Тренд дня: ракеты РФ и американские джавелины для Украины

Оксана Максимова, РИА Новости Украина
В России заявили о новейших видах стратегического вооружения, поступивших в распоряжение страны. Как заявил президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, в состав стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты для подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей". Он добавил, что в РФ создана система "Авангард", способная совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность, на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз.
По его словам, Москва также начала разработку особых стратегических вооружений, не использующих баллистическую траекторию полета, и поэтому неуязвимых для систем противоракетной обороны. В послании Путин продемонстрировал кадры испытаний ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком, показал действие российской ракеты с ядерной энергоустановкой и комплекса "Сармат".
В Белом доме в ответ заявили, что выступление Путина подтвердило, что Россия разрабатывает "дестабилизирующие" оружейные системы в нарушение существующих обязательств, но с ядерным арсеналом США "ничто не сравнится".
Политический аналитик Дмитрий Корнейчук считает, что Госдеп США формально одобрил продажу Украине "джавелинов" в ответ на заявление Путина о новой ядерной ракете, способной обойти американские ПРО. Все это, по его мнению, согласовано в рамках "Большой сделки" и имеет взаимную выгоду.
"С Россией все понятно. Раз Путин идет на выборы "ястребом", то надо попугать "плохих американцев". А заодно показать россиянам, что американцы теперь нас боятся. Со своей стороны, выгоду имеет Трамп. Первое — имитация Путиным "ястреба" позволяет Трампу показать демократам, что никакого "договорняка" с Москвой якобы нет. Дескать, иначе бы Путин не грозил нам ракетой", — написал Корнейчук в Facebook.
Путин-"ястреб" позволяет Трампу пояснить американскому обществу, почему надо договариваться с Россией, уточнил Корнейчук.
"Мол, иначе мы перейдем в стадию реальной "холодной войны". У Путина же новая ракета! Третье — новая российская ракета является потенциальной угрозой для США, поэтому надо срочно выделять десятки и десятки миллиардов на армию. Лоббисты ВПК, связанные с республиканцами, могут быть довольны.
Четвертое — "джавелины" для Украины (пока на словах) должны показать тем же демократам, что Трамп не балуется с Путиным. В общем и целом, "Большая сделка" работает. Но пока выборы президента в России — конкретные результаты показать нельзя. Сейчас время активного шоу", — резюмировал Корнейчук.
Киевский журналист Вячеслав Чечило напомнил, что любое оружие страшно лишь тогда, когда никто не сомневается в готовности его применить, как в случае с КНДР.
"А пока вместо этой готовности стыдливое "ихтамнет" и бесстыдное "ЧВК" — это все как-то не очень страшно. Скорее, раздражает и дает кое-кому за океаном козыри для раздувания "российской угрозы", — выразил мнение журналист.
Он отметил, что с оружием у России и до выступления Путина было все в порядке.
"И без вундервафе. Вот с осмысленной международной политикой куда хуже", — резюмировал Чечило.
Главред интернет-издания "Таймер" Юрий Ткачев в свою очередь выразил мнение, что если новая ракета действительно существует и обладает озвученными характеристиками, это не увеличивает, а уменьшает вероятность ядерной войны.
"Дело в том, что Россия вряд ли станет инциатором такого конфликта: слишком большая территория, слишком слабая система ПРО, слишком близко расположены военные базы, с которых будет наноситься ответный удар. То есть, в Кремле не могут не понимать: нажать на красную кнопку — значит подписать приговор где-то так 70% населения и примерно всей промышленности. Это ещё со времён СССР так, который подписал декларацию о том, что никогда не применит ЯО первым. Не из человеколюбия — просто потому, что были понятны последствия", — прокомментировал Ткачев.
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У США, как уточнил журналист, потенциальные места запусков ракет противника от страны более удалены, и в теории эти ракеты можно попробовать перехватить — если не все, то хотя бы заметную часть.
Наряду с этим, как напомнил журналист, ядерную войну выиграть нельзя.
"Однако только то, что ядерную войну нельзя выиграть, до сих пор наш земной шарик от неё защищало. И если кто-то сможет разбомбить другого, будучи в состоянии защититься от ответного удара (или думая, что в состоянии от него защитаться), то уверяю вас, Третья мировая станет делом ближайшего времени. И вот-с, пресловутая путинская ракета с ядерным приводом как раз и пенетрирует концепцию ПРО как таковую. Появление таких ракет будет означать, что ядерную войну нельзя будет выиграть никогда, никак, даже в сугубой теории. А это значит, что ядерное оружие навсегда останется фактором сдерживания, и только", — подытожил Ткачев.
Как пояснила политический эксперт Елена Дьяченко, в проголосованном документе в подсудность Антикоррупционного суда не входит важная часть подследственных НАБУ уголовных производств относительно преступлений предусмотренных статьями УК 206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия), 209 (легализация доходов полученных преступным путем), 210 (нецелевое использование бюджетных средств), 211 (принятие нормативно-правовых актов, уменьшающих доходы бюджета).
"Надо полагать, это и есть содержание деятельности текущей власти, которое они не хотят отдавать новому подконтрольному Госдепу суду", — выразила мнение Дьяченко.
"Дальнейшие события будут разворачиваться примерно так: ко второму чтению, которое будет максимально затягиваться, депутаты не смогут найти 226 голосов для имплементации международных рекомендаций. Президент покажет, что делал всё, что мог, но депутаты не дали голосов, а в будущем он будет опять пробовать это исправить, но у него к сожалению ничего не получилось. Так можно докосить до президентских выборов через 10 месяцев", — спрогнозировал Портнов.
В обратном бы случае, по мнению юриста, если бы Порошенко не намеревался обмануть европейских коллег, ничего не мешало ему, как формальному автору законопроекта, внести новый на замену предыдущего.
"Такая процедура является стандартной для случаев, когда ты не имеешь намерений лжи и дешевого блефа", — уверен Портнов.