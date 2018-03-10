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    Андрей Лозовой

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
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    Андрей Лозовой
    "Радикал" Лозовой подал в суд на Луценко
    15:20 22.05.2017
    357
    Как сообщил Андрей Лозовой, он подал иск в отношении генерального прокурора Юрия Луценко "за распространение неправдивой информации", которая вредит деловой репутации народного избранника.
    Олег Ляшко
    Обыск у Ляшко: спецназ ошибся адресом - нардеп
    09:40 21.06.2016
    531Украина - буревестник революций. Годовщины
    По словам нардепа Андрея Лозового, к дому Олега Ляшко утром прибыли сотрудники ГПУ вместе со спецназом, после чего собирались выламывать двери, чтобы попасть в дом.
    Полиция Украины. Архивное фото
    Депутат Рады заявил об угрозах в свой адрес - полиция
    21:23 30.01.2016
    380
    Согласно информации, обращение депутата Верховной Рады Андрея Лозового зарегистрировано. Проверка поручена подразделениям внутренней безопасности и уголовного розыска НПУ.
    Обстрел авто нардепа от РПЛ Рыбалки
    В Радикальной партии заявили о покушении на убийство нардепа Рыбалки
    22:20 14.01.2016
    250
    Как заявил народный депутат от Радикальной партии Лозовой, покушение произошло на улице Старонаводницкой в Печерсокм районе Киева. Жизни Рыбалки ничего не угрожает.
    Потасовка в зале Печерского райсуда Киева, 4 ноября 2015 г
    Потасовка в Печерском райсуде Киева 
    16:42 04.11.2015
    351
    В зале заседаний Печерского райсуда произошли беспорядки после слушаний по жалобе адвокатов Геннадия Корбана на его повторное задержание. В центре столкновений оказался прокурор Александр Голинченко.
    Олег Ляшко организовывает тарифный Майдан под стенами Кабмина
    Участники "тарифного Майдана" установили палатки под Кабмином - нардеп
    15:12 20.10.2015
    2614Протесты. Профсоюзы шумели в Киеве
    По словам Ляшко, депутаты ранее инициировали внеочередное заседание Рады с требованием снизить тарифы, однако это требование игнорируется. Поэтому и организована бессрочная акция.
    Суд по делу Игоря Мосийчука
    Мосийчук возглавит "Радикальную партию" на выборах в Киевсовет
    00:31 25.09.2015
    192Избирательная кампания по местным выборам
    Нардеп от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук был арестован 17 сентября после демонстрации в Верховной Раде видео, представленного генеральным прокурором Виктором Шокиным.
    Олег Ляшко и Андрей Лозовой на заседании суда по делу Игоря Мосийчука
    Мосийчук, Ляшко и Лозовой в Печерском райсуде 
    17:07 18.09.2015
    640Политическая коррупция в Раде. Дело Мосийчука
    Поддержать Игоря Мосийчука во время избрания меры пресечения пришли лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко и его однопартиец Андрей Лозовой.
    Игорь Мосийчук в Раде 17 сентября 2015 года
    Мосийчука в ГПУ не допрашивали, а доставили в изолятор СБУ - нардеп
    01:08 18.09.2015
    365Политическая коррупция в Раде. Дело Мосийчука
    Как заявил соратник Мосийчука по фракции Андрей Лозовой, его продержат в изоляторе до утра пятницы. Планируется, что в 9.00 начнется судебное заседание по избранию Мосийчуку меры пресечения.
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    ГПУ отозвала из ВР запрос на привлечение нардепа Лозового к ответственности
    16:23 02.09.2015
    103Дело Ефремова. Первый пошел?
    Представление на дачу согласия на привлечение к ответственности депутата Лозового генеральной прокуратурой отозвано, сообщил первый замглавы парламентского комитета по регламенту Павел Пинзеник.
