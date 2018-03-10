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    Следственный комитет РФ

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 144
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    Следственный комитет РФ
    В Барнауле пьяные школьницы жестоко избили сверстницу и выложили видео в сеть
    05:39 10.03.2018
    524
    По информации Следственного комитета РФ по Алтайскому краю, по факту избиения школьницы начата доследственная проверка, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
    В Крыму из-за поломки лифта погибли женщина и ребенок
    Женщина и ребенок погибли в Симферополе из-за поломки лифта
    16:45 02.03.2018
    338
    Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после гибели женщины с ребенком в лифте в симферопольской многоэтажке.
    Оператор Первого канала Анатолий Клян. Архивное фото
    В России обвинили подполковника ВСУ в убийстве телеоператора
    10:50 27.02.2018
    429Донбасс: новое перемирие
    Подполковнику предъявили обвинение в "организации убийства лица в связи с осуществлением им служебной деятельности, совершенного общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору, по мотивам политической ненависти".
    Озеро Байкал
    Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на озеро Байкал
    06:12 17.07.2017
    249
    По информации Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ, в воскресенье около 16.30 самолет Cessna-172R, принадлежащий частному лицу, совершил жесткую посадку в районе острова Ольхон на поверхность Байкала.
    Ураган в Москве
    Разрушительный ураган в Москве, количество жертв растет 
    18:47 29.05.2017
    1156Суперштормы накрыли Европу
    Восемь человек погибли в результате урагана в Москве и области, число пострадавших уточняется, сообщила в понедельник официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
    Следственный комитет РФ
    В России возбудили новые дела по обстрелам в Донбассе
    09:47 12.05.2017
    713Создание "Малороссии". Конец войне?.
    По данным российского Следственного комитета, возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).
    Сотрудники Следственного комитета России (СКР) на месте взрыва у школы в Ростове-на-Дону
    Причиной взрыва в Ростове стала ревность
    11:04 07.04.2017
    234
    Как установило следствие, подозреваемый оставил самодельное взрывное устройство, замаскированное под фонарик. С пострадавшим у него "были длительные неприязненные отношения на почве ревности к женщине".
    Взрыв в метро Санкт-Петербурга
    Восемь человек задержаны в рамках дела о теракте в метро Санкт-Петербурга
    20:37 06.04.2017
    362Взрыв в Санкт-Петербурге
    По словам представителя Следственного комитета РФ Светланы Петренко, задержаны Сейфулла Хакимов, Ибрагибжон Ерматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Шохиста Каримова и Содик Ортиков.
    Теракт в метро Санкт-Петербурга. Инфографика
    Удар в спину. Теракт в метро Петербурга 
    20:21 03.04.2017
    1920Взрыв в Санкт-Петербурге
    По предварительным данным Национального антитеррористического комитета, "в результате взрыва в Санкт-Петербургском метро погибли 10 человек, получили ранения, в том числе тяжкие, более 20 человек".
    Экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев
    Экс-депутат Госдумы Пономарев готов дать показания СК РФ по делу Вороненкова
    18:51 31.03.2017
    324Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование
    Экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев заявил, что допрос может быть проведен через запрос Следственного комитета РФ в Генеральную прокуратуру Украины.
    Вертолет
    На Алтае потерпел крушение вертолет Robinson - СК РФ
    19:40 12.02.2017
    241
    По факту крушения вертолета Западно-Сибирским следственным управлением на транспорте СК России проводится доследственная проверка. Вертолет принадлежал авиакомпании "Алтай Авиа".
    У входа в здание Следственного комитета РФ
    В Москве подозреваемый в убийстве ранил полицейских и застрелился - СК РФ
    20:49 08.01.2017
    312
    Согласно информации, криминалисты работают на месте происшествия, устанавливают все обстоятельства преступления. Следствием отрабатываются различные версии преступления.
    ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе
    Водители автобуса и грузовика, попавшие в ДТП в ХМАО, задержаны
    05:31 05.12.2016
    395Смертельное ДТП в Ханты-Мансийском АО
    По информации Следственного комитета РФ, на допросе водитель автобуса и водитель грузовика, с которым произошло первое столкновение автобуса, дали противоречивые показания о местонахождении машин в момент ДТП.
    У входа в здание Следственного комитета РФ
    Следком РФ заочно предъявил обвинения двум командирам ВСУ
    08:41 08.11.2016
    505
    Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинения двум командирам подразделений Вооруженных сил Украины - подполковникам Василию Зубаничу и Михаилу Прокопиву.
    Патрульный катер пограничного управления ФСБ России. Архивное фото
    Два российских пограничника пострадали при задержании судна КНДР
    05:10 17.10.2016
    269
    По информации Дальневосточного следственного управления на транспорте РФ, одному из пострадавших пограничников причинены телесные повреждения в виде закрытого перелома кости правой стопы.
    У входа в здание Следственного комитета РФ
    Следователи организовали проверку по факту пожара на складе в Москве
    23:29 22.09.2016
    25Пожар в Москве. Гибель спасателей
    По словам старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Москве Юлии Ивановой, ГСУ СК России по Москве организовало процессуальную проверку по факту пожара в складском помещении по улице Амурской в Москве.
    Полиция РФ. Архивное фото
    В результате стрельбы в Екатеринбурге ранены шесть человек
    23:53 03.09.2016
    474
    Следствие возбудило уголовное дело по факту стрельбы в Екатеринбурге, в результате которой, по предварительным данным, были ранены шесть человек, сообщает следственное управление СК РФ по Свердловской области.
    Массовая драка на Хованском кладбище в Москве. Архивное фото
    Суд арестовал 9 человек по делу о массовой драке на Хованском кладбище
    23:57 16.05.2016
    60Пожар в Москве. Гибель спасателей
    В числе арестованных до 14 июля - бывший сотрудник патрульно-постовой службы ОМВД Москвы по району Хамовники Никита Мошенко. Его, как и многих других, следствие подозревает в хулиганстве.
    Скорая помощь в РФ
    В РФ на автобусной остановке прогремел взрыв, есть жертвы
    18:39 01.05.2016
    2965
    Согласно информации, 1 мая 2016 года трое жителей деревни Паша Волховского района Ленинградской области в ходе распития алкогольных напитков подорвали ручную гранату.
    Аэропорт Шереметьево
    Пьяный марокканец сломал нос полицейскому в московском аэропорту
    00:12 26.03.2016
    303
    По версии следствия, днем в пятницу подданный Марокко в состоянии алкогольного опьянения опоздал на самолет в аэропорту Шереметьево. После чего в транзитной зоне аэропорта он ударил кулаком по лицу полицейского.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Следственный комитет РФ
    В Барнауле пьяные школьницы жестоко избили сверстницу и выложили видео в сеть
    05:39 10.03.2018
    524
    По информации Следственного комитета РФ по Алтайскому краю, по факту избиения школьницы начата доследственная проверка, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
    Оператор Первого канала Анатолий Клян. Архивное фото
    В России обвинили подполковника ВСУ в убийстве телеоператора
    10:50 27.02.2018
    429
    Подполковнику предъявили обвинение в "организации убийства лица в связи с осуществлением им служебной деятельности, совершенного общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору, по мотивам политической ненависти".
    В Крыму из-за поломки лифта погибли женщина и ребенок
    Женщина и ребенок погибли в Симферополе из-за поломки лифта
    16:45 02.03.2018
    338
    Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после гибели женщины с ребенком в лифте в симферопольской многоэтажке.
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