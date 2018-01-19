наверх
19.01.201812:26
Курсы валют НБУ
  • USD28.78+ 0.11
  • EUR35.21+ 0.23
Рубрики
Ещё
    Киев

    "Будешь орать - убью". В Киеве произошло шокирующее нападение в лифте

    (обновлено: )83029
    Мужчина зашел в лифт за девушкой, после чего набросился на нее и стал душить. После просьб жертвы прекратить издевательства, нападающий стал рыдать и извиняться.
    Неизвестный напал на девушку в лифте
    Фото со страницы "Киев Оперативный" в Facebook

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. В Киеве в Деснянском районе на девушку в лифте напал неизвестный мужчина и пытался задушить. Об этом сообщает "Киев оперативный" на странице в Facebook.

    "16 января в 11:30 на ул. Бальзака, 14 на меня напала неизвестная особь, внешне похож на мужчину. Он зашел за мной в лифт, а когда дверь закрылась, он зажал кнопку "стоп" и набросился на меня", — рассказала пострадавшая.

    Мужчина завалил девушку на пол, сел сверху и стал душить.

    Фото со страницы "Киев Оперативный" в Facebook
    Неизвестный напал на девушку в лифте

    "Я пыталась вырваться и кричать, но он схватил меня за глотку и шептал на ухо: будешь орать — убью. В один из моментов, я поняла, что уже почти задохнулась. В этот момент он ослабил хватку. Я хрипела, плакала, просила, чтобы не убивал, у меня ведь есть маленькие дети", — подчеркнула она.

    В ответ на просьбы злоумышленник стал рыдать, извинялся и попросил с ним поговорить.

    Он повез девушку на 18-й этаж, там предложил пойти на лестничную клетку.

    "Когда я отказала, он сказал, что сейчас сбросится, что я похожа на его девушку, с которой он встречался пять лет, и она его бросила. Именно поэтому он решил меня убить", — уточнила пострадавшая.

    Затем она сказала, что ей нужно пойти умыть лицо от крови и пообещала вернуться.

    "Он меня отпустил и сказал, что будет ждать 10 минут. Полиция его упустила, хотя он сидел в доме два часа", — отметила киевлянка.

    В начале января в Днепре мужчина напал с ножом на банкомат.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Алексей Якубин
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
    Глава НБУ Валерия Гонтарева и Яков Смолий на пресс-конференции в Киеве
    Перестановки в НБУ: что изменится после ухода Гонтаревой?
    ГСЧС спасли сотни машин
    ЧП государственного масштаба. Снегопад в Украине
    Ульяна Супрун выступает с трибуны Верховной Рады
    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших