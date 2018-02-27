В винницком торговом центре рухнул лифт с людьми - СМИ

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Лифт с шестью рабочими упал утром во вторник в винницком торговом центре Sky Park, никто не пострадал, сообщает местное издание "Винница ОК".

Инцидент произошел около 9:00.

"Упал лифт, в котором было шесть человек. Все — рабочие, которые завершают ремонт в центре "Документ" на пятом этаже здания. (…) Лифт опускался нормально с 5-го этажа, а со второго — началось падение", — говорится в сообщении.

Работники офисов, которые пришли на работу, были вынуждены подниматься в кабинеты пешком до восьмого этажа, так как не работал ни один из двух лифтов. Один заработал лишь с 11:00.

В конце прошлого года пожилая женщина погибла, упав в шахту лифта во Львовской областной детской клинической больнице "Охматдет".