    Игорь Марков. Архивное фото
    Суд в Италии разрешил перевести Маркова под домашний арест
    19:52 21.08.2015
    1062Экс-нардеп Марков: итальянский узник
    Как сообщил в пятницу депутат Верховной Рады Андрей Лозовой, "суд Генуи изменил по требованию защиты меру пресечения Игорю Маркову - с содержания под стражей на домашний арест с электронным браслетом"
    Драка в Верховной Раде 14 июля 2015 года
    Бульдог Петрович и другие политические авантюристы-радикалы
    15:20 29.07.2015
    688
    Казалось бы, уж если про Олега Ляшко какой-либо опус сочинить, то материала хоть отбавляй. Человек постоянно в центре внимания, что ни скандал, то Ляшко, что ни намек на скандал - так радикалы!
    Виктор Янукович
    Януковича осудят заочно, а Савченко будут вызволять из тюрьмы
    12:39 29.07.2015
    543Дело Майдана поссорило Луценко и Горбатюка
    Генпрокуратура дала понять, что в ведомстве идет процесс внутреннего самоочищения, и отчиталась перед общественностью о некоторых результатах работы. Самые громкие дела – о Викторе Януковиче и Надежде Савченко.
    Брифинг генерального прокурора Виктора Шокина
    Брифинг Шокина: отставка заместителя и лишение депутатов неприкосновенности 
    18:16 28.07.2015
    383Дело Ефремова. Первый пошел?
    Генеральный прокурор Украины провел брифинг, в ходе которого рассказал о расследовании дел против бывших руководителей Украины. Также Шокин намерен подать в Раду представление об уголовном преследовании депутата Лозового.
    Виктор Шокин. Архивное фото
    Шокин намерен лишить Лозового неприкосновенности
    14:50 28.07.2015
    216Чернигов, 205 округ: итоги
    По данным генпрокурора, в связи с тем, что Лозовой совершил в городе Чернигов недавно - избив эпатажного журналиста, кандидата в депутаты Алексея Дурнева.
    Голосование в Чернигове
    Выборы в Чернигове: "циничные барыги", нападения, страх и усталость людей
    21:04 26.07.2015
    812Чернигов, 205 округ: итоги
    Промежуточные выборы в 205-м избирательном округе стали "общенациональным шоу". По мнению экспертов, это репетиция, отработка технологий, которые будут использованы на местных выборах.
    Геннадий Корбан и Анатолий Матвиенко в день выборов в Чернигове
    Десант политиков в день выборов в Чернигове 
    16:55 26.07.2015
    255Чернигов, 205 округ: итоги
    В Чернигове с многочисленными нарушениями проходят довыборы в Раду на округе №205. В город, кроме кандидатов, прибыл десант политиков от разных партий.
    На избирательный участок в Чернигове прибыл Филатов и батальон Кировоград
    На избирательный участок в Чернигове прибыл Филатов и батальон "Кировоград"
    16:48 26.07.2015
    627Чернигов, 205 округ: итоги
    Пребывание нардепов на участке противоречит закону Украины "О выборах народных депутатов Украины". По требованию народных депутатов председатель комиссии открыла комнату, где находится сейф с бланками протоколов.
    Генеральная прокуратура Украины
    Группа нардепов в среду будет пикетировать Генпрокуратуру
    01:02 22.07.2015
    489Дело Ефремова. Первый пошел?
    По словам "радикала" Андрея Лозового, в митинге под Генеральной прокуратурой примут участие народные депутаты Олег Ляшко, Игорь Мосийчук, Борис Филатов, Антон Геращенко, Егор Соболев и другие.
    Алексей Дурнев в Чернигове
    Драка в Чернигове. Почему радикалы невзлюбили "Морковку" Дурнева
    16:51 21.07.2015
    7582Чернигов, 205 округ: итоги
    Известного украинского шоумена, телеведущего, кандидата в депутаты по скандальному 205 округу Алексея Дурнева жестоко избили депутаты из "Радикальной партии". Инцидент произошел перед началом пресс-конференции главы "РП" Ляшко.
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