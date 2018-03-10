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Не успел утихнуть скандал вокруг поездки президента на Мальдивы, как масла в огонь подлил отдохнувший на Сейшелах генпрокурор Луценко. По подсчетам журналистов, вояж ему обошелся как минимум в 50 тысяч евро, но сам Луценко уверяет: отдыхал без излишеств и за счет сына.