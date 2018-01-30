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    В египетской больнице рухнул лифт, погибли 7 человек

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    Инцидент произошел в хирургическом отделении университетской больницы Банхи в часы посещения. В лифте находились родственники пациентов отделения.
    Лифт
    "Новости 7 канал Одесса"

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. В больнице города Банха в Египте с высоты седьмого этажа упал перегруженный лифт, в реузльтате чего погибли семь человек, пострадали четверо, сообщает новостной портал "Йоум7".

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    По имеющейся информации, инцидент произошел в хирургическом отделении университетской больницы Банхи в часы посещения. В лифте находились родственники пациентов отделения.

    Сообщается, что лифт упал из-за перегрузки.

    Напомним, пожилая женщина погибла, упав в шахту лифта во Львовской областной детской клинической больнице "Охматдет".

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