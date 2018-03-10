С предложением объявить траур в связи с трагедий выступил глава парламентской фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко. некоторые из пользователей соцсетей предположили, что скандальный политик просто "пиарится на трагедии".
Не успел утихнуть скандал вокруг поездки президента на Мальдивы, как масла в огонь подлил отдохнувший на Сейшелах генпрокурор Луценко. По подсчетам журналистов, вояж ему обошелся как минимум в 50 тысяч евро, но сам Луценко уверяет: отдыхал без излишеств и за счет сына.
Едва ли можно найти кого-либо из украинских политиков и высокопоставленных чиновников, которые бы отказывали себе в поездках за границу. Особенно, если это отпуск или командировка, оплачиваемая принимающей стороной или средствами налогоплательщиков.
Парламентарии планируют поставить воровство металлолома гражданами Украины на поток. Это, по их мнению, приведет к наполнению бюджета и выведению рынка из тени. Но, на самом деле, может сделать еще хуже.
Известные своим усердным "трудоголизмом" украинские политики и чиновники всегда не против хорошо отдохнуть. При чем летний отдых в Кирилловке или на Арабатской стрелке или зимние отечественные санатории, конечно же, не для них.
Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что нардеп Игорь Попов, чей сын обвиняется в вооруженном нападении на магазин, "откровенно и цинично врет журналистам о том, почему он не сложил депутатский мандат".
Лидер парламентской фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко задекларировал выигрыш в Украинской национальной лотереи на общую сумму в 571,045 гривен. Антикоррупционные органы уже заинтересовались везением нардепа.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
С предложением объявить траур в связи с трагедий выступил глава парламентской фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко. некоторые из пользователей соцсетей предположили, что скандальный политик просто "пиарится на трагедии".
Во вторник в ходе парламентского заседания нардеп от "Радикальной партии", сын командующего УПА Юрий Шухевич, должен был объявить с трибуны Рады об импичменте президенту, однако ему помешал лидер "радикалов" Олег Ляшко.
В понедельник, 14 ноября, в ходе согласительного совета в Верховной Раде произошла потасовка между сопредседателем фракции "Оппозиционный блок" Юрием Бойко и лидером фракции Радикальной партии Олегом Ляшко.
Народные депутаты от фракции "Радикальная партия" в пятницу утром внесли в сессионный зал три раскладушки и установили их рядом с президиумом парламента. Часть депутатов продолжила блокировать трибуну.
Активисты акции с требованием удешевления стоимости коммунальных услуг расширили территорию своей акции к зданию Верховной Рады. В Мариинском парке возле здания парламента поставили две военные палатки.
Апелляционный суд Киева перенес на 13 октября рассмотрение жалобы защиты депутата Верховной Рады от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука на избрание ему меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщил в четверг судья Александр Бець в ходе судебного заседания.
В четверг возле Верховной Рады прошел пикет против главы Радикальной партии Украины Олега Ляшко. Несколько десятков пенсионеров держали в руках плакаты, на которых осуждались однополые браки и деятельность нардепа Ляшко.
В 11.00 состоялся VІІ внеочередной съезд Радикальной партии. На съезде были представлены конституционные инициативы партии, рассмотрены вопросы дальнейшего участия партии в правящей коалиции и другие вопросы.
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов назвала лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко "чихуахуа", "бобиком" и "балаболом".
Глава САП также заявил, что Ляшко манипулирует фактами. По словам Холодницкого, в отношении лидера "Радикальной партии" нет открытых уголовных производств, есть только дело по факту возможного незаконного обогащения.
Лидер "Радикальной партии" Украины Олег Ляшко сравнил президента страны Петра Порошенко с героем мультфильма "Чипполино" "Сеньором Помидором", политик сделал это из-за введения абонентской платы за газ для населения.
Участники мероприятий, посвященных памяти Героев Небесной сотни, освистали народного депутата и лидера "Радикальной партии" Олег Ляшко, а также его коллеги по фракции Игоря Мосийчука. Инцидент произошел в центре Киева.
Лидер фракции "Радикальной партии" в Верховной Раде Олег Ляшко не поддержал идею блокады неподконтрольной территории Донбасса. По его словам, Донбасс - это часть Украины, в которой живут его родственники.
Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что Юлия Тимошенко ведет антигосударственную деятельность в интересах Российской Федерации. Он также крайне эмоционально прокомментировал инцидент с нардепом Юрием Шухевичем.
Во вторник в ходе парламентского заседания нардеп от "Радикальной партии", сын командующего УПА Юрий Шухевич должен был объявить с трибуны Рады об импичменте президенту, однако ему помешал лидер "радикалов" Олег Ляшко.
Лидер парламентской фракции "Радикальная партия" Олег Ляшко заявил, что будет блокировать трибуну до тех пор, пока власти не выполнят все требования. При этом он извинился перед коллегами за такие действия.
Глава парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП) Юрий Луценко заявил, что премьер-министр Арсений Яценюк не имеет голосов для принятия законов в Раде из-за позиции "Радикальной партии" по отношению к деятельности правительства.
Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил в четверг, что политическая сила не будет "покрывать" своего депутата парламента Украины Игоря Мосийчука, арест которого одобрила, если он действительно в чем-то виноват.
Парламент на заседании в четверг направил президентский проект изменений в Конституцию по децентрализации власти на экспертизу в Конституционный суд страны. Как проходили дебаты по поводу изменений смотрите на видео.
Народные депутаты во время заседания Верховной Рады устроили небольшую потасовку после заявления лидера Радикальной партии Олега Ляшко о необходимости снятия депутатской неприкосновенности с нардепа Сергея Дунаева за государственную измену.