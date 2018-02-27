наверх
27.02.201817:02
Курсы валют НБУ
  • USD27.01+ 0.02
  • EUR33.27+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В винницком торговом центре рухнул лифт с людьми - СМИ

    (обновлено: )65031
    Лифт, в котором было шесть рабочих, упал утром в винницком торговом центре Sky Park. По данным местного издания, он опускался нормально с пятого этажа, а со второго - началось падение.
    Не работающий лифт
    vinnitsaok.com.ua

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Лифт с шестью рабочими упал утром во вторник в винницком торговом центре Sky Park, никто не пострадал, сообщает местное издание "Винница ОК". 

    Уборка урожая. Архивное фото
    REUTERS Eduard Korniyenko
    Из Винницы: как область торгует с Германией и Россией

    Инцидент произошел около 9:00.

    "Упал лифт, в котором было шесть человек. Все — рабочие, которые завершают ремонт в центре "Документ" на пятом этаже здания. (…) Лифт опускался нормально с 5-го этажа, а со второго — началось падение", — говорится в сообщении.

    Работники офисов, которые пришли на работу, были вынуждены подниматься в кабинеты пешком до восьмого этажа, так как не работал ни один из двух лифтов. Один заработал лишь с 11:00.

    В конце прошлого года пожилая женщина погибла, упав в шахту лифта во Львовской областной детской клинической больнице "Охматдет".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Андрей Парубий
    Рада и столкновения: досрочные выборы?
    Масштабный снегопад во Львове
    Морозы атакуют: Украина в эпицентре непогоды
    Медуниверситет им. Богомольца
    Забастовка в университете Богомольца: чего хотят медики?
    Техника ВСУ в Мариупольском направлении
    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие