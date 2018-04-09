Хроника 8 апреля: Пасха в Украине, бунт в николаевском СИЗО, выборы в Венгрии

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

В воскресенье православные украинцы встретили Пасху, в Крыму произошло смертельное ДТП, в котором пострадали двое граждан Украины, а официальный Киев не давал гарантий возвращения экипажа "Норда" через контрольно-пропускной пост в Крыму. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Пасха в Украине

Христиане восточного обряда в воскресенье отмечали Пасху. В этот день вспоминается воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после его распятия на кресте за грехи всего человечества. Украинцы празднуют Пасху традиционно с яркими писанками и пасками.

Заключенные устроили бунт в СИЗО Николаева

Заключенные СИЗО в Николаеве устроили бунт и отказались заходить в камеры после прогулки. В связи со случившимся, по тревоге был поднят весь персонал николаевского СИЗО. Позднее удалось уговорить заключенных вернуться в свои камеры. Между тем, по данным СМИ, сотрудники николаевского СИЗО массово пишут рапорта на увольнение из-за невозможности повлиять на ситуацию, которая по их словам, сложилась в последние несколько недель.

Ситуация с "Нордом": договоренности о возвращении нет facebook.com/oleh.slobodyan Ситуация с "Норд". Появилось видео попытки вывоза экипажа в Крым

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин заявил, что информация о том, что Украина гарантировала возвращение экипажу российского рыболовецкого судна "Норд" через контрольно-пропускной пост в Крыму, не соответствует действительности. По его словам, российским морякам якобы пытаются передать из Крыма "легальные документы" — паспорта граждан Украины, с которыми "их пропустят в Крым через КПВВ без проблем".

Выборы в Венгрии: побеждает "Фидес"

В Венгрии прошли парламентские выборы при крайне высокой явке, на некоторых участках голосование продолжалось несколько часов после запланированного закрытия. По итогам парламентских плебисцита, правящая партия "Фидес" во главе с премьер-министром Виктором Орбаном получила конституционное большинство. Второе место заняла ультраправая партия "Йоббик", придерживающаяся националистических взглядов.

Шовсковского обстреляла собственная теща

Легендарный голкипер киевского "Динамо" Александр Шовковский подвергся нападению со стороны своей бывшей тещи. Инцидент произошел возле частного дома женщины, куда в воскресенье, 8 апреля, вратарь приехал чтобы встретиться с дочкой. Сначала женщина закидала спортсмена камнями, а затем начала стрелять из пистолета.

В смертельном ДТП в Крыму пострадали украинцы

При столкновении поезда и маршрутки под Армянском на железнодорожном переезде в Крыму пять человек в маршрутке погибли, семеро пострадали. Трое пострадавших находятся в Красноперекопской ЦГБ — двое украинцев и один — гражданин РФ. Двое находится в реанимации, состояние стабильно тяжелое, один в травматологии, состояние средней тяжести.

Главный "радикал" решил жениться

Глава "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил, что решил расписаться со своей гражданской супругой Роситой. "У нас уже ребенок скоро расписываться будет, а мы только надумали… 20 лет я думал, стоит ли это делать, я хотел еще 20 лет думать, но Росита не дала, поставила ультиматум, или идем, или думай с другой", — заявил Ляшко. У Ляшко с гражданской супругой есть дочь 2002 года рождения.

Девять стран призвали срочно созвать заседание СБ ООН по Сирии REUTERS Robert S.Price/Courtesy U.S. Navy Сирийцы выложили видео ракетного удара по авиабазе

Сразу девять стран призвали созвать в понедельник, 9 апреля, экстренное заседание Совета Безопасности ООН по предполагаемой химатаке в Сирии. Об этом сообщило постпредство Великобритании при ООН. "Великобритания, Франция, США, Польша, Нидерланды, Швеция, Кувейт, Перу и Кот-д'Ивуар призвали провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения сообщений об атаке с использованием химического оружия в Сирии. Ожидается, что заседание пройдет в понедельник", — говорится в сообщении дипмиссии.

СБУ против УПЦ, или "Страна агентов Кремля"

Угроза сползания Украины в религиозное противостояние с каждым днем становится все реальнее. Продолжается процесс захвата храмов, церкви поджигают и громят, радикалы не упускают случая разгромить очередной храм или ворваться в лавру, тем временем Служба безопасности Украины (СБУ) завела дело по расследованию "антиукаринской деятельности" Украинской православной церкви (УПЦ), пишет Андрей Лубенский в аналитике РИА Новости Украина. А в Раде ждут своего часа так называемые "антицерковные" законопроекты, вызывающее массовое неприятие среди православных. Ситуация действительно предгрозовая.

Олимпиада-2020 в Токио — Украина в пролете

Мягко говоря, странная позиция отечественных политиков и чиновников ко всему, что связанно с РФ уже не раз приводила к тому, что в роли проигравших оказывались именно простые люди. Пока украинцы добираются в Россию через пень-колоду, кинолюбители скучают за советской классикой, а болельщики раздумывают, как им смотреть будущий чемпионат мира, последствия бойкота могут быть еще более печальными, пишет в аналитике РИА Новости Украина Николай Лаврентьев. Чрезмерная игра в политику может стоить Украине участия на следующей Летней Олимпиаде в Токио.l