наверх
08.04.201820:09
Курсы валют НБУ
  • USD26.07- 0.20
  • EUR31.96- 0.28
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Бунт в николаевском СИЗО. Заключенных уговорили вернуться в камеры

    (обновлено: )310
    В общении с подследственными, которые отказались выполнять распоряжение администрации, участие принимал непосредственно начальник следственного изолятора Роман Цыбуля.
    В Николаевском СИЗО подозреваемые устроили бунт
    news.pn

    КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Устроивших бунт в следственном изоляторе Николаева заключенных удалось уговорить вернуться в свои камеры, сообщает "Преступности.НЕТ" со ссылкой на информацию представителя указанного СИЗО.

    Людмила Денисова в сессионом зале Верховной Рады 15 марта 2018 года
    Украинское фото
    Соцсети: в руках "Народного Фронта" теперь и полиция, и СИЗО, и омбудсмен

    "По состоянию на 18:00 администрации следственного изолятора удалось уговорами убедить подследственных вернуться в административный корпус", — пишет издание.

    Отмечается, что в связи со случившимся, по тревоге был поднят весь персонал николаевского СИЗО. 

    В общении с подследственными, которые отказались выполнять распоряжение администрации, участие принимал непосредственно начальник следственного изолятора Роман Цыбуля.

    После того, как подследственные вернулись в камеры, полиция сняла оцепление, установленное по периметру СИЗО, на случай, если бы бунтующие предприняли попытку покинуть территорию изолятора.

    Между тем, по данным СМИ, сотрудники николаевского СИЗО массово пишут рапорта на увольнение из-за невозможности повлиять на ситуацию, которая по их словам, сложилась в последние несколько недель.

    news.pn
    В Николаевском СИЗО подозреваемые устроили бунт

    Спикер полиции Николаевской области Елена Бережная на странице в Facebook пояснила, что правоохранители в ситуацию не вмешиваются, поскольку СИЗО — компетенция пенитенциарной службы.

    Ранее стало известно, что заключенные СИЗО устроили бунт и отказались заходить в камеры после прогулки.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Грузовик въехал в группу людей в Мюнстере на юге Германии
    Смертельный наезд грузовика на людей в Германии
    Бортник: "Оказалось, что генерального прокурора у нас нет - есть экзекутор". Видео
    Расследование убийств на Майдане. Дело Бубенчика
    Разлив рек в Украине. Под Харьковом критическая ситуация
    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП