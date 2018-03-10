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    Олег Ляшко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 497
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    На месте происшествия в Бердичеве
    Порошенко просят объявить траур в связи с гибелью 8 человек в Бердичеве
    23:33 05.03.2018
    1929
    С предложением объявить траур в связи с трагедий выступил глава парламентской фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко. некоторые из пользователей соцсетей предположили, что скандальный политик просто "пиарится на трагедии".
    Последний рабочий день Валерии Гонтаревой на посту главы НБУ
    Поровну не делится. Судьба НБУ в руках нардепов
    16:59 04.03.2018
    418Перестановки в НБУ: что изменится после ухода Гонтаревой?
    О неспособности Верховной Рады в любых, даже самых рядовых вопросах впору слагать анекдоты. Желание поиметь выгоду всегда и везде уже не впервые делает работу парламента невозможной.
    Ляшко танцует с женой
    Ляшко, жена и собака. Семейный танец политика взорвал сеть 
    14:28 02.03.2018
    646
    Лидер Радикальной партии Олег Ляшко опубликовал на своей странице в Facebook видео романтичного танца с женой под обидчивый взгляд собаки.
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Выезд Гужвы из Украины назвали "предательством спецслужб"
    10:10 01.02.2018
    1641Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    По мнению главы "радикалов", выезд Игоря Гужвы в Австрию является "очень серьезным провалом" украинских спецслужб. При этом Ляшко назвал главреда "Страны" "ценным вражеским агентом".
    Виллы на Сейшельских островах, арендованные семьей Луценко
    Мальдивы, Сейшелы... весь мир у ног богатых политиков беднейшей страны
    17:38 31.01.2018
    4107
    Не успел утихнуть скандал вокруг поездки президента на Мальдивы, как масла в огонь подлил отдохнувший на Сейшелах генпрокурор Луценко. По подсчетам журналистов, вояж ему обошелся как минимум в 50 тысяч евро, но сам Луценко уверяет: отдыхал без излишеств и за счет сына.
    Гривны, купюры
    Резиновый бюджет. Заграничные вояжи малоимущих чиновников
    11:28 29.01.2018
    1109Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Едва ли можно найти кого-либо из украинских политиков и высокопоставленных чиновников, которые бы отказывали себе в поездках за границу. Особенно, если это отпуск или командировка, оплачиваемая принимающей стороной или средствами налогоплательщиков.
    Двое жителей Днепра распилили памятник для сдачи на металлолом. Архивное фото
    Легкий тяжелый металл. От сдачи лома пострадают все!
    14:57 28.01.2018
    3760
    Парламентарии планируют поставить воровство металлолома гражданами Украины на поток. Это, по их мнению, приведет к наполнению бюджета и выведению рынка из тени. Но, на самом деле, может сделать еще хуже.
    Илья Кива, Крещение 19 января 2018 года
    Ляшко в полотенце и рычащий Кива: как депутаты и звезды провели Крещение 
    16:47 19.01.2018
    2090
    Крещение дает украинским политикам хороший повод для PR и саморекламы. Представители практически всех политических сил Украины публично купаются в проруби и публикуют свои фото в плавках.
    Олег Ляшко по ошибке назвал вице-премьера Коимпуш-Цицькадзе
    Ляшко перепутал фамилию вице-премьера и назвал ее Климпуш-Цицькадзе
    11:24 19.01.2018
    478
    Досадная оплошность произошла с лидером "Радикальной партии", когда он записывал прямое включение из Верховной Рады для телеканала "112 Украина".
    На лыжных трассах в горных Альпах
    Тут вам не Ворохта. Где с шиком и блеском отдохнули слуги народа?
    08:03 15.01.2018
    3771
    Известные своим усердным "трудоголизмом" украинские политики и чиновники всегда не против хорошо отдохнуть. При чем летний отдых в Кирилловке или на Арабатской стрелке или зимние отечественные санатории, конечно же, не для них.
    Олег Ляшко. Архивное фото
    "Радикальные" разборки. Ляшко "наехал" на Попова из-за мандата
    00:48 11.01.2018
    454
    Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что нардеп Игорь Попов, чей сын обвиняется в вооруженном нападении на магазин, "откровенно и цинично врет журналистам о том, почему он не сложил депутатский мандат".
