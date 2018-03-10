На данный момент текст проекта постановления "об увольнении Данилюка А.А. с должности министра финансов Украины за совершение коррупционных правонарушений", а также сопроводительные документы к нему отсутствуют на сайте парламента.
Доктор юридических наук Даниил Гетьманцев заявил, что за падение госприбыли с проведения лотерей должна ответить когорта чиновников Минфина, которая осталась еще со времен Азарова и блокирует выдачу лицензий операторам.
Из тринадцати авторов закона о признании коммунистического тоталитарный режима 1917-1991 годов преступным, действительно пострадавшим от советской власти можно считать только отсидевшего 31 год сына командира УПА Романа Шухевича Юрия-Богдана.
В 11.00 состоялся VІІ внеочередной съезд Радикальной партии. На съезде были представлены конституционные инициативы партии, рассмотрены вопросы дальнейшего участия партии в правящей коалиции и другие вопросы.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".