Бунт в николаевском СИЗО. Заключенных уговорили вернуться в камеры

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Устроивших бунт в следственном изоляторе Николаева заключенных удалось уговорить вернуться в свои камеры, сообщает "Преступности.НЕТ" со ссылкой на информацию представителя указанного СИЗО.

"По состоянию на 18:00 администрации следственного изолятора удалось уговорами убедить подследственных вернуться в административный корпус", — пишет издание.

Отмечается, что в связи со случившимся, по тревоге был поднят весь персонал николаевского СИЗО.

В общении с подследственными, которые отказались выполнять распоряжение администрации, участие принимал непосредственно начальник следственного изолятора Роман Цыбуля.

После того, как подследственные вернулись в камеры, полиция сняла оцепление, установленное по периметру СИЗО, на случай, если бы бунтующие предприняли попытку покинуть территорию изолятора.

Между тем, по данным СМИ, сотрудники николаевского СИЗО массово пишут рапорта на увольнение из-за невозможности повлиять на ситуацию, которая по их словам, сложилась в последние несколько недель.

news.pn В Николаевском СИЗО подозреваемые устроили бунт

Спикер полиции Николаевской области Елена Бережная на странице в Facebook пояснила, что правоохранители в ситуацию не вмешиваются, поскольку СИЗО — компетенция пенитенциарной службы.

Ранее стало известно, что заключенные СИЗО устроили бунт и отказались заходить в камеры после прогулки.