    Поцелуй Олега Ляшко и Юрия Сухина
    Олег Ляшко опубликовал фото поцелуя с мужчиной
    09:47 10.01.2018
    910
    Известный политик поздравил в Instagram своего кума и друга - Юрия Сухина. Ляшко посвятил ему откровенный пост с пожеланиями и благодарностью.
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    Генпрокуратура закрыла дела шести депутатов Рады
    14:39 15.12.2017
    1083Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    По информации пресс-службы ГПУ, дела закрыты в отношении нардепов Владимира Бандурова, Станислава Березкина, Андрея Журжия, Олега Ляшко, Александра Урбанского и Виталия Хомутынника.
    Олег Ляшко
    Ляшко отреагировал на скандальное поздравление нардепа в Нью-Йорке
    21:45 12.12.2017
    1305
    Как отметил Ляшко, Рыбалка сделал плохую рекламу команде политика, поздравив свою девушку видеобордом в центре Нью-Йорка.
    Ляшко на велосипеде
    "Дайте проехать!". Ляшко на велосипеде погонял гостей по ресторану 
    11:13 04.12.2017
    1529
    Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко в воскресенье отмечал 45-летие. Во время гуляний в ресторане нардепу подарили велосипед, после чего он сразу же решил на нем прокатиться по заведению.
    Олег Ляшко. Архивное фото
    Ляшко призвал Попова сложить депутатский мандат и заняться сыном
    23:34 29.11.2017
    307
    Лидер Радикальной партии заявил, что "искренне сочувствует своему коллеге Игорь Попову", однако считает, что тот в сложившейся ситуации "должен заняться воспитанием собственного сына".
    Андрей Парубий
    Андрей Парубий слетал с женой в Париж на "черную пятницу" - СМИ
    08:20 28.11.2017
    2621
    По данным СМИ, спикер Верховной Рады и его супруга провели уик-энд в столице Франции. Их поездка удачно совпала с «черной пятницей» - днем масштабных распродаж во всем мире.
    Следственные действия на месте взрыва
    Покушение на Мосийчука. Ляшко оплатил лишь 2 дня лечения пострадавшей
    01:55 18.11.2017
    338Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука
    Дочь Надежды Тарасенко, которая серьезно пострадал при взрыве в Соломенском районе Киева, заявила, что лидер "Радикальной партии Олег Ляшко выделил не ее лечение лишь 8 000 гривен.
    Олег Ляшко. Архивное фото
    НАБУ проверяет выигрыш Ляшко в лотерею
    10:59 28.10.2017
    470
    Декларацию председателя фракции Радикальной партии Олега Ляшко проверят в связи с сообщением о выигрыше им 571 тысяч гривен в лотерею.
    Олег Ляшко. Архивное фото
    Везучий случай. НАБУ заинтересовалось лотерейным выигрышем Ляшко
    00:32 28.10.2017
    561
    Лидер парламентской фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко задекларировал выигрыш в Украинской национальной лотереи на общую сумму в 571,045 гривен. Антикоррупционные органы уже заинтересовались везением нардепа.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    На месте происшествия в Бердичеве
    Порошенко просят объявить траур в связи с гибелью 8 человек в Бердичеве
    23:33 05.03.2018
    1929
    С предложением объявить траур в связи с трагедий выступил глава парламентской фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко. некоторые из пользователей соцсетей предположили, что скандальный политик просто "пиарится на трагедии".
    Ляшко танцует с женой
    Ляшко, жена и собака. Семейный танец политика взорвал сеть 
    14:28 02.03.2018
    646
    Лидер Радикальной партии Олег Ляшко опубликовал на своей странице в Facebook видео романтичного танца с женой под обидчивый взгляд собаки.
    Последний рабочий день Валерии Гонтаревой на посту главы НБУ
    Поровну не делится. Судьба НБУ в руках нардепов
    16:59 04.03.2018
    418
    О неспособности Верховной Рады в любых, даже самых рядовых вопросах впору слагать анекдоты. Желание поиметь выгоду всегда и везде уже не впервые делает работу парламента невозможной.
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