имеет взаимную выгоду.

"С Россией все понятно. Раз Путин идет на выборы "ястребом", то надо попугать "плохих американцев". А заодно показать россиянам, что американцы теперь нас боятся. Со своей стороны, выгоду имеет Трамп. Первое — имитация Путиным "ястреба" позволяет Трампу показать демократам, что никакого "договорняка" с Москвой якобы нет. Дескать, иначе бы Путин не грозил нам ракетой", — написал Корнейчук в Facebook.

Путин-"ястреб" позволяет Трампу пояснить американскому обществу, почему надо договариваться с Россией, уточнил Корнейчук.

Скриншот с сайта Facebook

"Мол, иначе мы перейдем в стадию реальной "холодной войны". У Путина же новая ракета! Третье — новая российская ракета является потенциальной угрозой для США, поэтому надо срочно выделять десятки и десятки миллиардов на армию. Лоббисты ВПК, связанные с республиканцами, могут быть довольны.

Четвертое — "джавелины" для Украины (пока на словах) должны показать тем же демократам, что Трамп не балуется с Путиным. В общем и целом, "Большая сделка" работает. Но пока выборы президента в России — конкретные результаты показать нельзя. Сейчас время активного шоу", — резюмировал Корнейчук.

Скриншот с сайта Facebook

Киевский журналист Вячеслав Чечило напомнил, что любое оружие страшно лишь тогда, когда никто не сомневается в готовности его применить, как в случае с КНДР.

"А пока вместо этой готовности стыдливое "ихтамнет" и бесстыдное "ЧВК" — это все как-то не очень страшно. Скорее, раздражает и дает кое-кому за океаном козыри для раздувания "российской угрозы", — выразил мнение журналист.

Он отметил, что с оружием у России и до выступления Путина было все в порядке.

Скриншот с сайта Facebook

"И без вундервафе. Вот с осмысленной международной политикой куда хуже", — резюмировал Чечило.

Главред интернет-издания "Таймер" Юрий Ткачев в свою очередь выразил мнение, что если новая ракета действительно существует и обладает озвученными характеристиками, это не увеличивает, а уменьшает вероятность ядерной войны.

"Дело в том, что Россия вряд ли станет инциатором такого конфликта: слишком большая территория, слишком слабая система ПРО, слишком близко расположены военные базы, с которых будет наноситься ответный удар. То есть, в Кремле не могут не понимать: нажать на красную кнопку — значит подписать приговор где-то так 70% населения и примерно всей промышленности. Это ещё со времён СССР так, который подписал декларацию о том, что никогда не применит ЯО первым. Не из человеколюбия — просто потому, что были понятны последствия", — прокомментировал Ткачев.

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У США, как уточнил журналист, потенциальные места запусков ракет противника от страны более удалены, и в теории эти ракеты можно попробовать перехватить — если не все, то хотя бы заметную часть.

Скриншот с сайта Facebook

"И реально пережить удар. Система ПРО США строится именно для этого: создать ситуацию, в которой США смогут выиграть ядерную войну . К слову сказать, США уже давно мечтают о том, чтобы такую войну можно было выиграть. Концепции разные разрабатывают, стратегии и т.п. Пока что гарантированно не получается. Но шансы вроде бы есть — ну, или они думают, что есть", — подчеркнул Ткачев.

Наряду с этим, как напомнил журналист, ядерную войну выиграть нельзя.

"Однако только то, что ядерную войну нельзя выиграть, до сих пор наш земной шарик от неё защищало. И если кто-то сможет разбомбить другого, будучи в состоянии защититься от ответного удара (или думая, что в состоянии от него защитаться), то уверяю вас, Третья мировая станет делом ближайшего времени. И вот-с, пресловутая путинская ракета с ядерным приводом как раз и пенетрирует концепцию ПРО как таковую. Появление таких ракет будет означать, что ядерную войну нельзя будет выиграть никогда, никак, даже в сугубой теории. А это значит, что ядерное оружие навсегда останется фактором сдерживания, и только", — подытожил Ткачев.

Скриншот с сайта Facebook

Также политологи не обошли вниманием принятие в первом чтении президентского законопроекта о создании Антикоррупционного суда, который ранее вызвал шквал критики со стороны международных партнеров официального Киева.

Как пояснила политический эксперт Елена Дьяченко, в проголосованном документе в подсудность Антикоррупционного суда не входит важная часть подследственных НАБУ уголовных производств относительно преступлений предусмотренных статьями УК 206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия), 209 (легализация доходов полученных преступным путем), 210 (нецелевое использование бюджетных средств), 211 (принятие нормативно-правовых актов, уменьшающих доходы бюджета).

"Надо полагать, это и есть содержание деятельности текущей власти, которое они не хотят отдавать новому подконтрольному Госдепу суду", — выразила мнение Дьяченко.

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Юрист Андрейуточнил, что в принятом законопроекте не учтены рекомендации Венецианской комиссии, критика МВФ и ЕС, а глава государства Петрпродолжает делать вид, что создает антикоррупционную инфраструктуру, обманывая международных партнеров.

"Дальнейшие события будут разворачиваться примерно так: ко второму чтению, которое будет максимально затягиваться, депутаты не смогут найти 226 голосов для имплементации международных рекомендаций. Президент покажет, что делал всё, что мог, но депутаты не дали голосов, а в будущем он будет опять пробовать это исправить, но у него к сожалению ничего не получилось. Так можно докосить до президентских выборов через 10 месяцев", — спрогнозировал Портнов.

В обратном бы случае, по мнению юриста, если бы Порошенко не намеревался обмануть европейских коллег, ничего не мешало ему, как формальному автору законопроекта, внести новый на замену предыдущего.

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"Такая процедура является стандартной для случаев, когда ты не имеешь намерений лжи и дешевого блефа", — уверен Портнов.