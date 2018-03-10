Подполковнику предъявили обвинение в "организации убийства лица в связи с осуществлением им служебной деятельности, совершенного общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору, по мотивам политической ненависти".
По информации Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ, в воскресенье около 16.30 самолет Cessna-172R, принадлежащий частному лицу, совершил жесткую посадку в районе острова Ольхон на поверхность Байкала.
Как установило следствие, подозреваемый оставил самодельное взрывное устройство, замаскированное под фонарик. С пострадавшим у него "были длительные неприязненные отношения на почве ревности к женщине".
По информации Следственного комитета РФ, на допросе водитель автобуса и водитель грузовика, с которым произошло первое столкновение автобуса, дали противоречивые показания о местонахождении машин в момент ДТП.
По словам старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Москве Юлии Ивановой, ГСУ СК России по Москве организовало процессуальную проверку по факту пожара в складском помещении по улице Амурской в Москве.
Следствие возбудило уголовное дело по факту стрельбы в Екатеринбурге, в результате которой, по предварительным данным, были ранены шесть человек, сообщает следственное управление СК РФ по Свердловской области.
По версии следствия, днем в пятницу подданный Марокко в состоянии алкогольного опьянения опоздал на самолет в аэропорту Шереметьево. После чего в транзитной зоне аэропорта он ударил кулаком по лицу полицейского.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Подполковнику предъявили обвинение в "организации убийства лица в связи с осуществлением им служебной деятельности, совершенного общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору, по мотивам политической ненависти".