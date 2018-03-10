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    Виктор Вовк

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Александр Данилюк. Архивное фото
    В Раде зарегистрирован законопроект об увольнении главы Минфина
    17:04 06.05.2016
    766"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    На данный момент текст проекта постановления "об увольнении Данилюка А.А. с должности министра финансов Украины за совершение коррупционных правонарушений", а также сопроводительные документы к нему отсутствуют на сайте парламента.
    Киоск по продаже лотерейных билетов
    Крупный выигрыш. Лотерейный рынок Украины подгоняют под американцев
    10:58 27.04.2016
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    Доктор юридических наук Даниил Гетьманцев заявил, что за падение госприбыли с проведения лотерей должна ответить когорта чиновников Минфина, которая осталась еще со времен Азарова и блокирует выдачу лицензий операторам.
    Верховная Рада
    Славное советское прошлое авторов закона о декоммунизации
    17:22 10.04.2015
    4321День Победы. Ветераны ВОВ - ветераны ОУН-УПА
    Из тринадцати авторов закона о признании коммунистического тоталитарный режима 1917-1991 годов преступным, действительно пострадавшим от советской власти можно считать только отсидевшего 31 год сына командира УПА Романа Шухевича Юрия-Богдана.
    Съезд Радикальной партии 15 марта 2015 года
    Съезд Радикальной партии в Киеве 
    16:30 15.03.2015
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    В 11.00 состоялся VІІ внеочередной съезд Радикальной партии. На съезде были представлены конституционные инициативы партии, рассмотрены вопросы дальнейшего участия партии в правящей коалиции и другие вопросы.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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