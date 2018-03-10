Генпрокуратура дала понять, что в ведомстве идет процесс внутреннего самоочищения, и отчиталась перед общественностью о некоторых результатах работы. Самые громкие дела – о Викторе Януковиче и Надежде Савченко.
Генеральный прокурор Украины провел брифинг, в ходе которого рассказал о расследовании дел против бывших руководителей Украины. Также Шокин намерен подать в Раду представление об уголовном преследовании депутата Лозового.
Пребывание нардепов на участке противоречит закону Украины "О выборах народных депутатов Украины". По требованию народных депутатов председатель комиссии открыла комнату, где находится сейф с бланками протоколов.
Известного украинского шоумена, телеведущего, кандидата в депутаты по скандальному 205 округу Алексея Дурнева жестоко избили депутаты из "Радикальной партии". Инцидент произошел перед началом пресс-конференции главы "РП" Ляшко.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".