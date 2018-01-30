В египетской больнице рухнул лифт, погибли 7 человек

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. В больнице города Банха в Египте с высоты седьмого этажа упал перегруженный лифт, в реузльтате чего погибли семь человек, пострадали четверо, сообщает новостной портал "Йоум7".

Читайте также: Ивано-Франковск: вандализм в лифтах доводит до больших бед

По имеющейся информации, инцидент произошел в хирургическом отделении университетской больницы Банхи в часы посещения. В лифте находились родственники пациентов отделения.

Сообщается, что лифт упал из-за перегрузки.

Напомним, пожилая женщина погибла, упав в шахту лифта во Львовской областной детской клинической больнице "Охматдет".