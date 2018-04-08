Допрыгались, добегались... Олимпиада-2020 в Токио - Украина в пролете

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Мягко говоря, странная позиция отечественных политиков и чиновников ко всему, что связанно с РФ уже не раз приводила к тому, что в роли проигравших оказывались именно простые люди.

Пока украинцы добираются в Россию через пень-колоду, кинолюбители скучают за советской классикой, а болельщики раздумывают, как им смотреть будущий чемпионат мира, последствия бойкота могут быть еще более печальными.

Чрезмерная игра в политику может стоить Украине участия на следующей Летней Олимпиаде в Токио.

Правила не для всех

Политика запретов и ограничений, которая благодаря действиям министра Игоря Жданова пустила свои корни в украинский спорт рискует оказаться фатальной. Если в Украине девиз «Спорт вне политики» давным-давно считают пережитком прошлого, то цивилизованные страны относятся к этому постулату с особым пиететом. Действия Украины, которая в последнее время все чаще путает личное с общественным уже порядком надоели тем, кто руководит мировым спортом. И это не удивительно. Кому понравится, когда все без каких-либо проволочек играют по общим, ранее установленным правилам, а посчитавшие себя "особенными" регулярно их нарушают. Если на политический бойкот этапа чемпионата мира по биатлону в российской Тюмени еще закрыли глаза, то следующий по счету демарш уже обернулся серьезными последствиями.

После того как украинские спортсмены по указу Министерства спорта отказались поехать на Чемпионат Европы по спортивной борьбе в российском Каспийске, Киев сразу же лишили права проводить чемпионат Европы-2018 по борьбе среди кадетов. Теперь турнир пройдет в македонском Скопье.

Президент Объединенного мира борьбы (UWW) Ненад Лалович достаточно четко обозначил позицию относительно украинского бойкота.

"Они сами себе создают проблемы, раскалывают борцовскую семью. Это недопустимо. Что будет дальше, трудно сказать. Посмотрим, как будет реагировать Международный олимпийский комитет", — сказал Лалович.

"Мы готовимся, стараемся…"

Если чиновники, увлекшись политическими лозунгами, не видят дальше своего носа, то спортсмены уже сейчас понимают, насколько масштабным может оказаться ущерб от несвоевременных игр в патриотизм.

Например, олимпийский чемпион, борец Жан Беленюк считает, что такая тактика может привести к тому, что Олимпиада-2020 в Токио пройдет без участия украинских атлетов.

"Мы год готовились к чемпионату Европы, но в итоге нам запретили ехать на него. Мы готовимся, стараемся, но политическая ситуация… Иногда мы не в силах изменить ее. Приходится оставаться без того старта, к которому готовился продолжительное время", - заявил спортсмен.

Кроме того, Беленюк выразил опасения, что из-за пропуска континентального первенства укрианская команда может не попасть на чемпионат мира.

"Теперь мы можем потерять и чемпионат мира. Международная федерация может нас просто не допустить. Из-за этого, в свою очередь, мы можем не отобраться на Олимпийские игры. Ситуация очень сложная", — утверждает спортсмен.

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Отходные пути

Хотя, для Министерства спорта пролет Украины мимо Летних Олимпийских Игр — сущие пустяки. Судя по всему, Игорь Жданов и компания уже подготовили отходные пути. Уже сейчас общественное мнение готовят к тому, чтобы от Олимпиады в Токио никто ничего особо не ждал. Главный тезис — Украина — не летняя страна, а значит, Летняя Олимпиада — не наш конек.

В докладе Департамента Олимпиад Украины "Тезисы об олимпийской подготовке: Стратегия, планы, действия" так и отмечается — всему виной затяжная зима.

"Мы должны учесть ряд факторов, которые непосредственно влияют на ситуацию. Украина — не летняя страна, что явно наблюдается даже при беглом взгляде на улицу. Конец марта, а снег все еще лежит, как в Норвегии или Канаде. В стране большее время минусовая температура", — отмечается в докладе.